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Нефть продолжает уверенно расти в цене на новостях из Ливии, оставаясь выше $66


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Нефть марки Brent, ранее во вторник превысившая отметку в 66 долларов за баррель впервые с 11 июня 2015 года, продолжает уверенно расти в цене на новостях о взрыве нефтепровода в Ливии, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 21.00 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,22% - до 66,17 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,21% - до 59,76 доллара за баррель.

Во вторник днем произошел взрыв на нефтепроводе в Ливии, расположенном между портом Эс-Сидр и месторождением Мардаа. По данным источника РИА Новости, нефтепровод был взорван с помощью самодельного взрывного устройства боевиками, принадлежащими к так называемым "Бригадам обороны Бенгази" (подразделение международной террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Директор фьючерсного подразделения Mizuho Securities USA Боб Йогер (Bob Yawger), которого цитирует агентство Блумберг, назвал взрыв в Ливии "большой новостью". По его мнению, цены на нефть могут подняться еще выше ввиду возможного сокращения поставок.

Новости из Ливии перевесили ожидаемое восстановление работы трубопровода Forties в Северном море. Нефтехимическая компания Ineos, которая является оператором трубопровода, заявила в понедельник, что ремонтные работы на Forties технически завершены, и сейчас проводятся испытания трубы под давлением.

Forties обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки. Трубопровод был закрыт 11 декабря в связи с поломкой.

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