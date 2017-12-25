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Заммэра: Энергосистема Москвы готова к бесперебойной работе в морозы


Компании / Энергосети

МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Вся система городского комплекса хозяйства в Москве готова обеспечить столичных жителей бесперебойной подачей тепла, электричества и воды даже в условиях самых сильных морозов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Мы подготовили всю систему городского управления к тому, чтобы обеспечить бесперебойные тепло, -водо, -газоснабжение, уборку города, зачистку города независимо от того, какие погодные условия будут. Снег или мороз - система готова", - сказал Бирюков РИА Новости.

По словам заммэра, городом сделано зарезервирование тепломагистралей.

"Мы сегодня имеем двухкратный запас по теплу, примерно 35-40% по электрической энергии, и поэтому готовы к бесперебойной работе. Все будут с теплом, все будут с теплоэнергией, все будут получать теплую и холодную воду", - подчеркнул заммэра.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

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