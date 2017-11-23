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Башкирия позитивно оценивает мировое соглашение с АФК и отзовет иск


Энергосети / Рынки

УФА, 22 дек - ПРАЙМ. Власти Башкирии положительно оценивают подписание мирового соглашения с АФК "Система" AFKS, по условиям которого иск Минземимущества республики будет отозван, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева.

В пятницу вечером "Роснефть" ROSN сообщила, что все участники судебного спора "Роснефти", "Башнефти" BANE, Башкирии и АФК "Система" подписали мировое соглашение. По нему АФК обязуется выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей не позднее 30 марта 2018 года при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и Сбербанка SBER. После уплаты этой суммы стороны обязуются отказаться от взаимных претензий.

"Республика Башкортостан позитивно оценивает происходящие процессы, по условиям мирового соглашения иск Минземимущества будет отозван", - цитирует пресс-служба Гурьева.

В среду суд принял к производству иск Башкирии к АФК "Система" и ее "дочке" на 131,6 миллиарда рублей, назначив предварительные слушания на 12 января, говорится в опубликованном в среду определении суда. Ранее суд назначил на тот же день предварительные слушания по иску "Башнефти" и "Роснефти" к АФК "Система" и ее "дочке" с такой же суммой.

Арбитраж Башкирии в августе частично удовлетворил первый иск "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии, взыскав с АФК "Система" и "Система-Инвеста" 136,3 миллиарда рублей убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. Истцы требовали взыскать 170,6 миллиарда рублей. Решение башкирского арбитража 18 декабря вступило в силу после того, как его оставил без изменения Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, отклонивший жалобы на судебный акт как ответчиков, так и истцов.

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"

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