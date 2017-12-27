Полтора десятка сел на Сахалине остаются обесточенными после циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 дек /ПРАЙМ/. На Сахалине после мощного циклона остаются полностью обесточенными 15 сел, еще восемь населенных пунктов - частично, сообщает в среду пресс-служба "Сахалинэнерго".

"По состоянию на 9.00 (01.00 мск) среды обесточены села Зональное Тымовского района, Зырянское, Люблино, Калинино Холмского района, Поречье, Ольшанка, Орлово, Лесогорское, Тельновское, Надеждино, Краснополье Углегорского района, Парусное, Белинское, Айнское Томаринского района, Ясноморское Невельского района, частично - города Холмск, Углегорск, Шахтерск, села Яблочное, Правда Холмского района, Ударное Углегорского района, Красногорск Томаринского района, Лермонтовка Поронайского района", - говорится в сообщении.

Село Бошняково Углегорского района запитано от дизель-генератора. В течение вторника и в ночь на среду энергетики восстановили электроснабжение еще 20 населенных пунктов. На западном побережье острова, где по-прежнему бушует сильная метель, сохраняется сложная обстановка. Из-за заметенных дорог затруднен доступ к электроустановкам.

"Сахалинэнерго" продолжает восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных мощным снежным циклоном. В ликвидации последствий непогоды участвуют 29 оперативно-выездных бригад компании - 116 человек и 37 единиц техники", - сообщили в энергокомпании.

В целом при прохождении циклона, который сопровождается штормовым ветром и мокрым снегом, произошло семь отключений линий электропередачи напряжением 220 кВ, шесть ЛЭП - 110 кВ, семь ЛЭП - 35 кВ, 101 ЛЭП - 6-10 кВ. Отключено 212 трансформаторных подстанций.

На острове по-прежнему закрыто несколько участков автомобильных дорог, паромная переправа, аэропорт Южно-Сахалинска возобновил работу.