Cуд: Siemens не доказал обман в сделке по турбинам

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы не нашел доводов признать сделку о поставках турбин Siemens "дочке" "Ростеха"- компании "Технопромэкспорт" - недействительной, немецкий концерн не доказал обман, говорится в решении суда.

"В нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ истцы по первоначальному иску не доказали, что истец-2 (завод СТГТ Siemens, изготовивший турбины - ред.) имел неправильное представление о природе и предмете оспариваемого контракта. Доказательств того, что ответчики преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условиях, личности участников, предмете, других обстоятельствах, которые повлияли на решение истца-2 заключить оспариваемый контракт, в материалы дела не представлено", - говорится в решении.

"В связи с изложенным правовых оснований для признания сделок недействительными по доводам, изложенным в первоначальном иске, а также для применения последствий недействительности сделок, предусмотренных в пункте 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, не имеется. В удовлетворении первоначального иска следует отказать", - отмечается в решении.

Siemens летом заявил, что все четыре его турбины, предназначенные когда-то для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым. В связи с этим концерн заявил о намерении разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам.