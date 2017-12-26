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NOC подтвердила взрыв на нефтепроводе в Ливии


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Ливийская национальная нефтяная компания (National Oil Corp., NOC) подтвердила взрыв на нефтепроводе в Ливии, ведущем к порту Эс-Сидр, говорится в сообщении на сайте компании.

"Национальная нефтяная компания подтверждает взрыв на нефтепроводе Заггут - Эс-Сидр", - говорится в релизе. NOC также сообщает, что специалисты компании Al-Waha, которой принадлежит трубопровод, прибыли на место взрыва для ликвидации последствий. Разрушенный участок трубопровода на данный момент изолирован.

Из сообщения также следует, что Al-Waha изменила маршрут транзита, пустив нефть по трубопроводу Самах (Samah). Тем не менее, NOC ожидает уменьшения объема добычи в Ливии в результате взрыва на 70-100 тысяч баррелей в день.

"NOC продолжает исследовать причины взрыва и внимательно следит за развитием событий", - пишет компания.

Взрыв произошел днем во вторник между портом Эс-Сидр и месторождением Мардаа. По данным источника РИА Новости, нефтепровод был взорван с помощью самодельного взрывного устройства боевиками, принадлежащими к так называемым "Бригадам обороны Бенгази" (подразделение международной террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

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