Нефть торгуется разнонаправленно на сообщениях по ОПЕК+ и ожидании восстановлении Forties

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вечером в пятницу не демонстрируют единой динамики на комментариях о позитивных результатах соглашения ОПЕК+ и ожидании восстановления работы трубопровода Forties в Северном море, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.21 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35%, до 65,12 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,03% - до 58,34 доллара за баррель.

Поддерживают нефтяные цены комментарии главы Минэнерго РФ Александра Новака, который заявил в пятницу, что переизбыток запасов нефти в мире за счет соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК и вне картеля (ОПЕК+) снизился к концу 2017 года до 140 миллионов баррелей.

Вместе с тем, днем ранее нефтехимическая компания Ineos, владеющая трубопроводом Forties, сообщила, что планирует завершить ремонт ближе к Рождеству, а нормальная работа трубопровода будет восстановлена в начале следующего года. Forties был закрыт 11 декабря из-за поломки. Трубопровод обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки.

Инвесторы также обратили внимание на данные по числу буровых установок в США. По данным Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 22 декабря рабочей недели число буровых в стране выросло на одну штуку, или на 0,1%, до 931 единицы. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 278 штук, или на 42,5%. Число нефтяных буровых установок при этом не изменилось - 747 единиц. Количество газодобывающих установок увеличилось на одну штуку, или 0,5%, до 184 единиц.