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"Газпром нефть" до конца 2018 г продаст сербской NIS нефть на сумму до $296 млн


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. "Газпром GAZP нефть" намерена до конца 2018 года продать своей сербской "дочке" NIS сырой нефти на сумму до 296 миллионов долларов. Соответствующий контракт компании заключили в понедельник, следует из материалов "Газпром нефти".

"Размер сделки в денежном выражении: сумма не превысит 296 миллионов долларов", — отмечается в сообщении. Срок действия контракта — с 25 декабря этого года по 31 декабря 2018 года.

"Газпром нефти" принадлежит 56,15% сербской NIS — одной из крупнейших вертикально-интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы. Компания занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. В Сербии компании принадлежит НПЗ с двумя производственными площадками — в Панчево и Нови-Саде, сеть АЗС в Балканском регионе.

"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.

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