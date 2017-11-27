Дайджест российских СМИ – 27 декабря

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Цифру ограничили суммой - Минфин расписал правила размещения токенов в России - Стали известны первые детали будущей системы регулирования в России нового стремительно растущего направления — введения в оборот токенов. В ходе ICO нельзя будет привлекать более 1 млрд руб., также планируется существенно ограничить вложения в токены неквалифицированных инвесторов. Эти нормы содержатся в проекте закона "О цифровых финансовых активах", который планируется представить 27 декабря. Эксперты подчеркивают, что излишние ограничения и нечеткие определения могут привести к переводу таких проектов на другие, более либеральные рынки.

- Для Академии наук ищут идеальную форму - 400 ученых подписали письмо к президенту РФ - В Москве сегодня пройдет совместное заседание президиума РАН и научно-координационного совета при ФАНО России: академики и чиновники планируют обсудить взаимодействие в следующем году. Одновременно, как стало известно "Ъ", группа из 400 ученых направила открытое письмо президенту Владимиру Путину. Авторы жалуются на "неадекватный юридический статус научных институтов и самой академии" и утверждают, что "стиль и методы работы ФАНО" мешают научной деятельности.

- "У меня иногда возникает вопрос: пошел бы я вообще в эту авантюру?" - Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов дал интервью "Ъ" - В 2017 году госкорпорации "Ростех" исполнилось десять лет. Ее гендиректор Сергей Чемезов в интервью специальному корреспонденту "Ъ" Ивану Сафронову рассказал, как изменилась его жизнь после санкций, о проблемах и успехах импортозамещения, о судебных разборках с компанией Siemens и о перспективах консолидации всего российского авиастроения. Он заверил "Ъ", что у него нет премьерских амбиций и что избирательный штаб Владимира Путина возглавит другой человек.

- Рекламу покажут в интернете - Рынок замедлит рост после восстановления - Российский рекламный рынок в 2018 году замедлит рост, следует из прогноза НСК, обслуживающей Национальный рекламный альянс крупнейших российских медиахолдингов. Он увеличится на 12,3% против роста на 13,8% в 2017 году, при этом интернет по объему рекламы впервые по итогам целого года обгонит телевидение. Резко замедлит падение рынок рекламы в прессе — это вызвано в том числе корректировкой методики его измерения.

- Хороший год для маленьких подарков - В 2018 году Минфину придется защищать в несколько раз больший объем сэкономленного - По итогам года бюджетный дефицит предположительно составит 1,6% ВВП, или около 1,5 трлн руб., к дефициту бюджета следующего года могут добавиться расходы части ведомств, перенесенные с 2017 года. Минфину фактически удалось политикой бюджетной консолидации и за счет внеплановых доходов, в которых 40% не имеют формального отношения к нефтеэкспорту, сэкономить в 2017 году порядка 0,5% ВВП средств, которые были бы потрачены из резервных фондов. В 2018 году при сохранении нынешних цен на нефть объем пополнения Фонда национального благосостояния составит 2,4–2,7% ВВП: правительству будет очень сложно защищать эти резервы, поэтому вероятность "мелких" бюджетных уступок Минфина в будущем году, видимо, увеличивается.

- Бюджет Севастополя не приняла прокуратура - Надзорный орган обещает оспорить принятый со скандалом проект губернатора - Принятие бюджета Севастополя привело к новому конфликту между парламентом и губернатором Дмитрием Овсянниковым. Депутаты лишь с третьей попытки приняли документ, споры вокруг которого велись несколько недель. Сторонники экс-спикера Алексея Чалого не согласны с сокращением на треть расходов на содержание заксобрания и Контрольно-счетной палаты (КСП). Однако пока им удалось отстоять лишь финансирование парламентской газеты.

- Белый дом раздал деньги и принял поздравления - Владимир Путин признал, что правительство сделало все возможное и даже больше - Итоговое в 2017 году заседание правительства вчера было посвящено распределению более 150 млрд руб. субсидий в таких сферах, как демография, здравоохранение, дорожное хозяйство и АПК. Главным же событием в Белом доме стала традиционная встреча с Владимиром Путиным. Президент ожидает в следующем году от правительства работы над снижением уровня бедности, исполнения майских указов, а также проработки мер стимулирования репатриации капиталов.

- Ёлк и семеро козлят - Владимир Путин провел утренник на Соборной площади Кремля - 26 декабря президент России Владимир Путин, едучи по территории Кремля, вышел из машины и подошел к детям, собравшимся после елки в Кремлевском дворце на Соборной площади, и поговорил с ними. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников отмечает, что таких вопросов Владимиру Путину не задавали даже на ежегодной пресс-конференции. По этой причине он и таких ответов не давал.

- Инициативная группа выдвинула президента в кандидаты - Владимиру Путину собрали пакет документов для регистрации - На ВДНХ 668 сторонников Владимира Путина официально выдвинули его кандидатом в президенты. Регистрация многочисленных актеров, спортсменов, врачей и волонтеров заняла три часа — гораздо дольше, чем сам процесс выдвижения кандидата. Как заверили "Ъ" организаторы, юристы инициативной группы до утра готовы выверять пакет документов для Центризбиркома, чтобы "никто не подкопался". Уже в среду Владимир Путин может передать его в комиссию.

- Полицейских наказали за вооруженный нейтралитет - Осуждены экс-сотрудники ОВД "Пресненский", попустительствовавшие перестрелке на Рочдельской - Пресненский суд Москвы приговорил к лишению свободы на срок от двух до четырех лет трех бывших сотрудников ОВД "Пресненский". Именно при их попустительстве в декабре 2015 года произошла перестрелка возле ресторана Elements на Рочдельской улице, в результате которой были убиты два человека и еще несколько получили ранения. Расследование этого ЧП привело к новым громким уголовным делам, фигурантами которых стали влиятельный вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) и высокопоставленные сотрудники Следственного комитета РФ.

- Семейное насилие будут лечить профилактикой - Госдума вернется к законопроекту 2016 года - После частичной декриминализации побоев в начале 2017 года Госдума планирует заняться профилактикой семейно-бытового насилия. Как признали в МВД, наказания за побои в 2017 году, как правило, ограничивались штрафами, что "не в полной мере отвечает целям наказания". По мнению депутатов и правозащитников, в последнее время случаи семейно-бытового насилия отличаются особой жестокостью, поэтому необходимо реанимировать внесенный в 2016 году законопроект, защищающий жертв домашнего насилия.

- Подготовку крымских диверсий разбили по судам - Закончено расследование в отношении двух фигурантов - Как стало известно "Ъ", завершено предварительное следствие по уголовным делам в отношении обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму Андрея Захтея и Евгения Панова. Оба были задержаны в августе 2016 года возле границы с Украиной после перестрелок с российскими силовиками, в ходе которых погибли сотрудник ФСБ и десантник. Андрей Захтей признал вину, его дело будет рассмотрено в особом порядке, Евгений Панов приступил к ознакомлению с материалами расследования.

- Строительство объектов для Восточного провели по двум статьям - Обвиняемых в крупном хищении просят приговорить к длительным срокам - Как стало известно "Ъ", в Симоновском суде Москвы прошли прения по делу о крупных хищениях средств, выделенных из бюджета на строительство космодрома Восточный. Гособвинение предложило приговорить владельца "ВИП-Стройинжиниринга" Сергея Дегтярева к десяти годам лишения свободы, а топ-менеджеров компании Евгению Дегтяреву, Александра Базанкова и Мурата Матуева — к восьми, семи и семи годам заключения соответственно. Кроме того, прокурор требует оштрафовать обвиняемых в общей сложности на 360 млн руб. Адвокаты обвиняемых убеждены, что их подзащитные закон не нарушали, а те деяния, в которых их обвиняют, относятся к предпринимательской деятельности.

- "Мы не станем рисковать тысячами жизней наших украинских соседей" - Замглавы МИД РФ Григорий Карасин о хороших и плохих новостях постсоветского пространства - В Москве во вторник прошел неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) — самой представительной региональной организации на постсоветском пространстве. Этот регион считается приоритетным с точки зрения российской внешней политики, однако он же является для Москвы и самым проблемным. О том, чего удалось добиться в отношениях с соседними государствами, а чего нет, статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин рассказал корреспонденту "Ъ".

- Импортные пошлины задавили локализацию - Ввоз готовых деталей оказался выгоднее их выпуска в РФ - Как стало известно "Ъ", производители автокомпонентов в России пожаловались Минэкономики на ставки ввозных пошлин на субкомпоненты — они выше, чем на готовые комплектующие. Это делает экономически нецелесообразной локализацию производства компонентов в стране. В правительстве именно этот сектор называли новым вектором развития автопрома, но на изменение пошлин могут потребоваться годы.

- Дивиденды для "Роснефти" ROSN вышли из-под ареста - Утверждена мировая по спору вокруг "Башнефти" BANE - Спор "Роснефти" с АФК "Система" AFKS на 170,6 млрд руб. об убытках от реорганизации "Башнефти" завершен: суд утвердил мировое соглашение, по условиям которого "Системе" нужно будет до 30 марта 2018 года выплатить башкирской компании 100 млрд руб. Из них 40 млрд руб. выдаст в виде кредита Сбербанк SBER под залог 31% акций МТС MTSS, еще 40 млрд руб. должен привлечь Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Дивиденды АФК от МТС и Башкирской электросетевой компании (БЭСК) уже разморожены, и первая выплата 20 млрд руб. должна быть проведена в ближайшие три дня.

- PepsiCo подаст гаспачо - Компания займется продажей супов в России - PepsiCo планирует вывести в Россию новый бренд из своего глобального портфеля: компания будет возить из Испании охлажденные супы гаспачо под брендом Alvalle. Для российского рынка это пока нишевый продукт.

- Тьма египетских туристов - Александра Мерцалова о последствиях открытия курортов страны - К концу года у российских туроператоров окрепла надежда на возвращение на рынок Египта. Спустя два года действия моратория на прямые авиаперелеты переговоры об их возобновлении наконец сдвинулись с мертвой точки. После визита 11 декабря Владимира Путина в Каир министр транспорта Максим Соколов дал осторожный прогноз, что рейсы из Москвы в египетскую столицу возобновятся в феврале. К летнему сезону, полагают турагенты, очередь дойдет и до популярных у россиян курортов — Шарм-эш-Шейха и Хургады.

- За тонким рублем - Курс растет на небольших объемах торгов - Во вторник курс доллара впервые за последние два месяца снизился к уровню 57,60 руб./$, евро опустился ниже 68,5 руб./€. Игру на повышение курса рубля на фоне роста цен на нефть ведут российские компании, которым в этом не препятствуют иностранные инвесторы, ушедшие на рождественские каникулы.

- Рыба плывет на науку - Росрыболовству нужны 30 млрд руб. на исследовательские суда - Росрыболовство намерено построить в России три исследовательских судна для мониторинга биоресурсов, стоимость одного такого судна составляет 10 млрд руб. Но пока бюджет выделил лишь 900 млн руб. на проектирование, а сами суда подорожали почти вдвое из-за девальвации рубля. Эксперты полагают, что такой цены можно достичь лишь при серийном производстве судов.

- "Дикси" попросилась с биржи - Акционеры ритейлера одобрили делистинг - Акционеры продовольственного ритейлера "Дикси" большинством голосов одобрили делистинг акций компании с Московской биржи. Против этого проголосовал самый крупный миноритарий Prosperity Capital Management, который владеет 21% ритейлера. Переговоры о выкупе его доли могут притормозить процесс делистинга.

- Цифру ограничили суммой - Минфин расписал правила размещения токенов в России - Стали известны первые детали будущей системы регулирования в России нового стремительно растущего направления — введения в оборот токенов. В ходе ICO нельзя будет привлекать более 1 млрд руб., также планируется существенно ограничить вложения в токены неквалифицированных инвесторов. Эти нормы содержатся в проекте закона "О цифровых финансовых активах", который планируется представить 27 декабря. Эксперты подчеркивают, что излишние ограничения и нечеткие определения могут привести к переводу таких проектов на другие, более либеральные рынки.

- ЛСР отдаст московскую панель - Девелопер продает производство в столице - Как стало известно "Ъ", петербургская группа ЛСР может продать свой завод по производству панелей и железобетонных изделий в Москве. Предприятие последние годы было загружено лишь на 40–60%, собственные проекты группы давали ему меньше трети выручки. Продажа актива позволит ЛСР снизить растущую долговую нагрузку.

- Дилер Toyota завел миноритария - Совладелец "Экспостройгруп" оспаривает продажу доли в компании - Миноритарий "Экспостройгруп" Михаил Пайкин обратился в суд с требованием аннулировать продажу 15% компании, владеющей двумя дилерскими центрами Toyota в Москве. По мнению истца, одним из вариантов дальнейшего развития группы может быть реализация ее бизнеса по продаже автомобилей Toyota и Lexus более крупному дилерскому холдингу. Интерес к франшизе Toyota проявили "Автоспеццентр" и "Авилон".

- VisionLabs узнает японцев в лицо - Компания фонда АФК "Система" и Сбербанка выйдет на рынок Азии - Компания VisionLabs, среди совладельцев которой венчурный фонд АФК "Система" и Сбербанк, запустит облачное решение для распознавания лиц в Японии. Компания рассчитывает в 2018 году заключить там контракты на $3 млн и к 2020 году занять около 5–7% рынка. Это не первая российская компания в регионе, но в целом рынок Японии пока консервативен и ориентируется на местных игроков, отмечают конкуренты.

- Рекламу покажут в интернете - Рынок замедлит рост после восстановления - Российский рекламный рынок в 2018 году замедлит рост, следует из прогноза НСК, обслуживающей Национальный рекламный альянс крупнейших российских медиахолдингов. Он увеличится на 12,3% против роста на 13,8% в 2017 году, при этом интернет по объему рекламы впервые по итогам целого года обгонит телевидение. Резко замедлит падение рынок рекламы в прессе — это вызвано в том числе корректировкой методики его измерения.

- "Ценовые войны — это последнее, что нам сейчас нужно" - Гендиректор "Вымпелкома" Шелль Йонсен о своем преемнике, претензиях к качеству связи и дефиците частот для 5G - В январе сменится руководство "Вымпелкома" в России. Нынешний глава компании оказался в своем кресле неожиданно, в сентябре 2016 года, после того как его предшественник Михаил Слободин стал фигурантом уголовного дела и покинул страну. В своем последнем интервью на этом посту уходящий на повышение гендиректор "Вымпелкома" Шелль Йонсен рассказал "Ъ", почему компания не согласна с претензиями Роскомнадзора к качеству ее связи, указал на риски недостатка частот для тестирования 5G и объяснил, какие задачи стоят перед его сменщиком.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Почему Владимир Путин не пришел на свое выдвижение в президенты - Всех поддержавших Путина привлекут к его избирательной кампании.

- Утверждены штаты и структура российских военных баз в Сирии - Там останется около 20–30 единиц авиации и около 3000 военнослужащих.

- Амнистировать капитал в 2018 г. можно будет и не выплачивая налоги, и не возвращая деньги - Условия могут стать даже более комфортными.

- В 2018 году "Роснефтегаз" пообещал отдать половину прибыли в бюджет - Решение все равно будет за президентом, скептичен эксперт.

- У государства все больше вопросов к рынку концессий - Число судебных процессов растет, интерес инвесторов снижается.

- Налоговая поддержка доллара - Транснациональные компании держат за пределами США более $1 трлн, а возможно, даже в разы больше. Принятый на прошлой неделе закон устанавливает пониженные ставки налога с полученной за рубежом прибыли, которая переведена в США: 15,5% – если деньги вложены в ликвидные активы, такие как облигации и акции, и всего 8% – если в недвижимость и оборудование.

- Хотим ли мы перемен - Социолог Денис Волков и политолог Андрей Колесников о парадоксе ожидания перемен от самой власти.

- "Ходило много разных мнений, в том числе – просто закрыть ВЭБ" - Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков рассказывает, как с командой спасал банк и что удалось за два года.

- Полтора года на похороны - АСВ готовит реформу ликвидации рухнувших банков, рассказал "Ведомостям" гендиректор агентства Юрий Исаев. Недавно Центробанк отстранил АСВ от другого направления – санации банков – и сам занялся их финансовым оздоровлением.

- Верховный суд оставил автоюристов без выплат - Деньги по ОСАГО теперь получит только потерпевший, а не его представитель.

- Доля iPhone на российском рынке смартфонов выросла почти на треть - В денежном выражении на конец ноября она составляла 43%.

- "Система" признала, что причинила убытки "Башнефти" при ее реорганизации - Стали известны подробности мирового соглашения "Роснефти" и компании Владимира Евтушенкова.

- Разработан законопроект о регулировании краудфандинга в России - Он может пригодиться для регулирования ICO.

- Совладельцем одного из крупнейших подрядчиков "Газпрома" GAZP стал экс-генерал Росгвардии - Небольшая уфимская компания "Петон" в 2015–2016 годах стала вторым по размерам строителем "Газпрома".

- "Киевская площадь" олимпийского резерва - "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева приобрела у группы "Альянс" Мусы Бажаева спорткомплекс "Олимпийский", сообщили стороны.

- Gett доставит продукты из премиальных супермаркетов "Глобус гурмэ" - До сих пор Gett Delivery c продовольственными сетями не работал.

- В новогодние праздники Москва пустит транспорт на Тверскую выборочно - С 31 декабря по 2 января главная улица столицы будет открыта только для пешеходов.

- Удар по добытчикам краба может быть смягчен - Предложено частично сохранить исторический принцип распределения квот.

- ФАС отказалась дополнительно увеличивать тариф на порожний пробег вагонов - Индексация железнодорожного тарифа в 2018 г. будет одинаковой для всех вагонов.

- Потребители энергии не хотят платить за модернизацию старых станций - Они считают, что модернизировать станции можно, используя существующие рыночные механизмы, а новые не нужны.

- Американские компании платят сотрудникам $100 млрд в год за безделье на рабочем месте - К таким выводам пришли исследователи, опросившие работников 29 различных профессий. Сотрудники американских компаний часами бездельничают на рабочих местах, и это обходится работодателям более чем в $100 млрд в год, выяснили авторы этого исследования, которое скоро будет опубликовано в Journal of Applied Psychology.

- К чему малому бизнесу готовиться в 2018 году - Девять новогодних антикризисных советов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Его пример другим наука - Александр Сергеев рассказал о своих первых 100 днях на посту президента Российской академии наук - Прошло 100 дней с момента избрания главой Российской академии наук Александра Сергеева. Что удалось сделать из первоочередных задач, а что вызывает наибольшее беспокойство? Почему штаб оказался без армии? Почему много денег могут стать проблемой? Об этом и многом другом корреспондент "РГ" беседует с президентом РАН Александром Сергеевым.

- Квартира не резиновая - В России запретят продажу мелких долей в жилище - Запретить продавать маленькие доли в квартирах предложили депутаты сразу двух комитетов Государственной Думы. Сегодня купить можно даже полметра, хотя жить на такой площади новый владелец, очевидно, не сможет. Разве что стоя. Согласно законопроекту, в Москве, например, менее 10 "квадратов" купить не удастся.

- Правила бюджета - Минфин назвал объем покупок валюты в следующем году - Минфин может в 2018 году закупить на внутреннем рынке иностранной валюты на 2-2,8 триллиона рублей в зависимости от стоимости нефти. Если средняя цена барреля останется на текущем уровне либо немного снизится, то курс рубля останется стабильным, прогнозируют в ведомстве. Об этом рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.

- Авария из третьих рук - Верховный суд объяснил, как рассматривать дела по ОСАГО - Пленум Верховного суда утвердил постановление о том, как теперь судам рассматривать те или иные дела, касающиеся автогражданской ответственности.

- Блиц от президента - Владимир Путин ответил на недетские вопросы - О своем любимом городе, о том, с кем отметил юбилей, а также об отношении к оппозиции рассказал президент России Владимир Путин школьникам на Соборной площади Кремля.

- Содружество без барьеров - Лидеры СНГ перед Новым годом собрались на неформальную встречу - В подмосковной резиденции президента Ново-Огарево прошел неформальный саммит СНГ. Во встрече приняли участие лидеры России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Узбекистана и Таджикистана. Эта страна в следующем году будет председателем Содружества.

- Ставка на будущее - Собрание избирателей поддержало выдвижение Владимира Путина в президенты - Люди самых разных профессий - от простых тружеников до всенародно любимых артистов - съехались на собрание инициативной группы в Москве, чтобы поддержать решение Владимира Путина идти на выборы в качестве самовыдвиженца. 668 человек одновременно подняли карточки с надписью "Сильный президент - сильная Россия" - и российский лидер официально вошел в президентскую кампанию.

- Надзор зайдет в магазины - Чиновники получат право контрольной закупки алкоголя - Чиновников, занимающихся выдачей лицензий на продажу алкоголя, предлагают наделить полномочиями по проведению контрольных закупок спиртных напитков. Это станет возможным после принятия поправок в закон о регулировании и обороте алкоголя и в закон о защите прав юрлиц, которые подготовили и внесли на рассмотрение депутатов Госдумы сенаторы.

- Бонус за младенцев - В Вологде семьи, где родилась тройня, получат материальную помощь - Власти Вологды решили возобновить выплату социальной помощи семьям, в которых родились тройняшки. Депутаты гордумы на последней сессии в нынешнем году уже приняли соответствующие поправки в муниципальный бюджет 2017-го. Средства заложены в казну 2018 года.

- Время собирать подписи - Кандидату Собчак разрешили открыть избирательный счет - Центризбирком разрешил Ксении Собчак, выдвинутой на выборы президента партией "Гражданская инициатива", открыть избирательный счет, после чего она сможет начать сбор подписей в свою поддержку. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник.

- Оценка с плюсом - Владимир Путин поблагодарил правительство Дмитрия Медведева за работу - Действующий состав правительства, считает президент Владимир Путин, смог за пять лет, прошедших в непростых внутренних и внешних условиях, сделать больше, чем было просто возможно.

- Итоги осенней сессии 2017 года - Завершилась очередная осенняя сессия Государственной Думы. - За последние четыре месяца был принят целый ряд важных законопроектов, среди которых наиболее значимым документом, несомненно, является федеральный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов. Он позволит выполнить все указы президента от 7 мая 2012 года, обеспечит повышение качества жизни граждан нашей страны и рост российской экономики.

- Законы по плану - Совфед на последнем заседании сессии рассмотрел почти 100 вопросов - Во вторник Совет Федерации на своем последнем в этом году заседании после эмоциональной дискуссии отклонил закон о запрете контактной притравки при дрессировке охотничьих собак. Сенаторы решили, что притравка через сетку или стекло, которой законом предписывается отгораживать собак от диких животных на притравочных станциях во избежание травм, угрожает традициям национальной охоты. А уничтожение охоты приведет к нарушению уклада жизни части населения страны.

- Накажут по звонку - Приставы смогут расследовать действия коллекторов - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, дающий судебным приставам право проводить административные расследования в отношении тех, кто взыскивает долги.

- Непосредственные - Счетная палата обнаружила нарушения на 1,9 триллиона рублей - В уходящем году Счетная палата обнаружила в бюджетной системе 6,5 тысячи нарушений на 1,9 триллиона рублей.По итогам оценки исполнения федерального бюджета 2016 года Счетная палата сообщала о нарушениях на 1,2 триллиона рублей, что более чем в два раза выше показателя за предшествующий год.

- Налоговая коса нашла на камень - Ювелиров ждет возврат плановых проверок - Производителей и торговцев ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней ожидает возврат плановых проверок, которые будут направлены на костяк рынка - микро-, малый и средний бизнес. Ущерб от налоговых и таможенных махинаций, которые невозможно выявить из-за отсутствия систематического контроля, в прошлом году превысил 50 миллиардов рублей и может разрастись без надзорных мер.

- Чистая прибыль - В России хотят создать "зеленый" банк - Экспертный совет при Открытом правительстве рекомендует создать в России "зеленый" госбанк. Он займется финансированием экологических проектов и сможет работать с зарубежными фондами и институтами развития, что нивелирует действие санкций.

- Лосось идет на Север - Из-за повышения температуры Мирового океана путина смещается к Камчатке и Магадану - Улов лосося в России в этом году превысил 350 тысяч тонн. При этом подходы рыбы сместились к более северным территориям - к Камчатке и Магадану, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

- Перевозки выходят на пик - Аэропорты и вокзалы готовятся к новогодним испытаниям - Пиковые нагрузки предстоит испытать воздушному и железнодорожному транспорту 29 и 30 декабря. На эти даты куплено 40 процентов от всех новогодних авиабилетов, сообщает Aviasales.

- Расправил крылья - Открылся новый терминал красноярского аэропорта Емельяново - На возведение объекта ушло полтора года и пять миллиардов рублей. Сдали досрочно: изначально открытие планировали на будущее лето. Ежедневно на стройке работали несколько сот человек.

- Осташковские сумерки - Несколько тверских деревень Новый год могут встретить без света - В редакцию "Российской газеты" позвонила жительница одной из деревень в Осташковском районе Тверской области и попросила о помощи. Вот уже десять дней они сидят в домах без света из-за аварии на сетях. Куда бы не звонила, везде ответ один: "Работы по восстановлению электроснабжения ведутся", но каждый вечер встречают при свечах.

- Со стапеля - в срок - Глава ОСК: на российских верфях грядут премьеры - Какие ветры дуют в паруса российского судостроения? Что заложили на верфях в нынешнем году и какие премьеры ожидаются в будущем? Где наши конструкторы и корабелы могут дать фору конкурентам? На "Деловом завтраке" в "Российской газете" на эти и другие вопросы дал исчерпывающие комментарии президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

- Военные базы по штату - Утверждены структура и численность группировки РФ в Сирии - Министр обороны Сергей Шойгу сообщил новость, которая напрямую касается находящихся в Сирии российских военных.

- Уполномочена детьми - Когда семья станет главной? - Правительство одобрило законопроект, предусматривающий пожизненную ответственность для педофилов. "Я обещала заняться этой проблемой в начале уходящего года и выполнила свое обещание. Мы вообще стараемся выполнять все свои обещания", -подвела итоги работы в 2017 году Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

- Отцовский долг - Верховный суд объяснил, как взыскивать алименты - Пленум Верховного суда России утвердил постановление, разъясняющее, как взыскивать алименты. Например, документ объясняет, когда суд вправе установить твердую сумму алиментов. Обычно, конечно, устанавливается определенная доля от зарплаты. По общему правилу, 25 процентов на одного ребенка, 33 процента на двух, 50 процентов - на трех и более.

- Творцам - не только аплодисменты - 12 премий нашли своих героев - Премии правительства России в области культуры за 2017 год в размере 2 миллионов рублей отмечены люди, которые формируют знаковые события культурной жизни, заслуживающие государственной поддержки.

- На скамью сядет один - Дело против генерала СК ушло в суд - Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства, размещенном в Telegram-канале.

- Игра навылет - Перед новогодними каникулами число невыездных должников снизилось - Список невыездных должников в декабре сократился на 200 тысяч человек. Как сообщили "РГ" в Федеральной службе судебных приставов, по данным на 22 декабря, действует около 1,7 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ. Но еще в начале месяца в стоп-листах значилось 1,9 миллиона должников.

- Солдат в протоколе - Военную полицию наделят административными функциями - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который в случае его принятия наделит военных полицейских дополнительными полномочиями. Они смогут привлекать военнослужащих к административной ответственности за курение и распитие алкоголя в запрещенных местах, а также заводить на них административные дела по факту употребления наркотических, психотропных веществ и другой "дури" и требовать за такие правонарушения строгого наказания виновных.

- Полезная служба - Водители оценили ГАИ - Более 57 процентов граждан считают работу ГИБДД эффективной и оценивают ее положительно. Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России провел изучение общественного мнения о деятельности сотрудников Госавтоинспекции. Исследование включало в себя интернет-опрос на официальном сайте МВД России и на сайте редакции "Российской газеты", а также опрос населения Всероссийским центром изучения общественного мнения.

- Трамп отомстил ООН - Президент США сократит финансовую помощь Организации Объединенных Наций - Белый дом весьма жестко отреагировал на резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, в которой признается не имеющим юридической силы одностороннее решение Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

- Год с лицом Кима - Накануне Нового года поинтересовался у японского коллеги, как в Токио смотрят на Северную Корею, тревожит ли возможная эскалация ракетно-ядерного кризиса. К моему удивлению, он отреагировал спокойно: провокаций скорее всего больше не будет, Пхеньян достиг своих целей (создание потенциала ядерного сдерживания) и теперь сосредоточится на дипломатических инструментах. А новая задача - снизить санкционное давление на экономику, значительно возросшее за минувший год. Вашингтон же в войне не заинтересован нисколько, плотно окружившие Трампа генералы не хотят лишних рисков. Значит, резюмировал собеседник, в следующем году возможны и прямые переговоры. Чего с самого начала и добивалась КНДР.

- Избавят от стресса? - В Германии служащим заблокируют почту - Администрация концерна "Порше" проведет консультации с профсоюзами, которые требуют блокирования вечером в пятницу, на выходные и на время отпуска электронной почты сотрудников, сообщает газета "Кронен Цайтунг".

- Кто спонсирует Ангелу - Бундестаг отчитался о финансировании партий - На сайте бундестага появился отчет о крупных пожертвованиях, которые были переведены на счет немецких партий в этом году. Больше всего средств от известных концернов или меценатов получил Христианско-демократический союз Ангелы Меркель, победивший на сентябрьских выборах. Между тем, как пишет газета Die Welt, организация "Контроль лоббизма" потребовала ограничить размер единичных спонсорских взносов на партийные нужды суммой в 50 тысяч евро во избежание подозрений в фактическом подкупе политиков и оказания на них давления со стороны крупного бизнеса.

- Переворот по звонку - Бывший вице-президент США приоткрыл завесу над "майданом" - В США изданы мемуары бывшего вице-президента Джозефа Байдена, в которых он помимо прочего рассказал и о своей роли в трагических событиях на Украине. Так, Байден утверждал, что бегство действующего президента Виктора Януковича произошло после его звонка, а также описал сложные отношения между Арсением Яценюком и Петром Порошенко, помирить которых Байдену так и не удалось.

- Человек пойдет на поправку - Названы главные достижения науки 2017 года - Мода на рейтинги и хит-парады не обошла и науку. Многие журналы и агентства назвали лучшие работы 2017 года. В прошлом году экспертам было легко, безусловным фаворитом считалось открытие гравитационных волн, зафиксированных при слиянии двух "черных дыр". И уже в этом году работа удостоена Нобелевской премии. Сейчас назвать явного лидера оказалось намного сложнее. Впрочем, по мнению разных изданий, на лидерство вновь претендует команда астрофизиков. На этот раз им удалось поймать гравитационные волны при столкновении двух нейтронных звезд. Таким образом, открыто новое окно для изучения Вселенной.

- Звезда ZVEZ родится на Земле - Уникальный эксперимент готовится в Дубне - Надо ли "закрывать" периодическую систему Менделеева? Можно ли на Земле создать звезду? Как выразился академик Юрий Оганесян, чтобы "размяться" на этих сенсациях, он пригласил в подмосковную Дубну известных российских и зарубежных физиков. Первая связана с самым тяжелым элементом (номер 118) таблицы Менделеева - оганесоном. Название связано с открывшим его академиком Оганесяном. Мировая наука уже готовилась к синтезу двух следующих элементов, как вдруг группа новозеландских и американских физиков заявила: на оганесоне таблица Менделеева закончилась! Его ядро настолько тяжелое, что электроны вокруг него летают неправильно - не по тем орбитам, что предписано периодическим законом. А раз так, то закон на оганесоне перестал работать, и номерам 119 и 120 уже не бывать.

- Трасса для всех - Открылся "социальный" горнолыжный комплекс - Инициатива пенсионера из Сорочинска Петра Григорьева, открывшего для земляков "социальную" горнолыжную трассу с самодельным подъемником и символическими ценами, получила поддержку региональных властей. Теперь здесь заработал обновленный горнолыжный комплекс, отвечающий всем требованиям безопасности.

- Спрошу по дороге - Жители Магаса могут обратиться в мэрию прямо с автобусной остановки - В столице Ингушетии появились терминалы, с которых можно отправлять текстовые, видео- и аудиообращения напрямую в городскую администрацию. При этом их копия отправляется на мобильный телефон мэра.

- Гласность убедила - После публикации в "РГ" жительница Анжеро-Судженска переехала из барака - Исполнения федерального закона, который гласит, что жилищные условия переселенцев из аварийного жилья не должны ухудшаться, инвалид третьей группы Галина Подцветова из кузбасского города Анжеро-Судженска добилась только благодаря публикации в "РГ" и вмешательству ОНФ. На днях женщина переехала из деревянного полуразвалившегося барака, который должны были снести еще в августе 2017-го, в благоустроенную квартиру на первом этаже.

- Начали с подъезда - Снесли часть памятника архитектуры - Новосибирск взбудоражил снос подъезда в так называемом "тихом" центре: жильцы соседних домов перепуганы грохотом спецтехники и опасаются за свое жилье, а кое-кто из владельцев уничтоженных квартир спешит обвинить власти в беззаконии. Между тем в мэрии Новосибирска заявили: подъезд, норовивший упасть на проезжую часть, создал чрезвычайную ситуацию, и медлить было нельзя. До конца этой недели подъезд обещают разобрать полностью.

- Как в Швейцарии - Ирина Солдатова: В Московской области можно запланировать рождение здорового ребенка - В этом году в Московской области открылось 5 перинатальных центров. А всего их теперь в Подмосковье 6. Как это сказалось на охране материнства и детства в регионе? Об этом обозреватель "РГ" беседует с заместителем министра здравоохранения Московской области профессором Ириной Солдатовой.

- Самое страшное позади - Дарья Старикова из Апатитов прошла основной курс лечения и улетает домой - Напомним: все началось с того, что во время "прямой линии" к президенту обратилась Дарья Старикова из Апатитов и рассказала о своей беде. Она тяжело больна, а помощи настоящей получить по месту жительства не может. И... Спецборт доставил Дарью Старикову на носилках в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена. В тот же день состоялся консилиум. Как принято в этом онкологическом центре, в консилиуме участвовали разные специалисты не только самого центра, но и приглашенные ведущие онкологи, в том числе и зарубежные.

- Вариант "Сириус" - Елена Шмелева: У нас учатся самые целеустремленные школьники - Еще одну блистательную победу принес России декабрь. Все российские школьники, принявшие участие в Международной естественно-научной олимпиаде юниоров (IJSO), которая проходила в Амстердаме, выиграли золотые медали, а один из участников команды стал абсолютным чемпионом. Все шестеро победителей - выпускники Образовательного центра "Сириус" в Сочи, где работают с одаренным и талантливыми детьми. Что такое талант? Как его выявить? Почему именно сегодня государство должно поддерживать талантливых детей? Чего мы от них ждем? На вопросы "РГ" отвечает Елена Шмелева, директор Фонда "Талант и успех", учредивший "Сириус".

- Из кого выйдет ток - Россиян научат экономить за счет бытовой техники - Около 90 процентов россиян не разбираются в маркировке бытовой электрической техники по параметрам энергоэффективности. Их это не волнует из-за низких тарифов на энергоресурсы по сравнению, например, с Европой, а значит, у них нет стимула экономить электроэнергию. Между тем маркировке ходовых товаров от крупных производителей в целом можно доверять.

- Ветер перемен - Владельцев частных энергоустановок освободят от уплаты подоходного налога - Граждане, которые занимаются "зеленой" микрогенерацией, получат налоговые послабления с 2019 года. Если они установят у себя дома солнечные модули, ветряк или, например, тепловой насос, то они могут подключить их к городской сети и не уплачивать налог на доходы физлиц (НДФЛ) при продаже электроэнергии.

- Хлеб на вывоз - Экспорт отечественного зерна растет невиданными темпами - Россия сохранит достигнутый уровень производства зерновых (100 миллионов тонн) в ближайшие годы. Страна полностью обеспечила себя хлебом, вопрос лишь в том, как продать излишки.

- Парк расцвел - Технопарки готовятся к рекордной выручке - Выручка резидентов технопарков по итогам года вырастет на восемь процентов до 220 миллиардов рублей. С таким прогнозом выступила Ассоциация кластеров и технопарков.

- Торг уместен - Закупки у малого и среднего бизнеса переведут в электронный вид - В России расширяют возможности для участия бизнеса в закупках госкомпаний. Совет Федерации вчера одобрил поправки в закон о закупках N 223-ФЗ. Участники рынка рассчитывают, что теперь получить доступ к госзаказу станет проще.

ИЗВЕСТИЯ

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- Центральная Азия в прицеле террористов - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков - о борьбе с глобальными угрозами и сотрудничестве с Россией - Центральноазиатский регион рассматривается как территория расширения сферы влияния международных террористических и экстремистских организаций. Об этом в интервью "Известиям" заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Он добавил, что в совместных планах Москвы и Бишкека укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом. Глава республики рассказал также о том, что вступление в ЕАЭС дало новый импульс росту ВВП страны и открыло широкие возможности для развития экономики.

- Покорение войны - Какие уроки вынесла из Сирии Российская армия - Основные силы запрещенного в РФ "Исламского государства" в Сирии разгромлены, Россия вывела свои войска с Ближнего Востока. Как развивались события на войне, длившейся более двух лет, и почему победа потребовала столько времени — попытался, подводя итоги ушедшего года, разобраться военный обозреватель портала iz.ru.

- Торговая недвижимость нащупала дно - Ввод в эксплуатацию торговых центров достиг десятилетнего минимума - В России в этом году введен в эксплуатацию минимальный за 10 лет объем торговой недвижимости. Как отмечают аналитики, после кризиса девелопмент, наконец, нащупал дно, и в ближайшие несколько лет масштабы строительства начнут расти. В пользу этого говорит, в частности, сокращение вакантных площадей.

- Приднестровье попросит открыть воздушное пространство - ПМР готова принимать гражданские самолеты и надеется на политическую волю Кишинева - Приднестровье поставит на переговорах с Молдавией в будущем году вопрос об использовании гражданской авиацией аэродрома в Тирасполе. Об этом "Известиям" рассказал министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев. В правящей Демократической партии Молдавии "Известиям" пояснили, что диалог об открытии воздушного пространства ПМР вполне возможен, однако требует детального подхода.

- Заявок на новогодние праздники для детей подано на четверть меньше - В январские каникулы в регионах сократится количество площадок для утренников - На предстоящих новогодних каникулах в России организуют на четверть меньше площадок для детских праздников. Сокращение произошло как за счет мест для утренников на свежем воздухе — на городских улицах и площадях, так и в закрытых помещениях. По мнению экспертов, уличные елки, как и детские массовые детские мероприятия в целом, стали менее популярны. Родители предпочитают вызывать Дедов Морозов на дом.

- Канадский бобер и грузинский борщевик угрожают экологии России - Десятки растений и животных включены в каталог чужеземных биологических видов, опасных для страны - Академия наук создает информационную базу об инвазиях (чужеродных биологических видах), представляющих опасность для экологии различных регионов России. Систематизированные данные позволят усилить борьбу с инфекциями, приносимыми организмами-переселенцами, помочь сбережению животного и растительного мира России. Большинство потенциальных вредителей, попавших в базу, имеют североамериканское происхождение.

- Под сенью Божественной Мудрости - Какие тайны хранит величайший православный храм в мире - Ровно 1480 лет назад, 27 декабря 537 года, в Константинополе был освящен Храм Святой Софии. Его построили при императоре Юстиниане. Когда государь вошел в собор, он тихо произнес: "Смотри, Соломон, я превзошел тебя!", - подразумевая, что его храм оказался краше и величественнее ветхозаветного Иерусалимского. Почти тысячу лет Святая София была самым большим храмом в мире, внушая трепет и уважение перед православной Византией, и погибла вместе с империей, чтобы уже на следующий день превратиться в главную мечеть Османской державы. А с 1935 года это музей, памятник мирового наследия ЮНЕСКО.

- Российские ученые проверят Общую теорию относительности - Отечественная орбитальная обсерватория позволит получить новые данные о зависимости времени от гравитации - Российские ученые намерены проверить справедливость Общей теории относительности (ОТО) Альберта Эйнштейна с ранее недостижимой точностью. С помощью орбитального телескопа, вращающегося вокруг Земли, отечественные специалисты подтвердили, что на нашей планете часы идут медленнее, чем в космосе. Полученные данные совпадают с ранее проведенными измерениями и предсказаниями Эйнштейна. Теперь российские специалисты собираются уменьшить погрешность результатов в 10 раз — и проверить ОТО с точностью в тысячную долю процента раньше европейских коллег.

- Росимуществу убавят функционал - В правительстве обсуждается вопрос о преобразовании ведомства в госкорпорацию - У правительства больше нет задачи по "большой" приватизации госактивов. Поэтому для Росимущества нужно определить новые ориентиры. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Другой федеральный чиновник подтвердил, что работа ведомства в нынешнем виде "приближается к своему финалу". Еще один источник в правительстве рассказал, что в кулуарах кабмина обсуждается преобразование Росимущества в госкорпорацию с частичной потерей функций. У новой структуры могут остаться полномочия только по управлению госсобственностью.

- Россияне переоценили инфляцию - Оценка роста цен гражданами значительно превышает его реальные значения - Рост потребительских цен в 2017 году не заметили 30% россиян, однако большинство заявили, что почувствовали инфляцию. Таковы результаты опроса, проведенного Центром социологических исследований РАНХиГС (есть у "Известий"). Если два года назад граждане говорили об удорожании техники и автомобилей, то сейчас – на товары первой необходимости. При этом в декабре Центробанк понизил прогноз по инфляции на конец года с 4 до 2,4-2,6%. Россияне склонны преувеличивать реальное значение роста цен, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

- К ЧМ-2018 в Россию ввезут беспошлинное шампанское - Правительство разрешило поставки заграничного игристого вина без акцизов - Правительство России дало согласие на безакцизный ввоз в страну к чемпионату мира по футболу 127 тыс. бутылок шампанского Taittinger. Игристый напиток не предназначен для продажи — им будут угощать гостей чемпионата на официальных мероприятиях FIFA. Одобрить это решение еще должны депутаты Госдумы.

- Россия прирастет мигрантами - Численность населения может увеличиться до 154 млн человек к 2036 году - Численность населения России может вырасти к 2036 году до 154 млн человек, следует из оптимистического прогноза Росстата. Средний вариант прогноза предполагает численность жителей страны в 147 млн человек к тому же сроку. Увеличение населения произойдет за счет миграционного прироста, а не естественного. При этом в Минэкономразвития уже готовятся привлекать к трудовой деятельности инвалидов и пенсионеров — численность трудоспособных граждан по прогнозам несколько сократится.

- Россия защитит свои интересы в космосе - Для этого РАН создает специальную группу - Национальные интересы РФ в области освоения внеземного пространства призвана защитить специальная юридическая группа. Она создается по решению Совета РАН по космосу, который недавно возглавил президент академии Александр Сергеев. Поводом послужили принятые в США и Люксембурге законы, которые разрешили коммерческим компаниям этих стран добывать природные ресурсы на астероидах. Россия выступает против решения таких вопросов без международного обсуждения.

РБК RBCM daily

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- Пенсия на троих - Правительство планирует в 2018 году изменить статус ПФР - В 2018 году правительство планирует обсудить преобразование Пенсионного фонда в публично-правовую компанию - с возможностью инвестировать свободные деньги и копить резервы. К управлению фондом привлекут работодателей и профсоюзы.

- Президент утвержден самовыдвиженцем - Инициативная группа проголосовала за кандидата Владимира Путина - Спортсмены, артисты и политики во вторник поддержали переизбрание Владимира Путина на новый срок. В дальнейшем многие будут выбраны доверенными лицами президента, считают политологи. Сам кандидат свое выдвижение проигнорировал.

- Мир по всем фронтам - Суд утвердил соглашение "Роснефти" и АФК "Система" - "Роснефть" не будет впредь подавать к "Системе" новых исков из-за "Башнефти", говорится в утвержденном судом их мировом соглашении. Из него также стало известно, в какой последовательности будет сниматься арест с активов АФК.

- Оздоровление без оформления - Кредиторы "ФК Открытие", "Траста" и РГС Банка получили основание оспорить консолидацию - Консолидация активов в рамках санации банка "ФК Открытие" не была согласована с ЦБ, предупредил регулятор. Но сделки проходили уже после объявления о санации, отмечают бывшие владельцы "ФК Открытие".

- Смешно на 100% - "Газпром-Медиа" стала единственным владельцем Comedy Club - У Comedy Club Production, самого дорогого отечественного производителя ТВ-контента, вновь изменилась структура собственности. Теперь студия, оцененная в феврале 2015 года в 16,7 млрд руб., полностью принадлежит "Газпром-Медиа".