Дайджест российских СМИ - 26 декабря

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КОММЕРСАНТ

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- Владимир Путин пообещал освободить бизнесменов, но не всех - От 13-процентного налога освободят только тех, кто возвратит капиталы в Россию - 25 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле законодателей и обнародовал несколько своих новых предновогодних инициатив. Больше других они касаются бизнесменов, которые могут встречать Новый год в более веселом настроении, чем все остальные, но только если они решили в новом году вывести свой бизнес из-за рубежа и вести его же в России.

- Три отставки и четыре назначения - Владимир Путин произвел кадровые перестановки полуфедерального масштаба - Как прогнозировал "Ъ", Владимир Путин в понедельник перевел своего полпреда в Центральном федеральном округе (ЦФО) Александра Беглова на пост полпреда в Северо-Западном округе (СЗФО), назначив вместо него в ЦФО воронежского губернатора Алексея Гордеева. Для экс-полпреда в СЗФО Николая Цуканова в Кремле создана новая должность помощника президента по вопросам местного самоуправления.

- "Компаний в России все меньше и меньше, и все хуже и хуже активы, которые у них остаются" - Президент ЛУКОЙЛа LKOH Вагит Алекперов о планах по покупке активов и отношениях с "Роснефтью" ROSN - По сути, единственная оставшаяся крупная частная нефтекомпания России - ЛУКОЙЛ - в 2017 году удивила рынок сообщениями о возможной продаже активов. Что именно она может продать, а что купить для пополнения запасов, а также об отношениях с государственной "Роснефтью" в интервью "Ъ" рассказал глава и основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

- Семейный форсаж - Льготные автокредиты погашаются быстрее, чем хотят банкиры - Популярные среди граждан льготные автокредиты оказались невыгодны для банкиров. Они жалуются, что часть кредитов гасятся почти сразу - фактически, клиенты берут их просто чтобы воспользоваться предусмотренными в рамках программ скидками к цене машины. Банки просят курирующий эти программы Минпромторг изменить их условия. Чиновники идут на диалог, но эксперты отмечают, что программы призваны поддерживать население и автоконцерны, а не банки.

- Белый дом поставил транспорту цель - Пилотная госпрограмма его развития обойдется вдвое дороже ФЦП - Вчера правительство отчиталось об утверждении второй из пяти пилотных госпрограмм - "Развитие транспортной системы" на 2018-2021 годы. Программа поглотила одноименную ФЦП, но обойдется при этом вдвое дороже - 7,7 трлн вместо 3,2 трлн руб. За эти деньги Белый дом планирует ускорить дорожное строительство, включая концессии, в полтора раза нарастить грузооборот портов и на четверть - экспорт транспортных услуг.

- Срок ожидания резидентов в ТОР моногородов может быть сокращен - Власти обещают жестче оценивать экономическую целесообразность существования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) в моногородах. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов вчера сообщил о рассмотрении в правительстве возможности закрытия таких льготных зон в случае, если в течение первых двух лет работы в них так и не появятся резиденты. При этом вчера же было объявлено о создании еще шести новых ТОР в моногородах - теперь на 319 российских монопрофильных образований приходится 36 льготных зон.

- Резервная валюта Марса - Доллар отчасти обеспечен ядерным оружием, но США на этом не зарабатывают - Среди причин диспропорций в использовании мировых резервных валют военные и дипломатические цели стран, формирующих внешние резервы, играют не меньшую роль, чем чисто экономические факторы. Это основной тезис статьи экономиста Барри Эйхенгрина и его соавторов из ЕЦБ, анализировавших ситуацию с распределением резервов в мире в разных временных периодах.

- В Европе вырастет спрос на управленцев - Мониторинг рынка труда - В течение следующих пяти лет на европейском рынке труда вырастет спрос на высококвалифицированных специалистов, в первую очередь - в сфере управления. Такой вывод содержится в работе Высшей школы экономики "Профессиональная структура рабочей силы в странах Европы". В ней учтен рост спроса на работников как из-за создания новых рабочих мест, так и из-за высвобождения уже существующих.

- "Комиссия не печеньки, чтобы всем нравиться" - Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации кандидатом в президенты - Главе Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному официально отказали в регистрации кандидатом в президенты РФ из-за судимости по тяжкой статье. Господин Навальный назвал мотивацию Центризбиркома (ЦИК) "юридическими кружевами" и призвал комиссию учесть "контекст ситуации" и решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по его делу.

- Маршрутизаторы "Воентелекома" привели к гендиректору - Александр Давыдов задержан по подозрению в причастности к особо крупному мошенничеству - Как стало известно "Ъ", в Москве был задержан гендиректор АО "Воентелеком" Александр Давыдов. Он подозревается в хищении около полумиллиарда рублей в ходе реализации госконтрактов, заключенных с Минобороны на поставки маршрутизаторов, а также осуществления авторского надзора за спутниковой связью.

- В учебном центре прошли хищения - Вынесен приговор по делу о поставках программного обеспечения для сухопутных войск - Савеловский райсуд Москвы приговорил к шести годам заключения бывшего начальника управления международных проектов и военно-технического сотрудничества ОАО "Оборонсервис" Евгения Козлова. Полковника Службы внешней разведки Козлова, по данным "Ъ", признали виновным в хищении 231,2 млн руб., выделенных Минобороны на оснащение крупнейшего в Европе учебного центра сухопутных войск, расположенного в поселке Мулино Нижегородской области.

- Киллер отказался от явки - Сотрудник ФСБ утверждает, что его заставили признаться в массовых убийствах - Как стало известно "Ъ", с неожиданным заявлением выступил Александр Кобылин - один из фигурантов громкого уголовного дела банды убийц, состоявшей из сотрудников спецслужбы. Сотрудник ФСБ, отвечавший в ведомстве за подготовку спецназовцев по рукопашному бою и борьбе, ранее признавшийся в серии убийств и давший показания на других фигурантов, неожиданно объявил, что явку с повинной его заставили написать под пытками.

- Притравку отклонят во всех чтениях - Сенаторы согласились принять депутатский закон, но считают его неработающим - Совет федерации (СФ) во вторник одобрит закон, запрещающий контактную притравку охотничьих собак и ловчих птиц. Поправки вызвали споры в верхней палате. Закон может обидеть охотников - "пятимиллионную часть лояльного государству общества", пригрозили его противники в СФ. Однако большинство в профильном комитете СФ инициативу поддержало, пообещав следить за правоприменением.

- В Молдавию отправляют опытного аппаратчика - Новым послом РФ в республике будет Олег Васнецов - В начале будущего года сменится посол России в Молдавии. Как стало известно "Ъ", нынешнего главу российской дипмиссии Фарита Мухаметшина сменит Олег Васнецов, который последние восемь лет отработал в центральном аппарате МИД России.

- Пакетное настроение - Инвесторы уходят с российского рынка в ожидании расширения санкций - Минувший год стал самым провальным для российских фондов с точки зрения привлечения иностранных инвестиций со времен введения санкций. В отсутствие сближения в отношениях США и России за год зарубежные инвесторы вывели с российского рынка почти $900 млн. Российские фондовые индексы оказались в числе аутсайдеров среди фондовых индикаторов развивающихся стран.

- "Росатом" поможет "Ростеху" с отходами - "Атомэнергомаш" поставит оборудование для мусоросжигательных ТЭС - Как стало известно "Ъ", машиностроительный дивизион "Росатома" "Атомэнергомаш" (АЭМ) поставит оборудование для 280 МВт мусоросжигательных электростанций (МТЭС) "Ростеха" в Подмосковье. Сумма контракта, по данным "Ъ", составит примерно 10% от общей стоимости проектов, то есть порядка 12 млрд руб.

- ФАС ловит такси - Агрегаторов перевозок проверят на ценовой сговор - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследовать возможный ценовой сговор агрегаторов такси. "Яндекс YNDX.Такси", Uber, Gett и другим крупным сервисам придется в течение десяти дней объяснить ведомству формирование цен на поездки перед Новым годом. Стоимость поездок выросла не из-за картельного сговора, а по причине резкого роста числа заказов, продолжают настаивать в самих сервисах.

- "Статус" изменился на банкротство - Дистрибутор водки "Добрый медведь" уходит с рынка - Крупный российский дистрибутор водки "Статус-групп" подаст заявление о собственном банкротстве, накопив долгов на 10 млрд руб.- почти половину своей прошлогодней выручки. К такой ситуации компанию могла привести демпинговая политика, которую она вела, желая увеличить отгрузки. В результате этих усилий основная водка ее портфеля - "Добрый медведь" - летом смогла подняться с восьмого на первое место по продажам.

- Споры вокруг индексации тарифов ОАО РЖД продолжаются - Правление ФАС рассмотрит проект приказа, который установит индексацию тарифов на 2018 год для ОАО РЖД. Текущее предложение службы - заменить 1,5% общей индексации повышением платы за порожний пробег вагонов на 7,3% - не встретило понимания у Совета потребителей ОАО РЖД. Его участники считают, такое решение приведет к массовым простоям, заставит грузоотправителей сокращать объемы и, следовательно, не обеспечит ОАО РЖД нужных доходов. ФАС обещала принять финальное решение с учетом мнения потребителей.

- Туроператоры не долетели до Китая - Они вынуждены скорректировать свои программы - Отмена рейсов авиаперевозчика "Икар" на остров Хайнань заставила туроператоров изменить свои полетные программы в период высокого новогоднего спроса. Инициатива компании "Жемчужная река" предложить клиентам Вьетнам в качестве альтернативного направления не увенчалась успехом.

- Сера встала поперек трубы - ФАС предложила бороться с ней с помощью банка нефти - В давней проблеме резкого роста уровня серы в системе "Транснефти" наметился новый поворот. ФАС выступила с идеей создать банк нефти, чтобы компании, добывающие сернистую нефть, платили остальным за снижение качества сырья. Но на рынке такую схему считают нереализуемой, а более жизнеспособным вариантом видят выделение высокосернистой нефти в отдельный поток на Усть-Лугу.

- Льготные автокредиты погашаются быстрее, чем хотят банкиры - Популярные среди граждан льготные автокредиты оказались невыгодны для банкиров. Они жалуются, что часть кредитов гасятся почти сразу - фактически, клиенты берут их просто чтобы воспользоваться предусмотренными в рамках программ скидками к цене машины. Банки просят курирующий эти программы Минпромторг изменить их условия. Чиновники идут на диалог, но эксперты отмечают, что программы призваны поддерживать население и автоконцерны, а не банки.

- Футбол по сети - "Одноклассники" обновили рекорд по числу зрителей - Несмотря на технические проблемы, трансляция матча между "Реалом" и "Барселоной" в качестве 4К собрала в "Одноклассниках" более 2,2 млн пользователей одновременно. Конкуренция со стороны интернета заставила активизировать переговоры о покупке прав на чемпионат Испании и канал "Матч ТВ", ранее отказавшийся от его показа из-за высокой стоимости. Трансляции турнира возобновятся на "Матче" с нового года.

- Лечебный атом - Группа "Медси" откроет ядерную лабораторию - Сеть клиник "Медси" (входит в АФК "Система" AFKS Владимира Евтушенкова) планирует инвестировать 2,4 млрд руб. в создание собственных R&D-лаборатории и центра ядерной медицины. Для реализации обоих проектов в компании рассчитывают привлечь сторонних инвесторов. Но потенциальных партнеров может отпугнуть длительный срок окупаемости, именно по этой причине так и не было реализовано большинство аналогичных планов.

- В "Шоколаде" заменят начинку - Радиостанция сменит музыку и аудиторию - Входящее в холдинг "Румедиа" Владимир Лисина "Радио "Шоколад" с нового года ждет перезапуск: теперь его эфир будет состоять из кавер-версий популярных песен. Новый формат позволит увеличить аудиторию и сместить ее уклон с женщин на мужчин, рассчитывают в холдинге. Запускать новые форматы на рынке музыкальных станций сложно - он и так давно перегружен, отмечают эксперты.

- "Россиум" сдал землю - Концерн продал нестратегический агрохолдинг группе компаний "Регион" - Агропромышленный холдинг "Агронова-Л", входивший в концерн "Россиум" Романа Авдеева, приобрели структуры ГК "Регион" Сергея Сударикова. Хотя активы компании имеют потенциал для развития, но сейчас, к примеру, молочное подразделение остается убыточным.

ВЕДОМОСТИ

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- Недопуск Навального к президентским выборам снижает их легитимность - Центризбирком в понедельник отказал в регистрации инициативной группе по выдвижению в президенты Алексея Навального - он лишен пассивного избирательного права из-за судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса. Других претензий нет, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. За решение голосовало 12 человек, член комиссии от "Справедливой России" Николай Левичев взял самоотвод в связи с возможным конфликтом интересов.

- Перемена мест - Президент Владимир Путин провел в понедельник серию кадровых перестановок, сообщила пресс-служба Кремля. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев был назначен полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе (ЦФО). Гордеев заменил Александра Беглова, который переезжает из Москвы в Санкт-Петербург на должность полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

- Территориям опережающего развития отведут один-два года на привлечение инвесторов - Этого срока на поиск резидентов не достаточно, считают эксперты - О том, что на привлечение резидентов местным властям территорий опережающего развития (ТОР) отведут год или два, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

- Обещание президента подорожало - Такую оценку налоговых долгов, подлежащих списанию по инициативе президента, в понедельник дал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, коснется президентская амнистия 1,34 млн предпринимателей, которые были зарегистрированы, но реально не работали.

- Налоговая реформа и рост госрасходов подстегнули аналитиков повысить прогнозы роста экономики США - На долгосрочные темпы роста ВВП это ускорение кардинально не повлияет - Закон о снижении налогов был окончательно принят конгрессом США и подписан президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе. Решение оценивается в $1,5 трлн - на столько, по оценкам, увеличится бюджетный дефицит в ближайшие 10 лет.

- "Бывший президент и совладелец "Росгосстраха" Данил Хачатуров потерял компанию, которой руководил 15 лет. Но он убежден, что виной всему - ошибки в госрегулированнии рынка ОСАГО, а не плохой менеджмент - В опубликованном 25 декабря интервью "Коммерсанту" новый председатель совета директоров "Росгосстраха" Михаил Задорнов обвинил прежних собственников и менеджмент "Росгосстраха" в том, что модель его бизнеса никогда не была направлена на то, чтобы приносить акционерам легальную прибыль, а в компании "сверху донизу царило воровство". Бывший совладелец и президент группы "Росгосстрах" Данил Хачатуров в интервью "Ведомостям" отвечает на эти обвинения и рассказывает свою версию истории взлета и падения компании.

- Миноритарии "Системы" игнорируют мировое соглашение - Они по-прежнему требуют, чтобы "Роснефть" компенсировала им утрату рыночной стоимости АФК - С 18 по 20 декабря Арбитражный суд Москвы зарегистрировал восемь исков разных физических лиц к "Роснефти" на общую сумму 288 561 руб. "Ведомостям" удалось выяснить, что судиться с "Роснефтью" намерены миноритарии АФК "Система" - они недовольны исками "Роснефти" и "Башнефти" BANE к группе на 300 млрд руб. и обвиняют нефтяные компании в том, что они разрушили стоимость "Системы", из-за чего миноритарии зафиксировали убытки.

- Visa и Mastercard отстранены от российских технологий - Платежные системы исключены из ассоциации "Финтех" спустя пару недель после вступления - Из созданной при участии ЦБ ассоциации "Финтех" исключены Visa и Mastercard. Иностранцы не должны быть в курсе российских технологических разработок. Это произошло спустя примерно две недели после вступления. Об этом "Ведомостям" рассказали три человека, близких к "Финтеху".

- "Яндекс" присмотрит за рекламой - "Яндекс" прекратит продавать раздражающие рекламные форматы на сайтах - партнерах рекламной сети "Яндекса". А с февраля 2018 г. откажется от такой рекламы на своих площадках и будет блокировать ее в "Яндекс.Браузере", сообщил поисковик.

- Телеканалы запускают единый плейер для интернет-трансляций - Общая онлайн-платформа заработает в начале 2018 года - Российские телехолдинги больше двух лет обсуждали запуск единой онлайн-платформы. В конце этого года ВГТРК, "Национальная медиа группа" (НМГ), "СТС медиа" и "Первый канал" договорились об использовании единой технической платформы - общего плейера для интернет-трансляций, рассказали "Ведомостям" сотрудники двух каналов.

- Сталь в России продолжит дорожать - Цены на металл подогревают экологические ограничения на производство в Китае - Российские производители стали начали повышать цены для российских клиентов из-за продолжающегося ралли экспортных цен, пишут аналитики БКС в обзоре рынка стали. Цены на сталь в России формируются по экспортному паритету - доходность продаж металла за границу и внутри страны, как правило, уравнивается. Крупнейшие компании уже подняли цены на плоский прокат.

- "Камаз" KMAZ и Hyudai Motor ведут переговоры о локализации двигателей и коробок передач - Руководители и специалисты петербургского автозавода Hyundai Motor Manufacturing Rus посетили "Камаз". "Потенциальные заказчики изучали возможности освоения производства узлов двигателей и коробок передач на площадях "Камаза" для автомобилей, выпускаемых в Санкт-Петербурге, включая седан Hyundai Solaris и компактный кроссовер Hyundai Creta, говорится в сообщении "Камаза".

- Китай намерен стать лидером мирового рынка морских перевозок - В этом году страна потратила $20 млрд на финансирование судостроительной отрасли - Европейские банки, долго доминировавшие в секторе финансирования строительства, покупки и аренды судов, сокращают присутствие в отрасли, китайские в текущем году потратили на эти цели на 33% больше, чем в 2016 г. По данным Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), они выделили судовладельцам $20 млрд, а в 2008 г. эта сумма исчислялась лишь несколькими миллионами долларов.

- Проекты НТИ получат не только гранты, но и венчурные деньги - РВК создает фонд на 3 млрд руб. - Российская венчурная компания (РВК) создает новый венчурный фонд с капиталом 3 млрд руб. для финансирования проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).

- Бразилия хочет создать совместное предприятие между Boeing и Embraer - Правительство страны может заблокировать продажу Embraer лидеру рынка - американскому Boeing - Крупнейшая аэрокосмическая компания мира Boeing и бразильский производитель бизнес- и региональных джетов в конце прошлой недели заявили: компании обсуждают возможное объединение, условия которого еще обсуждаются. Любая сделка должна быть одобрена бразильским правительством и регулятором, говорилось в их релизе.

- "Кассир.ру" пожаловался в Генпрокуратуру на "Росгосцирк" - Компания недовольна монополией Kassy.ru на торговлю билетами в цирк - Крупный онлайн-продавец билетов на зрелищные мероприятия "Кассир.ру" (Kassir.ru) попросил Генпрокуратуру проверить федеральное казенное предприятие "Российская государственная цирковая компания" ("Росгосцирк"), рассказал "Ведомостям" представитель компании.

- ЦБ проверит доходность инвестиционного страхования - Регулятор потребовал страховщиков жизни раскрыть, сколько они выплатили клиентам - Страховщики жизни впервые получили запрос регулятора с требованием раскрыть в IV квартале этого года доходность договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), завершившихся в 2016 г. и первой половине 2017 г. Об этом "Ведомостям" сообщили три страховщика жизни, получившие такой запрос.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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- Искренне ваш, SMS - В начале следующего года вступит в силу закон, запрещающий анонимные звонки и смс-рассылки. Хотя новые меры призваны помочь в борьбе с терроризмом, в первую очередь они защитят граждан от назойливых спамеров и мошенников.

- А за коровой следить можно - В Госдуме подготовлен законопроект, запрещающий привлекать к уголовной ответственности за использование "шпионских" гаджетов в быту. Речь идет о фонариках, брелоках и других сувенирах, имеющих функцию скрытой видео- или аудиозаписи.

- Думать о пенсии никогда не рано - Минтруд рассматривает идею освободить работающих студентов от страховых взносов во внебюджетные фонды. Эксперты сомневаются в целесообразности этой меры, ведь тогда студенты рискуют потерять в пенсионных правах.

- По вертикали и горизонтали - Владимир Путин в один день назначил новых полпредов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, нового помощника президента и временно исполняющего обязанности главы Воронежской области.

- Календарь до выборов - Владимир Путин встретился с руководством Госдумы и Совфеда. Президент попросил парламентариев "не уходить с головой" в политическую борьбу и рассказал о важных для возврата капиталов в РФ решениях.

- Регионы станут богаче - Во вторник Совет Федерации завершает осеннюю сессию, в повестке заключительного заседания почти сто вопросов. Часть законов сенаторы оставили на январь, так как хотят поработать с ними более тщательно. Накануне результаты работы верхней палаты парламента в уходящем году подвела на итоговой пресс-конференции председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

- Выбор реалистов - Вслед за "Единой Россией" кандидатуру Владимира Путина на выборах президента поддержала "Справедливая Россия", решившая в этот раз не выдвигать своего кандидата. Достойной альтернативы Путину нет, объяснил решение председатель эсеров Сергей Миронов. Таким образом, две парламентские партии поддержали действующего главу государства на выборах-2018.

- Рецепты развития - Дмитрий Медведев подписал постановление о создании шести ТОР. Правительство намерено отбирать этот статус, если региональные и муниципальные власти не будут привлекать в них резидентов.

- Рынок тронулся с горки - В течение декабря оптовые цены на бензин компенсировали подорожание предыдущих 11 месяцев года и вернулись к январским значениям. При этом розничная стоимость бензина, весь год следовавшая за оптовой, обратно не откатилась - рост составил 6-9 процентов.

- Ракеты целятся в Донбасс - США начнут поставки Украине летального оружия, включая Javelin - переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения. "РГ" разбиралась, чем опасен и что из себя представляет этот тип оружия.

- Не въехал - "Автобус постоял на остановке, тронулся и вдруг поехал прямо в переход", - рассказывают очевидцы страшной аварии на Кутузовском проспекте, в результате которой погибли пять человек.

- Право первых - Роспатент готов перейти к регистрации патентов на блокчейне - В России появится патентование на основе технологии блокчейн. Система защиты прав интеллектуальной собственности станет проще, надежнее и эффективнее, рассказал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев на пресс-конференции.

- Рублем ответите - Штрафы для нелегального бизнеса вырастут - На заседании Госсовета будут рассмотрены предложения об увеличении штрафов за нелегальное ведение бизнеса. Об этом "Российской газете" сообщил глава "ОПОРЫ России" Александр Калинин.

- Кто нас спасет - В этом году в спасательные подразделения пришли более пяти тысяч новых сотрудников - 27 декабря МЧС профессиональный праздник - День спасателя. Как становятся спасателем? Об этом в интервью "РГ" рассказал начальник кадрового департамента МЧС, генерал-майор Игорь Кобзев.

- Мусороотвод - Госдума приняла законопроект, который устанавливает правила обращения с отходами. Теперь власти регионов должны будут согласовывать с гражданами расположение полигонов, мусоросжигательных заводов и сортировочных станций.

- Дополнят список - Сенаторы продолжат мониторить работу зарубежных НКО - Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела России подвела итоги работы за минувшие полгода.

- Туристов ставят в расписание - Глава Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложил отказаться от "регулярных" чартеров. Он считает, что это исключит массовые срывы рейсов, как произошло с авиакомпанией "ВИМ-Авиа".

- Из кабинета с метлой - В Калмыкии чиновники отработали дворниками - Главам двух сельских администраций Калмыкии пришлось на время сменить деловые костюмы на рабочую одежду и потрудиться дворниками. По иску прокуроров суд обязал их выйти на работы по благоустройству своих поселков.

- "Крот" подорвался - В Татарстане выясняют причины ЧП на гипсовом руднике - Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек, ставших жертвами взрыва, произошедшего на гипсовом руднике в Камско-Устьинском районе республики.

- Поправка на ремонт - Депутатов в 2018 году ждет обновление - Осенью следующего года депутатам предстоит временно сменить зал пленарных заседаний - из-за реконструкции в Госдуме народные избранники будут заседать либо в Колонном зале Дома Союзов, либо в доме-"книжке" на Новом Арбате. Это только часть изменений, которые ждут Госдуму.

- Доверяют как другу - Пятый канал к середине телевизионного сезона удивляет высокими показателями. Гендиректором канала в феврале стал Юрий Шалимов. Он рассказал "РГ" об итогах первого года работы на канале.

- Взрыва на борту не было - В СКР сообщили о состоянии расследования уголовного дела о гибели военного самолета Ту-154, летевшего в Сирию. Главный вывод на сегодняшний день: взрыва на борту не было.

- Крылья для спецназа - Минобороны РФ получит новые дроны и самолеты Л-410, выпускаемые в Екатеринбурге. Об этом стало известно в ходе визита на местный авиазавод замглавы ведомства Юрия Борисова.

- Контроль на ходу - ФТС получает новые спецавтомобили - Автопарк Федеральной таможенной службы пополнился 35 спецавтомобилями. Они предназначены для мобильных таможенных групп, работающих вблизи границы.

- Лед встал стеной - Из-за торосов на Волге "отрезано от жизни" большое село - В Самаре уже неделю не работает переправа через Волгу, и заложниками ситуации стали несколько тысяч жителей правобережного села Рождествено. На реке слишком много торосов - острых ледяных глыб, о которые могут порваться воздушные подушки перевозящих амфибий.

- Ударят без пилота - Испытательную базу военных дронов "замкнут" в единую сеть - Разбросанные по стране площадки, где тестируют перспективные беспилотники и испытывают новые средства противодействия вражеским дронам, нужно объединить в единую сеть. К такому выводу пришли конструкторы и производители этого арсенала, а также и их главные заказчики из Минобороны России.

- Враг определен, и в него стреляют - Американские СМИ сообщили, что частные компании в США активно скупают советские и российские истребители. Известно, что самым большим спросом пользуются МиГ-29, МиГ-21 и Су-27.

- Шойгу позвал в полет - Девушки-курсанты в ожидании первого старта - В понедельник министр обороны Сергей Шойгу объявил о фактическом завершении программы военного строительства в Арктической зоне России.

- Заплатит за оплошность - Суд обязал роддом содержать детей погибшей роженицы - Пензенский областной суд поставил точку в непростом деле, которое рассматривалось почти три года. Все это время Сергей Цибизов, который после гибели жены остался один с двумя маленькими детьми на руках, пытался привлечь врачей к ответу.

- Сядут по-хорошему - Вступил в строй следственный изолятор, который придет на смену "Крестам" в Санкт-Петербурге. Как и анонсировалось, "Кресты-2" стали самым крупным СИЗО в Европе.

- Мудрость толпы или тома? - Сергей Кравец: Мир науки не терпит превращения патриотизма в провинциализм - Гостем редакции "РГ" стал ответственный редактор издательства "Большая российская энциклопедия" Сергей Леонидович Кравец. Поводом для встречи стало успешное завершение данного президентом РФ поручения по созданию новой отечественной энциклопедии.

- Остались без каникул - Французские министры не смогут провести традиционный новогодний отпуск за пределами своей страны. Таково требование президента Эмманюэля Макрона - быть на связи.

- Министры говорили о доверии - Недавний визит в Россию британского министра иностранных дел Бориса Джонсона - первый за последние пять лет - состоялся в день зимнего солнцестояния. Значит ли это, что низшая точка в наших отношениях с Великобританией пройдена и теперь "день" в них будет прибавляться? Основания надеяться на это есть: переговоры Бориса Джонсона с российским коллегой Сергеем Лавровым прошли в целом конструктивно, а по их итогам министры даже заговорили о взаимном доверии.

- Мишенью стали копы - В США атаки на полицейских назвали терактом - Власти США расценили серию нападений на полицейских в штате Пенсильвания как террористический акт.

- Напомнят о невольниках - В Лиссабоне установят памятник жертвам рабства - В португальской столице появится памятник жертвам рабства. Как он будет выглядеть, пока не определено, зато власти Лиссабона уже нашли для него место. Монумент установят на набережной Рибейра дас Наус. Именно здесь на протяжении нескольких столетий швартовались корабли с рабами.

- В Европе хотят дружить с Москвой? - В Европе все серьезнее задумываются о целесообразности поддержки политического режима на Украине. Старый Свет начинает понимать: ожидаемой отдачи от инвестиций все еще нет.

- Берегите пальцы - С 1 января изменяется процедура въезда россиян на Украину. Теперь, помимо объяснения целей визита и обязательного общения с представителями спецслужб, придется сдавать отпечатки пальцев.

- Не переделывал - не ломай - Верховный суд постановил, что нельзя наказывать собственника квартиры за незаконную перепланировку, сделанную прежним владельцем. Суд вынес решение после того, как пожарные оштрафовали гражданина, въехавшего в нелегально перестроенное жилье.

- Кредит без диагноза - Должница, скрывшая болезнь, потеряла право на страховку - В неприятную финансовую ситуацию попала жительница Оренбурга, взявшая сразу два кредита в одном из банков. Она фактически осталась один на один и с болезнью, и с долгами.

- Дважды виноватые - Генпрокуратура нашла нарушение в обновленном административном регламенте МВД. Оказалось, что документ разрешает наказывать водителей за неповиновение, если они откажутся предоставить автомобиль для экстренных нужд полиции, хотя в КоАП уже есть статья об этом.

- Молоко убежало - Россельхознадзор признал фальсификатом четверть молочной продукции в Орловской и Курской областях. В ней выявили растительные жиры, которые не были указаны на этикетке.

- Баба-яга пишет - Как выбрать правильную книгу для ребенка? Есть ли в детской литературе запретные темы? Об этих и других вопросах в беседе с "РГ" рассуждает детский писатель Ирина Краева.

- Пройдите за парту - Сколько россиян готовы переучиваться - По данным исследования ВШЭ, взрослые россияне в возрасте от 25 до 64 лет практически не получают новых знаний.

- Может ли школьная столовая вкусно накормить - Эксперты предложили создать корпоративный сайт по проблемам школьного питания, где можно обмениваться рецептами, обсуждать новшества, которые могли бы улучшить ситуацию с питанием в школах. Это предложение прозвучало на финале Всероссийского конкурса на лучшую школьную столовую, который прошел в "РГ".

ИЗВЕСТИЯ

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- Экономику поддержали потребители - Банк России повысил прогноз роста трат домашних хозяйств в этом году - Россияне в уходящем году потратили денег больше, чем ожидали эксперты Центробанка. Это констатируется в последнем докладе регулятора о денежно-кредитной политике, в котором прогноз увеличения расходов россиян повышен до 3,5-4%. У потребительской уверенности соотечественников несколько причин: стабильная ситуация на рынке труда, повышение доступности кредитов и плавный уход от сберегательной модели поведения.

- "Справедливая Россия" планирует выйти из кризиса к 2021 году - Эсеры объясняют внутрипартийный раскол спадом популярности левых идей в России - "Справедливая Россия" (СР) проведет внутрипартийную реформу в 2021 году. Об этом "Известиям" сообщил секретарь президиума центрального совета СР Олег Шеин. По его словам, политические проблемы в партии назрели в силу спада популярности левых идей в российском обществе. При этом собеседники "Известий", близкие к руководству эсеров, говорят, что внутрипартийный кризис оформился после провала на думских выборах в 2016 году.

- "Российские миротворцы останутся на Днестре" - Президент Молдавии Игорь Додон - о планах по урегулированию ситуации с Приднестровьем и ошибках действующего правительства - Политическое урегулирование приднестровского конфликта выйдет на новый уровень после парламентских выборов в Молдавии. Президент страны Игорь Додон подчеркнул, что не исключает объединения с Приднестровьем в рамках федерации, и заверил в том, что не допустит вывода российских миротворцев с левого берега Днестра. Об этом молдавский лидер рассказал в интервью "Известиям", подводя итоги года в отношениях Москвы и Кишинева.

- Бизнес уходит от нечестной конкуренции - Ученые зафиксировали рост индекса предпринимательской уверенности в торговле - В этом году в торговле заметно снизился уровень недобросовестной конкуренции. Если в 2015-2016 годах на нее жаловались порядка 50% предпринимателей, то сейчас - чуть более трети. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики.

- Водка теряет градус - Сенаторы предлагают сделать спиртной напиток слабее - Водка в следующем году может потерять в градусе. Группа сенаторов предложили законодательно уточнить определение напитка и снизить объем содержания этилового спирта в нем до 37,5%. Это делается, чтобы снять противоречие между законом и ГОСТом.

- Выпуск машин на сжиженном топливе просубсидируют - Программа поддержки продаж газовых автомобилей потребует докапитализации - Производители автомобилей на сжиженном природном газе (СПГ) разделят льготу с коллегами, выпускающими более популярную технику на компримированном природном газе (КПГ). Об этом рассказал "Известиям" министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, поправки в программу субсидирования газомоторной техники уже утверждены правительством. К 2030 году жидкий газ может занять до 33% российского авторынка.

- Большинство объектов культуры плохо приспособлено для инвалидов - Посещение театров и музеев - один из видов реабилитации, и ситуацию необходимо менять - Только пятая часть региональных и муниципальных библиотек, музеев и театров располагает парковками для инвалидов. И не более трети этих учреждений оборудовали входы и санузлы для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом свидетельствует исследование Минкультуры.

- Повышение стажа работы позволит увеличить пенсии на 6% - Аналитики РАНХиГС рассказали, за счет чего можно сбалансировать бюджет ПФР - Повышение минимальных требований для выхода на пенсию позволит увеличить выплаты на 1,6% к 2030-му и на 6% - к 2050 году. Это сделает бюджет ПФР более сбалансированным, говорится в расчетах РАНХиГС. Эксперты академии предлагают увеличить необходимый стаж работы с 7 до 30 лет, а количество пенсионных баллов - с 11,4 до 70.

- Госдепартамент не спешит возобновлять сотрудничество по Афганистану - Несмотря на заявления Дональда Трампа, внешнеполитическое ведомство не намерено работать с Москвой по афганской проблеме - США не собираются менять стратегию по Афганистану. Об этом "Известиям" заявили в Государственном департаменте, добавив, что Вашингтон проводит свою политику на основе нового документа, который в августе представил Дональд Трамп.

- Очереди в московских аэропортах станут меньше - В 2018 году Шереметьево и Домодедово будут еще жестче бороться за пассажиров и авиакомпании - Шереметьево откроет новый терминал В и межтерминальный подземный переход уже в марте-апреле следующего года, заявил "Известиям" официальный представитель аэропорта. Ранее планировалось ввести эти объекты в эксплуатацию к чемпионату мира по футболу

- Российские стелс-корветы оснастили "Калибрами" - Корабли проекта 20380 вооружат дальнобойными крылатыми ракетами и зенитными комплексами "Панцирь" - Российские стелс-корабли превратятся в универсальные боевые платформы. Корветы проекта 20380 получат дальнобойные крылатые ракеты "Калибр" и зенитные ракетно-артиллерийские комплексы (ЗРАК) "Панцирь-М". Возможности "Калибров" были неоднократно подтверждены в боевой обстановке в Сирии - они гарантированно уничтожают цели на расстоянии до 1500 км.

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- "Верному другу" НАТО нашли замену - Минобороны планирует получить новый самолет-разведчик вместо легендарного "старожила" Ил-20М, прослужившего почти 50 лет - Минобороны России планирует заменить легендарный самолет-разведчик Ил-20. Ему на смену придет машина на базе легкого пассажирского турбовинтового самолета Ил-114-300. Ил-20 - одна из самых закрытых и старых машин в авиационном парке российских Воздушно-космических сил.

РБК RBCM daily

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- Виталий Мутко попросил замену - Вице-премьер объявил о временном уходе с поста главы РФС - Вице-премьер Виталий Мутко заявил о приостановке деятельности на должности президента Российского футбольного союза на срок до шести месяцев. Он решил взять паузу на время судебного разбирательства из-за отстранения от Олимпиад.

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