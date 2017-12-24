Минск надеется, что Литва будет покупать белорусскую энергию после ввода БелАЭС

МИНСК, 24 дек - ПРАЙМ. Белоруссия рассчитывает, что продолжит экспортировать электроэнергию в Литву после окончания строительства Белорусской АЭС, заявил министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик.

Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году. Благодаря АЭС Минск планирует не только полностью закрывать внутренние потребности страны в электроэнергии, но и экспортировать ее. Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в ЕС. Кроме того, Литвой был принят закон, которым планируется ограничить импорт электроэнергии из Белоруссии. В Минске считают претензии Вильнюса политизированными и искусственными.

"Пока политика преобладает над здравым смыслом. Я думаю, что все успокоится после того, как мы введем АЭС, и экономическая целесообразность заставит в том числе наших прибалтийских соседей, друзей покупать электроэнергию по рыночным ценам", - сказал министр, касаясь претензий Литвы к БелАЭС. Данное заявление прозвучало в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

"Сегодня наша электроэнергия абсолютно конкурентоспособная. Рассчитываем, что этот канал поставки электроэнергии будет работать", - добавил Потупчик.

Он отметил, что пока в вопросе строительства БелАЭС и поставки электроэнергии "больше политики, чем экономической целесообразности".

Однако Потупчик обратил внимание, что литовская сторона покупает белорусскую электроэнергию. Так, отметил министр, недавно в Литву было поставлено 6 миллионов киловатт-часов электроэнергии в рамках аварийной взаимопомощи. "Об этом никто не говорит, но мы это делаем. Это выгодно нам с экономической точки зрения, выгодно литовцам на сегодняшний день", - подчеркнул он

Министр также заявил, что Минск рассчитывает на активизацию работы с польской стороной в области поставок электроэнергии, готов работать с Украиной.

Он добавил, что модернизированная белорусская энергетика будет в состоянии поставлять электроэнергию на общий рынок ЕАЭС после того, как стороны создадут общий рынок газа и равные условия. Планируется, что единый рынок газа в ЕАЭС заработает в 2025 году, а электроэнергии — в 2019 году.