США предложили расширить эмбарго против КНДР и выслать северокорейских рабочих

ООН, 22 дек - ПРАЙМ. Американский проект санкционной резолюции Совета безопасности ООН по КНДР расширяет эмбарго против Северной Кореи и еще больше урезает возможности Пхеньяна получать средства из-за рубежа. США предложили всем странам выслать северокорейских рабочих на родину и ограничить деятельность банков КНДР.

В распространенном в совете проекте резолюции США предложили заморозить активы и ввести запрет на поездки 19 человек (среди них представители восьми банков за рубежом и руководитель программы развития оружия массового поражения) и и всего министерства народных вооруженных сил.

Документ также предписывает всем странам ООН в течение года выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов.

В случае принятия советом резолюция также запретит увеличивать объем поставок КНДР сырой нефти выше 4 миллионов баррелей в год, "каждый отдельный случай поставок сырой нефти (выше этого предела) исключительно ради жизнеобеспечения граждан КНДР" будет рассматриваться соответствующим комитетом СБ.

Запрет на поставки также вводится в отношении 95% нефтепродуктов. В течение года с 1 января КНДР будет разрешено получать до 500 тысяч баррелей продуктов нефтепереработки всех типов, включая бензин, дизель и керосин, о поставках которых государства должны отчитываться перед комитетом СБ. Эксперты Совбеза, в свою очередь, будут уведомлять членов ООН, когда будет достигнута отметка в 75% от разрешенного количества. После отметки в 95% государства должны будут прекратить продажу и поставки нефтепродуктов до конца года.

Все страны мира, согласно проекту, должны будут пресекать попытки нелегального импорта нефти в Северную Корею.

Проект также предполагает запрет на экспорт из КНДР продовольствия, станков и электрооборудования, транспортных судов и некоторых видов сырья, включая магнезит и дерево, а также запрет на поставку Северной Корее промышленного оборудования, транспортных судов и металлов.

При этом в документе содержится оговорка, что его положения не затрагивают поставки российского угля в третьи страны через железнодорожно-портовый проект Раджин (КНДР) - Хасан (Россия).

Как ранее сообщили РИА Новости в постпредстве председательствующей в СБ ООН Японии, голосование по документу состоится в 13.00 (21.00мск).