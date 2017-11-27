Дайджест российских СМИ – 25 декабря

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- И звезда с звездою. И буллит - 22 декабря президент России Владимир Путин на ГУМ-катке сыграл в гала-матче со звездами правления Ночной хоккейной лиги. Против него играла команда, тоже составленная из звезд правления.

- "Фигуранты этого перечня не сразу столкнутся с практическими последствиями" - Как ожидается, до конца января администрация США представит Конгрессу так называемый "Кремлевский доклад" — список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к власти. Составление такого перечня предусмотрено законом "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA), подписанным президентом Дональдом Трампом в августе.

- За "Трансконтейнером" TRCN пришли к президенту - "Трансконтейнер" привлекает все больше международных претендентов. Вслед за вторым в мире линейным оператором MSC, который хочет получить контроль в компании в партнерстве с UCL Holding Владимира Лисина, об участии в приватизации заявила французская группа CMA CGM.

- Неподъемный вид транспорта - Ключевых регуляторов российской авиации продолжают преследовать неудачи: министр транспорта Максим Соколов и глава Росавиации Александр Нерадько могут получить дисциплинарные взыскания по инициативе вице-премьера Юрия Трутнева. Поводом стали проблемы со строительством и реконструкцией аэропортов Дальнего Востока: из 106,1 млрд руб. более 64 млрд руб., по его словам, "просто пропали". Оба чиновника уже прошли через скандал с банкротством "ВИМ-Авиа", сумев удержаться на местах.

- Единая и неотделимая - 22 декабря президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев прилетели на ВДНХ, на съезд партии "Единая Россия".

- Ксению Собчак выдвинули на съезде - В субботу "Гражданская инициатива" выдвинула Ксению Собчак кандидатом в президенты. В случае неудачи на президентских выборах партия вместе с телеведущей будет готовиться к выборам в Госдуму: ее приняли в "Гражданскую инициативу" и ввели в федеральный политсовет. В воскресенье на пляже в Серебряном Бору кандидатом в президенты выдвинули и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Он призвал остальных кандидатов устроить бойкот выборов, если Центризбирком (ЦИК) откажет ему в регистрации.

- Блок коммунистов и беспартийного - Опытный кандидат на президентских выборах Геннадий Зюганов расскажет новичку в этом деле Павлу Грудинину, как строить пропаганду и агитацию.

- Дольщиков выведут со стройки за три года - Трехлетний план по постепенному отказу от договоров долевого участия (ДДУ) в пользу проектного финансирования жилищного строительства утвержден правительством. Как рассказал глава Минстроя Михаил Мень, сначала переход будет проходить на добровольной основе — тогда у властей будет возможность оценить работоспособность этого механизма и стоимость банковского финансирования.

- Крепость из денег надстраивает стены - Структурный профицит ликвидности в 2018 году, согласно декабрьским прогнозам Банка России, может увеличиться до 3,5–4,1 трлн руб.— несмотря на ожидаемое сокращение финансирования дефицита бюджета правительством и снижение объемов бюджетных депозитов в банках и наличных денег в обороте. Одновременно практически прекратился отток средств нерезидентов из госдолга. Первое полугодие 2018 года, на которое может прийтись расширение санкций США, судя по всему, мало беспокоит инвесторов.

- Фотоаппаратная схема хищения - Московская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении гражданина Индии Ашиша Катхурии, сформировавшего, по версии следствия, "обман восприятия" у руководителей принадлежащего Абсолют-банку ООО "Капитал Факторинг" (КФ) для хищения 224 млн руб. Компания два месяца оплачивала обвиняемому и его подельникам оптовые партии фототехники, которую те якобы отправляли на реализацию. Между тем следствие установило, что реальными в этой схеме были только деньги.

- Деньги ушли по подмоченной схеме - Как стало известно "Ъ", целая группа банкиров оказалась под арестом по обвинению в хищении из собственных финансовых учреждений более 1,4 млрд руб. Эти деньги были выданы в виде кредитов подконтрольным банкирам коммерческим структурам под залог бочек с якобы дорогостоящим химическим сырьем, в которых на самом деле оказалась обычная вода.

- Цена позвала в дорогу - Владельцы и операторы российских платных дорог вступили в конкурентную борьбу: они пытаются склонить водителей к покупке своих "фирменных" транспондеров, дающих максимальную скидку на проезд. Северо-Западная концессионная компания объявила о бесплатном проезде в новогодние праздники для ночных клиентов участка М11 от Москвы до Солнечногорска. Оператор Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге чуть ранее ввел безлимитные тарифы на проезд. Подобная конкуренция между компаниями лишь путает пользователей и вводит их в заблуждение, отмечают эксперты.

- Украина станет противотанковой - Украинские сторонники силового решения на юго-востоке страны получили веский аргумент в пользу изменения статус-кво в зоне конфликта. Госдеп США подтвердил намерение Белого дома начать поставки летального оружия Киеву, включая современные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Решение Вашингтона может убедить украинскую "партию войны" в возможности форсировать силовой сценарий и добиться победы в противостоянии с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

- "Надеюсь, полного сжигания всех мостов с Россией не будет" - Президент Молдавии Игорь Додон дал интервью "Ъ".

- "Фигуранты этого перечня не сразу столкнутся с практическими последствиями" - Как ожидается, до конца января администрация США представит Конгрессу так называемый "Кремлевский доклад" — список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к власти. Составление такого перечня предусмотрено законом "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA), подписанным президентом Дональдом Трампом в августе.

- "Роснефть" ROSN ведет наступление на флангах - "Роснефть" хочет от властей все большего: на этот раз она просит значительно расширить одно из своих крупнейших новых месторождений — Эргинский кластер. Компания называет его в числе самых перспективных проектов, и глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил премьера Дмитрия Медведева выдать без конкурса Южно-Эргинский участок "в кратчайшие сроки", что может увеличить запасы кластера на 78 млн тонн нефти и помочь компании в реализации агрессивных планов по росту добычи.

- Банки переслали сообщение МТС MTSS в ФАС - Крупные банки, среди которых Альфа-банк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на увеличение компанией МТС цен за СМС, с помощью которых банки информируют клиентов о совершенных операциях, более чем вдвое. В МТС заявляют, что установили "единые цены" с целью "введения равных условий получения услуг СМС-рассылки". В банках, у которых есть претензии также к "Вымпелкому", не исключают, что новые издержки будут переложены на потребителей финансовых услуг.

- Видеокартам покажут зеленый коридор - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разрешила в личных целях ввозить на территорию ЕАЭС электронику с функцией шифрования без дополнительных согласований. До сих пор в таких случаях на таможне могли потребовать разрешение от ФСБ. Речь может идти, например, о несертифицированных в России гаджетах из Китая и США, а в зависимости от трактовки и о видеокартах для майнинга криптовалют.

- Криптовалютный офшор у границ - На прошлой неделе власти Белоруссии фактически объявили о создании в стране криптовалютного офшора. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики", создающий крайне благоприятные условия для развития технологии блокчейн и криптовалют.

- Пенсионная реформа входит в переходный период - Минфин и Банк России закладывают в законодательство по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) элементы будущей системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК). В частности, на это направлены поправки к профильному закону, касающиеся системы переводов гражданами пенсионных накоплений. Прямого указания об отмене системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) в законопроекте нет, но в Госдуме ждут от правительства отдельного законодательного акта, в котором отказ от ОПС будет увязан с введением ИПК.

- "Простоквашино" попробуют в суде - Один из крупнейших в России производителей молочных продуктов Danone может подать в суд на Россельхознадзор, обвинив его в нанесении ущерба репутации. Ведомство, ранее сообщившее о выявлении антибиотиков в молоке "Простоквашино", в свою очередь, намерено предъявить к компании аналогичный иск.

- Речники избавят клиентов от скидок - Минтранс предложил отменить скидки, которые ОАО РЖД дает на перевозку нефтепродуктов на направлениях, дублирующих внутренние водные пути. Вопрос будет обсуждаться у вице-премьера Аркадия Дворковича. Росморречфлот считает, что уже в 2018 году перевозки нефтепродуктов по реке упадут вдвое, скидки лишают речников грузовой базы и грозят им банкротством. Эксперты добавляют, что ситуацию для водников ухудшает недофинансирование государством дноуглубительных работ.

- Неподъемный вид транспорта - Ключевых регуляторов российской авиации продолжают преследовать неудачи: министр транспорта Максим Соколов и глава Росавиации Александр Нерадько могут получить дисциплинарные взыскания по инициативе вице-премьера Юрия Трутнева. Поводом стали проблемы со строительством и реконструкцией аэропортов Дальнего Востока: из 106,1 млрд руб. более 64 млрд руб., по его словам, "просто пропали". Оба чиновника уже прошли через скандал с банкротством "ВИМ-Авиа", сумев удержаться на местах. Отставок не произойдет и сейчас, утверждают источники "Ъ", но в новый состав правительства господин Соколов вряд ли войдет.

- За "Трансконтейнером" пришли к президенту - "Трансконтейнер" привлекает все больше международных претендентов. Вслед за вторым в мире линейным оператором MSC, который хочет получить контроль в компании в партнерстве с UCL Holding Владимира Лисина, об участии в приватизации заявила французская группа CMA CGM. Она готова идти на конкурс с российским ООО "Логопер" и уже уведомила об этом президента Владимира Путина. Участники рынка и эксперты полагают, что в итоге французы примкнут к одному из более сильных российских претендентов — FESCO или той же UCL Holding.

- "Яндекс" YNDX заклеит объявления - "Яндекс" определился с форматами рекламы, которые по примеру Google начнет блокировать в своем браузере с февраля. Пользователи "Яндекс.Браузера" перестанут видеть, например, полноэкранные баннеры и видеорекламу с автоматическим включением звука. Объем такой рекламы не превышает 5%, но из-за нее все больше пользователей устанавливают себе блокировщики, которые скрывают вообще все объявления.

- В России нашлись "умные города" - В сфере "умного города" среди крупнейших российских городов наиболее развиты Москва, Петербург, Екатеринбург и Казань, а отстают Волгоград и Самара, следует из оценок Национального исследовательского института технологий и связи. Среди индикаторов, по которым оценивались города,— количество банкоматов, точек Wi-Fi и автомобилей каршеринга. Такие показатели не всегда корректны и часто связаны с общим развитием города, отмечают эксперты.

- Natura Siberica меняет гендиректора - Андрей Трубников — основной владелец косметической компании "Первое решение", владеющей брендами "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica,— покинул должность гендиректора, передав руководство стороннему менеджеру. Им стал бывший коммерческий директор L"Oreal в России Сергей Буйлов, которому уже в наступающем году придется продвигать Natura Siberica на рынки США, Германии, Тайваня и Японии.

- "Плохо проведенная интеграция может разрушить бизнес" - Вместе с 2017 годом в прошлое уходит ВТБ 24 — банк, который был ключевым в рознице на протяжении многих лет. Его ведущие менеджеры составят костяк управленческой команды финансовой группы "Открытие", которая санируется новым фондом ЦБ. Реально ли восстановить и потом продать бизнес "Открытия", на чем на самом деле погорел "Росгосстрах" и стоила ли свеч игра в интеграцию банков группы ВТБ, "Ъ" рассказал президент ВТБ 24 и будущий глава "Открытия" Михаил Задорнов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Из Промсвязьбанка PSBR пропали кредитные досье на 109,1 млрд руб. - ЦБ хочет передать материалы о незаконных действиях руководства банка правоохранителям.

- КПРФ пытается повысить интерес к партии с помощью нового кандидата - Дискуссии вокруг невыдвижения Зюганова обостряются перед партийным съездом

- Навальный сдал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты - Политик призвал к бойкоту выборов, если его не зарегистрируют.

- Россияне массово жалуются в ЕСПЧ из-за задержаний на акциях против коррупции - Общее число заявлений от сторонников Навального может достичь пяти сотен.

- О намерении США поставить Киеву летальное вооружение - "Американское оружие в руках украинских воинов – не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения".

- Власти решили "заработать" на ужесточении санкций – провести очередную амнистию - Тем, кто вернет выведенные из страны деньги, обещаны самые комфортные условия

- ЦБ хочет понимания - Центробанк опросит россиян, хорошо ли они его понимают / Регулятор не рассчитывает, что его сообщения понятны даже четверти населения.

- ФАС готовится разделить монополии - Но в отношении "Газпрома" GAZP и РЖД пока таких планов нет - "Инвестиции Lotte в России – более $2 млрд" - Владелец одной из крупнейших компаний Южной Кореи рассказывает, почему Lotte удваивает инвестиции в России, продает бизнес в Китае и создает новый гостиничный бренд.

- "Роснефть" получит от "Системы" 100 млрд рублей - Компании подписали мировое соглашение – "Система" должна расплатиться до апреля 2018 года. "Роснефть" и Башкирия отзовут все иски.

- Санация "Открытия" была проведена в рекордные сроки - На реанимацию банка ЦБ потребовалось всего 3,5 месяца вместо запланированного полугода

- "Газпром" одержал символическую победу над "Нафтогазом" - Украинская госкомпания считает победителем себя.

- Мобильный интернет в России почти удвоился - Причины – в пакетных тарифах операторов, проникновении смартфонов и расширении сетей LTE

- Россия посмотрит чемпионат мира по футболу за $32 млн - Российские телеканалы купили у FIFA права на трансляцию матчей турнира

- Холдинг Виктора Вексельберга вложит свыше 10 млрд рублей в аэропорт Нового Уренгоя - Его финансовое предложение серьезно превысило заявку конкурента – "Новапорта" Романа Троценко

- "Росатом" достроит все АЭС в России - Потребители электроэнергии просили правительство отложить часть строек из-за того, что атомная энергия слишком дорогая

- Белоруссия легализовала криптовалюты - Их можно добывать, продавать и покупать без лицензии и уплаты налогов

- Экс-партнеры по Midland Group урегулировали спор по московским проектам - Алекс Шнайдер отозвал иск к Эдуарду Шифрину. Сумма требования по нему могла превышать $230 млн.

- "Сады Придонья" сделают молоко из овса - Спрос на подобную продукцию в последнее время растет

- Сечин и Алекперов призвали власти отказаться от нового сбора с бизнеса - Руководители крупнейших нефтяных компаний считают утилизационный сбор на промышленное оборудование дополнительным налогом на инвестиции

- Как сотрудники добывают криптовалюту на рабочих местах - Каждый десятый системный администратор в России будет подвергаться соблазну в 2018 году

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Ориентир для всех - права человека - "Единая Россия" поддержала самовыдвижение Владимира Путина

- Всё - в дом - Когда и где выгоднее покупать квартиру в 2018 году

- Победителя нет - Кто выиграл, а кто проиграл на выборах в Каталонии?

- Лондон прирастает банкирами - ЦБ обнаружил крупные махинации в Промсвязьбанке

- Не числом, а "цифрой" - Владимир Путин поручил создать армию нового поколения

- Коммунисты выдвинули капиталиста - КПРФ выбрала своим кандидатом в президенты Павла Грудинина

- Закрыли сезон - Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин подвели итоги осенней сессии Госдумы

- Деньги уже в пути - У 1,5 миллиона россиян вырастут зарплаты

- Посчитают колеса - Число служебных авто для чиновников сократят

- Мама, отдохни! - Беременным сотрудницам снизили нормы выработки

- Таблетке прописали код и год - Обязательную маркировку лекарств отложили

- За границу со своим оливье - Больше половины россиян проведут новогодние праздники в путешествии

- Запретами человека не переделаешь - О чувстве меры в борьбе с курением

- Лифт для умных - В Санкт-Петербурге завершился полуфинал Всероссийского конкурса "Лидеры России"

- Пути отходов - Автомобилистам придется отказаться от парковок возле мусорных контейнеров

- Дольщика заменит банк - Застройщики перейдут на проектное финансирование в 2021 году

- Бери или плати - Суд обязал Украину закупать газ у России

- Ракеты встретят олимпийцев? - Северная Корея расценила резолюцию Совбеза ООН как "объявление войны"

- Дроны на взлете - В КНР поддержат производителей беспилотников

- Трамп снова в одиночестве - Вашингтону отказали в доверии

- Мы кормили зоопарк - В Дании призывают отдавать "ненужных" питомцев на съедение хищникам

- Точность невидимки - Создана новая авиационная крылатая ракета. Появилось сообщение о подготовке в рамках Госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы производства новейшей оперативно-тактической крылатой ракеты авиационного базирования под названием Х-50.

- Всякому овощу своя скидка - К киберпонедельникам и "черным" пятницам добавится "белая" суббота

- Биткоин не пускают в банки - Германия не спешит ввести криптовалюту

- Предъявите планшет - Билеты на электрички можно будет купить через приложение

- Праздник "Путешествие в Рождество" открылся в Москве - Полюбившийся миллионами москвичей, россиян и иностранных туристов фестиваль "Путешествие в Рождество" снова открылся в столице. В этом году власти решили устроить эксперимент: открыть в нескольких местах инновационные площадки с анимационными показами, аттракционами и световыми инсталляциями. Одну из таких территорий Рождества мэр Сергей Собянин открыл у станции метро "Новые Черемушки".

- Посылки пойдут через бюджет - Порог беспошлинной интернет-торговли снизят до 200 евро

- Счета сбываются - Платформа для моментальных безотзывных платежей будет доступна клиентам всех банков через год

- Блестящие итоги - Палладий по доходности опередил золото и серебро

- У Черного моря - В Сочи вспомнят жертв авиакатастрофы Ту-154

- Полетели на ватрушке - В Москве открылся самый большой комплекс тюбинговых горок

- Женя не растерялся - Ростовский школьник, спасший малышей при пожаре, получил медаль

- Станет доступным - В клинике Бурденко открылся новый корпус

- Не пошла на взлет - В аэропорту из самолета выпала стюардесса

- Печаль "Слова" - В Тарусе на 83-м году скончался великий лингвист Андрей Зализняк

- Стой, улыбнись! - В Новосибирске презентовали "умный" светофор

- Собянин открыл дорожную связку Мосфильмовская - ул. Генерала Дорохова - В столице запустили новую вылетную магистраль

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- "Мы будем идти от победы к победе" - Президент рассказал о России, устремленной в будущее

- Росстат подстрахует банкиров - В начале следующего года банки начнут получать от Росстата данные бухгалтерской отчетности компаний. Об этом "Известиям" рассказал председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Информацию подтвердил источник, близкий к Росстату.

- Крым не останется без наблюдения - Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не отправит в Крым своих представителей для наблюдения за ходом президентских выборов в 2018 году.

- Гребешки и капуста - Моллюски и морская капуста могут существенно подешеветь в будущем году. Ставка НДС на устрицы, мидии, гребешки и морские водоросли может быть снижена с 18 до 10%. Такая мера предусмотрена в проекте постановления правительства, подготовленного Минсельхозом.

- Ставка на точность - Развитие высокоточного оружия становится главным приоритетом государственной программы вооружения. Об этом заявил Владимир Путин 22 декабря на коллегии Минобороны и тем самым поставил точку в дискуссии об акцентах развития Российской армии.

- Вне рабочего графика - Владимир Путин будет вести предвыборную кампанию "в строгом соответствии с избирательным законодательством". Об этом "Известиям" сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Война репитерам - Операторы мобильной связи все чаще жалуются в Роскомнадзор на самовольное использование некоторыми абонентами специальных средств усиления сигнала — репитеров. Работа репитеров зачастую ухудшает качество связи для тех абонентов, которые не используют усиливающую аппаратуру. Проблему можно частично решить, если запретить продажу несертифицированных устройств этого типа, считают в надзорном ведомстве.

- Компьютер из света - Значительный шаг к созданию компьютеров будущего удалось сделать российским ученым совместно с зарубежными коллегами: они впервые смогли изучить внутреннюю структуру объемных фотонных кристаллов, которые считаются основой перспективной сверхбыстродействующей электроники. Понимание структуры позволит начать проектировать оптические компоненты вычислительной техники следующего поколения, в процессорах которой информацию будут нести не электроны, а фотоны.

- "Составить конкуренцию Google Earth" - Государственная корпорация "Роскосмос" в этом году приступила к созданию обновляемой цифровой модели всей поверхности Земли. Реализацию проекта ведет холдинг "Российские космические системы" (РКС). О том, что собой будет представлять проект "Цифровая Земля" и как он будет полезен потребителю, рассказал "Известиям" генеральный директор РКС Андрей Тюлин.

- Женщины идут на помощь - За год число добровольцев в стране увеличилось на 20%, подсчитал Росстат. Чаще всего безвозмездно делают добрые дела женщины, особенно пожилого возраста. По экспертным оценкам, волонтеров в стране в несколько раз больше, чем фиксирует официальная статистика, и их ряды постоянно пополняются за счет господдержки.

- Непосильный отдых - Около половины родителей в этом году не отправляли детей в лагерь, показал опрос Счетной палаты. Основная причина — отсутствие денег и дороговизна путевок. А среди тех, кто все-таки нашел возможность послать ребенка на отдых, большинство остались неудовлетворены соотношением цены и качества. Ниже всего родители оценили материально-техническое оснащение лагерей и санитарно-гигиенические условия.

- Дети споткнулись о перечень - Минздрав подтвердил, что не все дети инвалиды могут рассчитывать на лечение в санаториях даже при отсутствии противопоказаний. Московская ассоциация родителей детей-инвалидов направила ряд обращений на имя главы ведомства с просьбой пояснить, почему юные пациенты с ограниченными возможностями получают отказы в санаторно-курортном лечении.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Клубничный кандидат - Участвовать в выборах от КПРФ будет директор совхоза им. Ленина

- Сомнительные - Банк России заподозрил менеджмент Промсвязьбанка в целом ряде сомнительных сделок. Глава банка Дмитрий Ананьев уже покинул Россию.

- Равняйсь, мирно! - Тяжба "Роснефти" и "Системы" закончилась на следующий день после встречи Владимира Путина с элитой российского бизнеса. В результате мирового соглашения "Роснефть" получит 100 млрд руб. — почти втрое меньше, чем хотела в судах

- Сотоварищи генерала - Следственный комитет расследует новое уголовное дело против бывших сотрудников антикоррупционного главка МВД, который до 2014 года возглавлял осужденный экс-генерал Денис Сугробов. В деле четыре эпизода превышения полномочий

- В новый год с новыми акцизами - В новом году вырастут акцизы и другие обязательные платежи по ряду товаров и услуг. РБК разбирался, как из-за этого увеличатся цены на бензин, автомобили, табачные изделия

- Богатых тоже прощают - После поручения списать налоговые долги граждан и малых предпринимателей Владимир Путин перешел к предвыборным инициативам для среднего и крупного бизнеса: обещаны новая амнистия капиталов и либерализация валютного регулирования

- Монета скатилась с горы - Криптовалюта упала примерно на 20% за сутки, утром в пятницу за одну монету давали $12,5 тыс. На прошлой неделе биткоин пробил отметку $19 тыс., а затем и $20 тыс. Падение наблюдается и среди других цифровых валют

- Судись или плати - Разбирательство "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" в Стокгольмском арбитраже, начатое еще в 2014 году, завершилось. "Нафтогаз" объявил себя в нем победителем, хотя украинская компания осталась должна "Газпрому" более $2 млрд за газ