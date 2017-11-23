Башкирия не планирует продавать блокпакет акций "Башнефти"

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Башкирия не планирует продавать блокирующий пакет акций "Башнефти" BANE, республику все устраивает, заявил в интервью РИА Новости глава региона Рустэм Хамитов.

"Сегодняшняя ситуация нас устраивает абсолютно во всем. От добра добра не ищут. Мы не собираемся ни продавать, ни менять, ни что-либо делать другое с этим пакетом. Нас все устраивает", - сказал Хамитов.

"Дело в том, что "Башнефть" - крупная, мощная, серьезная компания, имеет хорошие финансовые результаты, а значит, акционеры получают солидные дивиденды. Доля республики - от 6 до 7,5 миллиардов рублей дивидендов в год на свой 25-процентный пакет", - пояснил он.

"Кроме того, "Башнефть" проводит большую работу по благотворительности, и порядка 4 миллиардов рублей по этой линии идет на строительство новых социальных объектов, на спорт, на культуру, на образование и так далее", - добавил глава Башкирии.

"Роснефть" ROSN в 2016 году в рамках приватизации купила 60,16% обыкновенных акций (50,0755% уставного капитала) "Башнефти" за 329,7 миллиарда рублей, а в марте по итогам оферты выкупила у миноритариев акции еще почти на 50 миллиардов рублей. В итоге "Роснефти" принадлежит 69,3% голосующих акций "Башнефти". Другой крупный акционер - Башкирия, которая владеет блокирующим пакетом акций.

До конца 2014 года контрольным пакетом акций "Башнефти" владела АФК "Система" AFKS. "Роснефть" в этом году подала два иска к АФК на общую сумму свыше 300 миллиардов рублей. АФК "Система", в свою очередь, в декабре подала иск к "Роснефти" и "Башнефти" о возмещении ущерба на 330,4 миллиарда рублей, обвинив ответчиков в действиях, направленных на снижение стоимости корпорации и доведение ее до банкротства.

В пятницу стороны сообщили о заключении мирового соглашения по спору, длившемуся почти восемь месяцев. По условиям соглашения АФК должна выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей до 30 марта 2018 года, после чего стороны обязуются отказаться от всех взаимных претензий.