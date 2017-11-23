АФК "Система" выплатит 100 млрд руб "Башнефти" из собственных и заемных средств

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. АФК "Система" AFKS в рамках мирового соглашения с "Роснефтью" ROSN и "Башнефтью" BANE обязуется выплатить башкирской компании 100 миллиардов рублей до 30 марта 2018 года из собственных и заемных средств, говорится в сообщении корпорации. АФК также поблагодарила РФПИ и Сбербанк SBER за вклад в достижение мирового соглашения.

"По условиям мирового соглашения стороны отзывают все иски и отказываются от всех взаимных претензий, а АФК "Система" обязуется выплатить АНК "Башнефть" 100 миллиардов рублей в срок до 30 марта 2018 года. АФК "Система" осуществит выплату за счет собственных и заемных средств", - говорится в сообщении.

"АФК "Система" выражает благодарность: Российскому фонду прямых инвестиций - за активный вклад в достижение мирового соглашения; ПАО "Сбербанк России" SBER - за вклад и содействие при заключении мирового соглашения", - добавляет корпорация.

Ранее в пятницу "Роснефть" сообщила, что все участники судебного спора "Роснефти", "Башнефти", Башкирии и АФК "Система" подписали мировое соглашение. По нему АФК обязуется выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей не позднее 30 марта 2018 года при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и Сбербанка. После уплаты этой суммы стороны обязуются отказаться от взаимных претензий.