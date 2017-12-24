FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Энергетики восстановили электроснабжение во Всеволожском районе Ленобласти


Энергосети

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек /ПРАЙМ/. ПАО "Ленэнерго" LSNG(входит в группу "Россети") восстановило электроснабжение во Всеволожском районе Ленинградской области, нарушенное из-за штормового ветра, продолжаются работы в Лужском, Бокситогорском и Тихвинском районах, сообщает компания.

Ранее ГУМЧС по Ленинградской области сообщало, что более пяти тысяч человек в Лужском, Бокситогорском, Тихвинском и Всеволожском районах области остались без электричества в воскресенье днем. По сообщению "Ленэнерго", к 15.30 мск воскресенья без света оставались 1,8 тысячи потребителей.

"Специалисты ПАО "Ленэнерго" завершили восстановительные работы во Всеволожском районе Ленинградской области, бригады продолжают ремонт в Лужском, Бокситогорском и Тихвинском районах. К 17.00 воскресенья энергетики сократили количество погашенных потребителей до 900 человек. Бригады компании будут проводить работы до полного восстановления электроснабжения", - сообщает компания.

Технологические нарушения произошли на линиях электропередачи 6-10 кВ. Специалистам компании удалось не допустить отключения системообразующих линий и массового отключения электроэнергии, отмечают в компании.

С 14.00 воскресенья компания перешла на особый режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На оперативном дежурстве находятся 171 бригада (614 человек), оснащенных 185 единицами специальной техники.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ