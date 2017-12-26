Нефть после взрыва трубопровода в Ливии обновляет ценовые максимумы за 2,5 года

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МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Нефть на торгах во вторник обновляет максимумы с июня 2015 года (Brent – выше 66 долларов, а WTI – выше 60 долларов за баррель) на новостях о взрыве нефтепровода в Ливии, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 22.51 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,55% - до 66,38 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,41% - до 59,88 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость WTI пробила отметку в 60 долларов за баррель.

Во вторник днем произошел взрыв на нефтепроводе в Ливии, расположенном между портом Эс-Сидр и месторождением Мардаа. По данным источника РИА Новости, нефтепровод был взорван с помощью самодельного взрывного устройства боевиками, принадлежащими к так называемым "Бригадам обороны Бенгази" (подразделение международной террористической группировки "Аль-Каида", запрещенной в РФ).

Ливийская национальная нефтяная компания (National Oil Corp., NOC) сообщила, что компания Al-Waha, которой принадлежит нефтепровод, изменила маршрут транзита нефти с месторождения, с которого шла нефть по взорванному трубопроводу. Тем не менее, NOC ожидает уменьшения добычи в Ливии в результате взрыва на 70-100 тысяч баррелей в день.

NOC также заявила, что специалисты Al-Waha прибыли на место взрыва для ликвидации последствий. Разрушенный участок трубопровода на данный момент изолирован. По информации госкомпании, она продолжает исследовать причины взрыва и внимательно следит за развитием событий.