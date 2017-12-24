Восстановлено электроснабжение в Ленобласти, нарушенное из-за непогоды - "Ленэнерго"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек /ПРАЙМ/. ПАО "Ленэнерго" LSNG(входит в группу "Россети") полностью восстановило электроснабжение во Всеволожском, Лужском, Тихвинском и Бокситогорском районах Ленинградской области, нарушенное из-за штормового ветра, сообщает компания.

Ранее ГУМЧС по Ленинградской области сообщало, что более пяти тысяч человек в Лужском, Бокситогорском, Тихвинском и Всеволожском районах области остались без электричества в воскресенье днем. По сообщению "Ленэнерго", к 15.30 мск воскресенья без света оставались 1,8 тысячи потребителей, к 17.00 - 900 человек.

"Специалисты ПАО "Ленэнерго" завершили восстановительные работы во Всеволожском, Лужском, Тихвинском и Бокситогорском районах Ленинградской области. С 19.30 воскресенья все потребители "Ленэнерго" получают электроэнергию в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что технологические нарушения произошли на линиях электропередачи 6-10 кВ. Специалистам компании удалось не допустить отключения системообразующих линий и массового отключения электроэнергии.

С 14.00 воскресенья компания "Ленэнерго" перешла в особый режим работы в связи с неблагоприятным погодными условиями на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На оперативном дежурстве находились 171 бригада (614 человек), оснащенных 185 единицами специальной техники.