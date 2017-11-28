Создание банка нефти является сложной технологической задачей - "Транснефть"

МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Создание банка нефти является сложной технологической задачей, прокомментировал президент "Транснефти" Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия 24".

"На сегодня это очень сложная технологическая задача. Это надо администрировать. Это 143 точки сдачи, больше 200 договоров. Конечно, нужно везде фиксировать качество: у кого сколько принято какой нефти, как это отразилось на финансовом результате того или иного. Кто это будет делать? Это приведет к тому, что у нас должны будут, с одной стороны, увеличиться финансовые затраты на администрирование этого процесса. Во-вторых, кто кому должен платить? Выяснится, что государственные компании должны будут платить частным, иностранным компаниям, которые сдают хорошую нефть и она транзитом идет через Россию", - рассказал Токарев в ответ на вопрос о создании банка качества нефти.

"Эта тема уже изучалась, рассматривалась и правительством много лет назад. Очень много вопросов возникает в этой связи, и однозначно не решить", - отметил он.

Во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича, посвященном тарифам "Транснефти", выступил с предложением создать банк нефти, чтобы компании, добывающие сернистую нефть, платили остальным за снижение качества сырья. По задумке ФАС, компании, сдающие сернистую нефть, должны будут компенсировать производителям низкосернистой нефти разницу между ценой своего сырья и Urals. Однако это предложение по ряду причин тяжело реализовать технически.

Обсуждение ухудшения качества российской нефти продолжается уже несколько лет. Так, в декабре 2015 года президент "Лукойла" LKOH Вагит Алекперов сообщил, что к нему обратились традиционные покупатели Urals, предел сернистости которой составляет 1,8% — венгерская MOL и финская Neste — с просьбой обратить внимание поставщиков из РФ на ухудшающееся качество поставляемой нефти. В мае 2016 года "Транснефть" предложила создать новый экспортный сорт российской нефти с рабочим названием Urals Heavy и содержанием серы 2,3% для улучшения качества Urals. Против предложения выступили нефтекомпании, добывающие нефть с высоким содержанием серы - "Башнефть" BANE и "Татнефть".

В свою очередь, первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер сообщал, что угрозы снижения качества российской нефти Urals до 2018 года нет. В марте этого года он также рассказал, что ситуация с качеством Urals находится под контролем, и вопрос выделения высокосернистой нефти в отдельный экспортный поток, скорее всего, откладывается на период после 2018 года.