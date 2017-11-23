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Совет директоров "Сибура" избрал Кирилла Шамалова в состав правления до 5 февраля 2019 г


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" на заседании в пятницу избрал Кирилла Шамалова в состав правления на срок до 5 февраля 2019 года, сообщается в материалах компании.

"Избрать Шамалова Кирилла Николаевича членом правления ПАО "СИБУР Холдинг" на срок до 5 февраля 2019 года включительно", - говорится в сообщении.

Совет директоров также определил количественный состав правления, который теперь составляет семь человек.

Шамалов является акционером "Сибура", также входит в совет директоров компании.

"Сибур Холдинг" является газоперерабатывающей и нефтехимической компанией. Совладельцу "Новатэка" NVTK Леониду Михельсону принадлежат 48,5% акций "Сибура". Также в числе акционеров ПАО "Сибур Холдинга" Геннадий Тимченко (17%), действующий и бывший менеджмент компании (10,6%), китайская Sinopec (10%), Фонд Шелкового пути (10%), Кирилл Шамалов (3,9%).

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