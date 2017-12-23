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Глава Туркмении пригласил президента Индии на закладку афганского участка ТАПИ


Энергосети

АШХАБАД, 23 дек - ПРАЙМ. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора пригласил президента Индии Рама Натха Ковинда на церемонию закладки афганского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сообщает в субботу русскоязычная газета "Нейтральный Туркменистан".

Туркменский лидер сообщил индийскому коллеге, что старт строительства афганского участка ТАПИ состоится во второй половине февраля 2018 года на туркмено-афганской границе.

По словам Бердымухамедова, в это время также начнутся прокладка оптико-волоконной линии связи по маршруту ТАПИ и строительство линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан. Кроме того, будет сдана железная дорога от туркменской станции Серхетабат (бывшая Кушка) до афганской станции Тургунди.

Выразив признательность за приглашение, президент Индии подчеркнул, что Дели придает большое значение проекту ТАПИ, а также другим инфраструктурным проектам, призванным ускорить экономическую интеграцию Афганистана и способствовать процветанию стран региона.

В сообщении отмечается, что "дальнейшие детали участия индийского лидера в предстоящих мероприятиях будут согласованы по дипломатическим каналам".

Строительство газопровода ТАПИ началась в декабре 2015 года, а завершить его намечено в декабре 2019 года. Общая протяженность газопровода составляет 1814 километров, мощность – 30 миллиардов природного газа в год.

Как считают эксперты, реализация проекта ТАПИ позволит Туркменистану диверсифицировать свой газовый экспорт, замирить Афганистан, а Пакистану и Индии покрыть растущую потребность в топливных ресурсах.

Проект одобрен Россией, США, другими государствами мира, а также международными финансовыми институтами. Как считают эксперты, из-за продолжающегося межафганского конфликта участок ТАПИ, который должен пройти по территории Афганистана, является наиболее проблемным.

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