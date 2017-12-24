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Бердымухамедов пригласил лидеров Афганистана, Пакистана на закладку участка ТАПИ


Энергосети

АШХАБАД, 24 дек - ПРАЙМ. Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонных разговоров пригласил президентов Афганистана и Пакистана Мохаммада Ашрафа Гани и Мамнуна Хусейна на церемонию закладки афганского участка газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан-Индия (ТАПИ), сообщает туркменское информагентство ТДХ.

По словам Бердымухамедова, строительство газопровода ТАПИ по территории Афганистана начнется во второй половине февраля 2018 года на туркмено-афганской границе.

Туркменский лидер сообщил афганскому и пакистанскому коллегам, что в это время также будут проведены церемонии начала прокладки оптико-волоконной линии связи по маршруту ТАПИ, строительства линии электропередачи Туркменистан - Афганистан - Пакистан и сдачи железной дороги от туркменской станции Серхетабат (бывшая Кушка) до афганской станции Тургунди.

Мохаммад Ашраф Гани и Мамнун Хусейн подтвердили свое участие в этих мероприятиях, указывает агентство.

Днем ранее аналогичное приглашение по телефону от Бердымухамедова получил президент Индии Рам Натх Ковинд. Относительно его участия в этих церемониях сказано, что "дальнейшие детали участия индийского лидера в предстоящих мероприятиях будут согласованы по дипломатическим каналам".

Строительство газопровода ТАПИ началась в декабре 2015 года, а завершить его намечено в декабре 2019-го. Общая протяженность газопровода составляет 1814 километров, мощность - 30 миллиардов природного газа в год. Как считают эксперты, реализация проекта ТАПИ позволит Туркменистану диверсифицировать свой газовый экспорт, замирить Афганистан, а Пакистану и Индии покрыть растущую потребность в топливных ресурсах. Проект одобрен Россией, США, другими государствами мира, а также международными финансовыми институтами. Как считают эксперты, из-за продолжающегося межафганского конфликта, участок ТАПИ, который должен пройти по территории Афганистана, является наиболее проблемным.

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