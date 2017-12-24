Кувейт заключил долгосрочное соглашение с компанией Shell на импорт СПГ

ДУБАЙ, 24 дек /ПРАЙМ/. Кувейтская государственная нефтяная компания KPC заключила долгосрочное соглашение о поставках СПГ (сжиженный природный газ) с компанией Shell, сообщает кувейтское информационное агентство KUNA.

По информации агентства, импортируемый газ будет использоваться на электростанциях.

Агентство отмечает, что СПГ является более чистым источником энергии и будет способствовать удовлетворению растущего спроса на нее в стране.

По данным СМИ, контракт рассчитан на 15 лет с объемом поставок от двух до трех миллионов кубических метров в год.