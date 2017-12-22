FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

США предложили расширить эмбарго против КНДР и выслать северокорейских рабочих


Энергосети / Мировая экономика
  • #Флаг КНДР
    © flickr.com, (stephan)

ООН, 22 дек - ПРАЙМ. Американский проект санкционной резолюции Совета безопасности ООН по КНДР расширяет эмбарго против Северной Кореи и еще больше урезает возможности Пхеньяна получать средства из-за рубежа. США предложили всем странам выслать северокорейских рабочих на родину и ограничить деятельность банков КНДР.

В распространенном в совете проекте резолюции США предложили заморозить активы и ввести запрет на поездки 19 человек (среди них представители восьми банков за рубежом и руководитель программы развития оружия массового поражения) и и всего министерства народных вооруженных сил.

Документ также предписывает всем странам ООН в течение года выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов.

В случае принятия советом резолюция также запретит увеличивать объем поставок КНДР сырой нефти выше 4 миллионов баррелей в год, "каждый отдельный случай поставок сырой нефти (выше этого предела) исключительно ради жизнеобеспечения граждан КНДР" будет рассматриваться соответствующим комитетом СБ.

Запрет на поставки также вводится в отношении 95% нефтепродуктов. В течение года с 1 января КНДР будет разрешено получать до 500 тысяч баррелей продуктов нефтепереработки всех типов, включая бензин, дизель и керосин, о поставках которых государства должны отчитываться перед комитетом СБ. Эксперты Совбеза, в свою очередь, будут уведомлять членов ООН, когда будет достигнута отметка в 75% от разрешенного количества. После отметки в 95% государства должны будут прекратить продажу и поставки нефтепродуктов до конца года.

Все страны мира, согласно проекту, должны будут пресекать попытки нелегального импорта нефти в Северную Корею.

Проект также предполагает запрет на экспорт из КНДР продовольствия, станков и электрооборудования, транспортных судов и некоторых видов сырья, включая магнезит и дерево, а также запрет на поставку Северной Корее промышленного оборудования, транспортных судов и металлов.

При этом в документе содержится оговорка, что его положения не затрагивают поставки российского угля в третьи страны через железнодорожно-портовый проект Раджин (КНДР) - Хасан (Россия).

Как ранее сообщили РИА Новости в постпредстве председательствующей в СБ ООН Японии, голосование по документу состоится в 13.00 (21.00мск).

Версия для печати

Испытания ядерных ракет КНДР

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ