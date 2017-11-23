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"Нафтогаз" признает долг перед "Газпромом", но не подтверждает сумму в $2 млрд


Энергосети / Рынки

КИЕВ, 22 дек - ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" признает свою задолженность перед "Газпромом", но сумму в 2 миллиарда долларов пока подтвердить не может, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью украинскому Пятому каналу, комментируя решение Стокгольмского арбитража.

Стокгольмский арбитраж в пятницу вынес вердикт по спору "Газпрома" GAZP и "Нафтогаза" о поставках российского газа на Украину. Как сообщил "Газпром", суд, в частности, обязал "Нафтогаз" выплатить ему более 2 миллиардов долларов за поставленный газ.

"Мы эту цифру не подтверждаем", - сказал Коболев.

При этом в интервью он признал, что у "Нафтогаза" есть задолженность пред "Газпромом" за газ, поставленный в 2014 году. "Есть позитивная разница в пользу "Газпрома". Сразу скажу, что сейчас рано говорить, сколько она составляет. Мы ожидаем транзитный арбитраж, он должен состояться в феврале. В конце февраля мы будем знать полную цифру", - сказал Коболев.

При этом он подчеркнул, что в споре по транзиту газа украинская сторона имеет наступательную позицию и требует возместить ей 16 миллиардов долларов.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты от 2009 года на поставку газа из РФ на Украину и на транзит газа через территорию Украины.

Ранее в пятницу "Нафтогаз Украины" сообщил в Twitter, что 28 февраля ожидает решения Стокгольмского арбитража по второму спору с "Газпромом" - о транзите газа.

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