Дайджест российских СМИ – 22 декабря

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КОММЕРСАНТ

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- Замкнутый солнечный круг - Зеленая энергетика опять просит льгот - Как выяснил "Ъ", на фоне острых споров о том, в какие сегменты энергетики нужно привлекать инвестиции, ключевые инвесторы зеленой энергетики предложили Дмитрию Медведеву продлить поддержку возобновляемой генерации до 2035 года и поднять для нее план по вводам до 20 ГВт. Это, по оценкам аналитиков, при текущих ценах будет забирать у энергорынка около 600 млрд руб. в год, а доля зеленой энергетики составит 20% в цене электроэнергии. Но идея пока не получила поддержки ни в отрасли, ни у регуляторов.

- Нет повода не вздрогнуть - Как и о чем Владимир Путин предупредил бизнесменов в канун Нового года - 21 декабря президент России Владимир Путин встретился в Екатерининском зале Первого корпуса Кремля с бизнесменами, которым в открытой части встречи рассказал, что все будет очень хорошо и что все уже сейчас очень хорошо. А о том, что он рассказал им в закрытой части встречи,— специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников из Первого корпуса Кремля.

- Тест взаимного кредита - В пилотном регулировании краудфандинга примут участие 20 компаний - ЦБ разработал предложения по регулированию в России краудфандинга, в частности требования по защите кредиторов от риска потери средств, и представил предложения по тестированию новых принципов. Участвовать в эксперименте согласились, по данным "Ъ", около 20 компаний из числа основных игроков. Эксперты считают, что в первую очередь краудфандинг нужно защищать от мошенничества.

- КПРФ ищет кандидата по всему левому флангу - Им может стать не Геннадий Зюганов - Сегодня накануне съезда КПРФ руководители региональных отделений обсудят кандидата в президенты от компартии. 21 декабря на президиуме ЦК определиться с фамилией не смогли, говорят источники "Ъ". По их словам, обсуждалось несколько кандидатур, в том числе директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Лидер КПРФ уже однажды уступал роль кандидата человеку, далекому от партии. Вчера же он предложил кандидата от "широкой коалиции левых и народно-патриотических сил", значится в официальном сообщении партии.

- Меньше трех не собираться - Владимир Путин подписал указ о развитии конкуренции - Владимир Путин подписал готовившийся два года Федеральной антимонопольной службой (ФАС) указ о национальном плане развития конкуренции. Проект, с которым также работало "Открытое правительство", стал менее радикален и более технологичен. Наиболее жесткая идеологема в нем — присутствие на любом конкурентном рынке не менее трех компаний, одна из которых должна быть частной. Указ, подписанный 21 декабря, уже заведомо не войдет в список новых программных майских указов или их аналогов после выборов 2018 года.

- Судей повернут лицом к страховщикам - Верховный суд подготовил разъяснения по ОСАГО - Верховный суд (ВС) подготовил проект постановления пленума о применении судами законодательства об ОСАГО. Баланс интересов в нем несколько смещен в пользу страховщиков. Предполагается, что компании смогут получить с клиента недоплаченную премию, а в заявлении о страховом случае ему придется указывать, что должна покрывать выплата: только восстановительный ремонт или утрату товарной стоимости, расходы на эвакуатор и проч. Таким образом ВС помогает страховщикам бороться с автоюристами, которых рынок обвиняет в выводе 20 млрд руб. прибыли компаний в 2017 году.

- Инвестиции подросли перед снижением - Ноябрьский всплеск вложений окажется недолгим - После трехмесячной паузы инвестиции в ноябре 2017 года выросли, стимулируя увеличение импорта. Но вероятность того, что увеличение капвложений окажется устойчивым, стремится к нулю: прибыль компаний сокращается, на фоне сжатия спроса они ухудшают инвестиционные планы, отмечая отсутствие необходимости дополнительных вложений для наращивания выпуска. Основными барьерами для инвестиций в РФ экономисты называют риски низкого роста ВВП и новых внешнеэкономических ограничений из-за санкций.

- Каждый двухсотый в РФ чувствует себя властью - Мониторинг рынка труда - Каждый двухсотый в РФ чувствует себя властью - Менее одного процента россиян обладают высоким властным статусом — такой вывод следует из исследования Высшей школы экономики "Особенности властного статуса занятого населения современной России". Эмпирической базой для анализа стали данные 24-й волны ежегодного опроса ВШЭ об экономическом положении россиян. В ходе опроса респондентам предложили рассказать о наличии и количестве подчиненных, а также о своем статусе с точки зрения прав собственности на предприятия. С учетом этих индикаторов эксперты измерили властный статус опрошенных россиян по пятибалльной шкале.

- Министрам расписали шансы на отставку - "Петербургская политика" подготовила доклад о перспективах правительства - Фонд "Петербургская политика" в преддверии президентских выборов в марте 2018 года подготовил доклад, в котором ранжировал членов правительства. Наибольшие шансы на отставку у министров из групп "кандидаты в аллергены" и "политические тяжеловесы". Как сказал "Ъ" глава "Петербургской политики" Михаил Виноградов, шансы главы правительства Дмитрия Медведева на отставку будут зависеть от того, какой политический сценарий выберет президент.

- "Я здесь не жених на выданье и радости у многих не вызываю" - Врио орловского губернатора Андрей Клычков объяснил "Ъ", как собирается управлять регионом - Бывший лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков, в начале октября назначенный врио губернатора Орловской области, в интервью корреспонденту "Ъ" Всеволоду Инютину рассказал о том, кого будет поддерживать на президентских выборах и поможет ли конкурентам пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора.

- "Тефлона, полученного при назначении, у губернаторов-технократов уже нет" - Холдинг "Минченко-консалтинг" оценил устойчивость глав регионов - Губернаторские отставки могут продолжиться сразу после президентской кампании. Главы регионов из числа технократов, избранные на сентябрьских выборах, показывают падение рейтингов, а назначенные в рамках осенней ротации врио, наоборот, отнесены к группе самых "устойчивых глав", за исключением руководителя Новосибирской области Андрея Травникова. Такие выводы содержатся в рейтинге "Госсовет 2.0" холдинга "Минченко-консалтинг".

- Минюст вступился за силу полиции - РФ объяснила ЕСПЧ действия на митинге в Москве - Российская Федерация ответила на вопросы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе избитого на митинге в Москве в июле 2013 года перед объективами фотографов активиста Дмитрия Монахова. Полицейские били его по голове, телу и душили резиновой палкой. Российские власти заявили, что применение физической силы было соразмерно сопротивлению задержанного. Правозащитники утверждают, что полицейских в Москве вообще не наказывают за применение силы к митингующим.

- Автогонщик срывал банки - За хищения из "Тауруса" арестован его теневой владелец - Басманный райсуд Москвы арестовал по ходатайству следователей СКР бизнесмена Агустина Моралеса Эскомилью, обвиняемого в организации мошеннического хищения более 1,5 млрд руб. у обанкротившегося банка "Таурус". Несмотря на непривычные для русского слуха имя и фамилию, бизнесмен является коренным москвичом, а "иностранное" происхождение он с сообщниками использовал для привлечения в кредитное учреждение денег, которые потом похищались.

- Манипуляции на рынке признали растратой - Известного финансиста взяли на Казанском вокзале - Как стало известно "Ъ", в Москве взяли под стражу бывшую владелицу международной группы UFS и российской ИК "Арбат Финанс" Елену Железнову — фигурантку первого громкого дела о манипулировании рынком. Так и не доказав почти за полтора года ее вину в этом преступлении, СКР возбудил новое дело — о растрате. Госпожа Железнова обвиняется в присвоении 15 млн обыкновенных акций ОАО "Мечел" MTLR более чем на 350 млн руб.

- Генерал ФСБ закончил суд в наручниках - Бывший командир спецгруппы "Вымпел" получил четыре года за мошенничество - Как стало известно "Ъ", сразу после Дня работника органов госбезопасности Московский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор двум старшим офицерам ФСБ. Бывший командир легендарной спецгруппы "Вымпел" генерал-майор Владимир Подольский и начальник отдела управления "П" Службы экономической безопасности (СЭБ) полковник Сергей Горбунов получили по четыре года заключения за махинации с трудоустройством и были взяты под стражу в зале суда.

- Борис Джонсон выбрался в Москву по делам Совбеза ООН - Глава МИД Великобритании посещает Россию — впервые за пять лет - В четверг вечером в Москву прибыл глава МИД Великобритании Борис Джонсон — это первый визит британского официального лица такого уровня более чем за пять лет. Один из самых жестких критиков Москвы, Борис Джонсон предостерег от попыток считать его миссию началом новой перезагрузки. Тем не менее его поездка свидетельствует о растущем запросе на возобновление рабочих контактов с Москвой, отсутствие которых препятствует урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова, Сирии, Ирана и Украины. Как пояснили "Ъ" британские дипломатические источники, именно эти вопросы, а также подготовка к ЧМ-2018 составят повестку переговоров Бориса Джонсона и его российских собеседников.

- Каталония перепроверила единство с Испанией - Выборы в регионе показали расклад сил между сторонниками и противниками независимости - В Каталонии в четверг прошли региональные выборы, призванные подвести черту под наиболее острым европейским конфликтом этого года — между Барселоной и Мадридом. Социологи предсказывали минимальную разницу в результатах сторонников и противников единства Испании. Между тем в любом случае уходящий год можно считать неудачным для каталонских сепаратистов, осенью сыгравших на обострение и проигравших в противостоянии с испанским правительством. Но отказаться от конечной цели — обретения независимости Каталонии — это их так и не заставило.

- "Росатом" теряет пол-Украины - В Москве считают, что Киев нарушает контракт по топливу для АЭС - В 2018 году "Росатом" может потерять не менее половины украинского рынка топлива для АЭС: Киев готов закупать до 55% объемов у американской Westinghouse. Источники "Ъ" говорят, что украинская сторона нарушает долгосрочный контракт, и грозят "последствиями". Но снижение закупок у ТВЭЛ происходит не первый год, и до сих пор топливная компания не обращалась в суд с претензиями к Киеву. При этом, несмотря на постепенный отказ от российского топлива, Украина до сих пор остается крупнейшим зарубежным покупателем топлива у "Росатома".

- Рестораторы съехали с Бульварного кольца - Там стало больше свободных площадей - В то время как во многих центральных районах Москвы все реже можно найти свободные помещения стрит-ритейла, на Бульварном кольце к концу 2017 года уровень вакантных площадей, напротив, вырос. Консультанты связывают это с программой "Моя улица", которую летом проводили столичные власти. Многие рестораторы, формирующие более трети спроса на аренду таких объектов, решили покинуть Бульварное кольцо и открыть свои заведения в других местах.

- ЦБ провел работу над ошибками - Аудиторам вернули доступ к документам финансистов - Банк России радикально пересмотрел позицию по доступу аудиторов к ряду документов при проверках. Новым письмом регулятор обязал поднадзорные компании предоставлять аудиторам по запросу все документы, относящиеся к соблюдению антиотмывочного законодательства. При этом ЦБ отозвал ноябрьское письмо, где были даны противоположные рекомендации, которыми оперативно воспользовались финансисты. Его применение сильно осложнило жизнь аудиторам, сделав невозможным проведение полноценных проверок.

- Аттестаты раздора - Профучастники просят уточнить порядок их аннулирования - Профучастники рынка ценных бумаг обратились в ЦБ с просьбой пересмотреть порядок действующей процедуры аннулирования квалификационного аттестата у специалистов финансового рынка. По их мнению, она непрозрачна и дает почву для злоупотреблений и ошибок. В качестве временной меры они предлагают Банку России применять процедуры, записанные в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). ЦБ пока изучает инициативу участников рынка.

- НПФ решили проблему перехода - Но вопрос о потере инвестдохода остается открытым - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) решили проблему перекрытого летом самого массового канала подачи заявлений о переводе пенсионных накоплений. Все крупнейшие фонды активно тестируют возможности портала "Госуслуги" с формированием квалифицированной электронной подписи. Прямое участие клиента в процессе защищает его от недобросовестного перевода средств. Но главным риском становится потеря инвестиционного дохода при досрочном переходе.

- Алмазные пайщики - Менеджеры АЛРОСА ALRS станут ее акционерами - Как выяснил "Ъ", АЛРОСА внедрит опционную программу для руководства, в рамках которой начнет скупку бумаг с рынка. Структурирована программа будет через создание ЗПИФ "Кимберлит" — таким образом, менеджеры будут мотивированы на срок не менее трех лет, а налоги на дивиденды оптимизируются, отмечают эксперты.

- В автокредит пустят только с отечественным - ЭРА-ГЛОНАСС потребуют закупать только в РФ - Как стало известно "Ъ", с июля в кредитные программы господдержки авторынка попадут только модели, оснащенные ЭРА-ГЛОНАСС российского производства. Исходно государство не ставило такого требования и источники "Ъ" уверены, что концерны не успеют заменить импортные датчики. Саму идею они считают "страшилкой" — законодательно она не закреплена. Да и источники "Ъ" называют предложение "нецелесообразным".

- "Транснефть" недокачала тариф - Цена поставки в Казахстан вырастет меньше, чем ожидалось - Правительство пошло собственным путем в вопросе повышения тарифа на прокачку по системе "Транснефти" в 2018 году. Итоговая индексация составит 3,95% вместо 4%, которые предлагала ФАС, и 21%, которые просила "Транснефть". Также утверждено в прежней редакции снижение тарифа на прокачку "Роснефти" ROSN в направлении Казахстана. Это решение означает для "Транснефти" потерю 1,2 млрд руб., при этом "Роснефть", по данным "Ъ", настаивала на вдвое большем снижении тарифа.

- Телеканалы нашли нишу - Mediascope оценила охват крупнейших вещателей - Нишевые тематические телеканалы в совокупности обгоняют по охвату крупнейшие из эфирных, следует из первого отчета измерителя Mediascope перед Роскомнадзором. Число зрителей таких каналов по итогам трех кварталов 2017 года достигло 59,8 млн в месяц, что на 400 тыс. больше, чем у "Первого канала". По длительности просмотра лидерство сохраняет "Россия 1".

- "Фармстандарт" PHST направит лучи - Онкоцентры построят за криптовалюту - IPT Group, близкая к основному владельцу "Фармстандарта" Виктору Харитонину, планирует за десять лет создать сеть онкологических центров радиохирургии и лучевой терапии. Вложения в проект могут составить более $200 млн, часть из которых планируется привлечь через ICO. В компании рассчитывают, что ежегодно каждая клиника будет проводить до 4 тыс. операций стоимостью $3,5 тыс. каждая, причем 50% — по федеральным квотам, 40% — за собственные средства пациентов. Но частные клиники смогут получить федеральные квоты только в 2019 году.

- "Продимекс" мешает сахар с молоком - Холдинг готов выкупить бизнес сына экс-министра - Крупнейший производитель сахара в России "Продимекс" хочет приобрести основные активы холдинга "Окаагро" Никиты Гордеева, сына экс-главы федерального Минсельхоза, а ныне губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. На хозяйства, которые включают в себя почти 50 тыс. га земли и молочные фермы, также претендует "Эконива" Штефана Дюрра.

- Россиян проконсультируют из-за границы - Партнером сервиса "Онлайн Доктор" стала немецкая Medigo - Основанная в Германии платформа Medigo будет работать на российском рынке телемедицины в партнерстве с сервисом "Онлайн Доктор", среди совладельцев которого — группа "Ташир" и Genome Ventures экс-главы администрации президента Александра Волошина и его партнеров. Компания планирует оказывать только консультационные услуги, которые не подпадают под законодательное регулирование телемедицины. Практика таких дополнительных консультаций в России пока не прижилась, предупреждают эксперты.

- Дефицит приходит во время езды - Почему российским предприятиям не хватает вагонов - Острый дефицит вагонов в этом году, затруднивший вывоз зерна и соли, стал предлогом к попытке радикального пересмотра правил игры на железнодорожном рынке. В ближайшее время станет понятно, появится ли резервный парк для вывоза социально значимых грузов, будут ли выработаны критерии этой значимости и какие именно. Пока из предложений ФАС следует, что к социальным отнесут все низкодоходные грузы (первого тарифного класса), спрос на которые формируется на внутреннем рынке. Цена предоставления вагонов будет сдерживаться, причем возможно перекрестное субсидирование со стороны грузоотправителей, допускающих серьезный порожний пробег, например экспортеров-угольщиков.

- "В правительстве всегда ведется большая дискуссия на стадии принятия решений" - Глава Минэнерго Александр Новак о сделке с Ираном, соглашении с ОПЕК и модернизации электростанций - В этом году Россия продлила соглашение с ОПЕК о сокращении добычи нефти и решила продолжить масштабную программу модернизации в электроэнергетике. О наращивании производства сжиженного газа, нефтяных налогах и перспективах реформы рынка газа в итоговом интервью "Ъ" рассказал министр энергетики Александр Новак.

ВЕДОМОСТИ

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- На флигель усадьбы Муравьева-Апостола нашелся арендатор - Он планирует превратить его в офисный комплекс - Компания "Сити билдинг компани" (СБК) подала заявку на участие в аукционе: разыгрывалось право арендовать объект культурного наследия – флигель усадьбы Муравьева-Апостола на Старой Басманной улице, сказано в карточке торгов. Итоги аукциона должны быть подведены 26 декабря, написано в карточке, но СБК оказалась единственной участницей торгов, поэтому договор сроком на 25 лет будет заключен именно с ней.

- Госдума разработала законопроект для борьбы с рейдерами - Арбитраж разрешат останавливать из-за уголовного дела - В пятницу в Госдуму будет внесен законопроект, разрешающий арбитражным судам приостанавливать процесс в связи с предварительным уголовным расследованием, обстоятельства которого могут иметь значение для рассмотрения арбитражного дела. Поправки в Арбитражный процессуальный кодекс ("Ведомости" с ними ознакомились) подготовил депутат-единоросс, член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко.

- Путин разрешил олигархам тайно вернуть капитал в Россию - Государство предложит им инвестировать в еврооблигации на сумму до $3 млрд - На встрече с предпринимателями в Кремле 21 декабря президент России Владимир Путин решил порадовать гостей – государство поможет бизнесу безопасно вернуть капитал из-за границы домой с помощью облигаций. Выпущены они будут в 2018 г. По словам Путина, об этом его просил бизнес и предлагал использовать для этого отечественные "облигации внешних займов, номинированные в иностранной валюте". Правительство и ЦБ вопрос проработали, и Путин поручил определить условия и параметры выпуска.

- Офшоры расскажут российским налоговикам о владельцах тайных компаний-кошельков - ОЭСР опубликовала список стран, готовых обмениваться информацией с Россией - Спустя полтора года после присоединения России к международному обмену налоговой информацией страхи россиян с активами и счетами за рубежом оправдались. Власти популярных офшоров включили Россию в список стран, с которыми они согласились автоматически обмениваться данными.

- Саудовская Аравия готова вложиться в сланцевую нефть США - Представить такое еще недавно было невозможно - Saudi Aramco, госкомпания Саудовской Аравии, ищет возможности заключить сделку с компанией, работающей на сланцевых месторождениях в США. В случае успеха это будет ее первая международная инвестиция в нефтегазовом секторе. Saudi Aramco провела предварительные переговоры о доле в компании из Хьюстона Tellurian, которая занимается сжижением природного газа, или о покупке у нее СПГ. Саудовцы интересовались и активами на сланцевых месторождениях Permian и Eagle Ford F.

- "В России можно делать все, и перспективы колоссальные" - Константин Чайкин, лучший часовой мастер России рассказывает, как механические часы трансформируются из инструмента определения времени в арт-объект - Константин Чайкин создает часы уже 15 лет, он первый и до сих пор единственный россиянин в швейцарской Академии независимых часовщиков (AHCI), объединяющей лучших независимых мастеров мира. За полтора десятка лет Чайкин сделал немало сложных, эффектных и оригинальных часов: Levitas с парящими стрелками, "Луноход" в корпусе из булата, "Синема" с анимацией – скачущей лошадью...

- Банкам придется снижать ставки действующих займов - Сейчас кредиты обходятся заемщикам слишком дорого - Обслуживание кредитов обходится крупному бизнесу в 8,6% годовых (данные на конец июня), говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Это на 0,5–1 процентный пункт (п. п.) выше ставки, по которой банки сейчас кредитуют крупных заемщиков. Значит, компании будут активно рефинансировать долги в 2018 г., в первую очередь на облигационном рынке, прогнозирует агентство.

- Хоккейной сборной России купили искусственный интеллект - Систему спортивной аналитики разработал создатель YotaPhone - Федерация хоккея России (ФХР) заключила контракт с разработчиком систем спортивной аналитики Iceberg на услуги по анализу матчей сборных команд России по хоккею, включая и основную национальную команду, рассказали "Ведомостям" первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и основатель Iceberg Владислав Мартынов. Ротенберг не раскрыл сумму контракта. Мартынов точной цифры не назвал. Он лишь указал, что сумма сделки находится в пределах от 2 млн до 5 млн руб.

- "Роснефть" поделится газом с ВР - Госкомпания продает 49% в двух газовых месторождениях на Ямале - "Роснефть" и ее второй после государственного "Роснефтегаза" мажоритарный акционер – BP (владеет 19,75% компании) – договорились о совместном развитии двух месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе, говорится в сообщении "Роснефти", это же подтвердил представитель ВР. Общие ресурсы Харампурского и Фестивального лицензионных участков оцениваются в 880 млрд куб. м газа, говорится в сообщении госкомпании.

- Компания Рустама Тарико может выкупить свои дефолтные облигации - Компания предлагает забрать бумаги с большим дисконтом – такие переговоры Russian Standard Ltd ведет сейчас с держателями - Компания Russian Standard Ltd, подконтрольная Рустаму Тарико, ведет переговоры с инвесторами о выкупе у них своих дефолтных бумаг, рассказали "Ведомостям" два держателя долгов компании и финансист, знающий это от сотрудника банка "Русский стандарт".

- Первая грузовая компания может отказаться от покупки вагонов "Уралвагонзавода" в 2018 году - Переговоры продолжаются, но им могут помешать санкции и выросшая цена вагонов - Первая грузовая компания (ПГК, входит в группу UCL Holding Владимира Лисина) в следующем году планирует приобрести до 5000 вагонов, но пока не решила у кого. Об этом сказал гендиректор ПГК Олег Букин. В текущем году ПГК купила около 7000 инновационных вагонов "Уралвагонзавода" (УВЗ). "Мы, с одной стороны, хотим у них купить [и в 2018 г.], но, с другой стороны, не понимаем, как это можно сделать", – сказал Букин. УВЗ находится под санкциями, напомнил он.

- Тариф не перерос инфляцию - Правительство утвердило рост стоимости транспортировки нефти на 3,95% в 2018 г - В среду, 20 декабря, правительство утвердило рост тарифов на услуги "Транснефти" со следующего года на 3,95%, рассказал "Ведомостям" федеральный чиновник и подтвердил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин. Прогноз инфляции на 2018 г. – 4%. Представитель "Транснефти" эту информацию не комментирует.

- "ФК Открытие" обновил совет директоров - Вместо представителей "Открытие холдинга" в него вошли руководители Центробанка - В четверг, 21 декабря, внеочередное собрание акционеров банка "ФК Открытие" избрало новый совет директоров. Представителей "Открытие холдинга" сменили руководители Центробанка, первый зампред которого Ксения Юдаева стала председателем. В совет также вошли бывший куратор надзорного блока, советник председателя ЦБ Алексей Симановский и замминистра финансов Алексей Моисеев.

- Свыше 100 страховщиков могут уйти с рынка - Повышение минимального капитала до 300 млн рублей убьет более половины компаний - Всероссийский союз страховщиков (ВСС) просит ЦБ смягчить требования к капиталу для ряда страховщиков. Союз направил регулятору письмо с предупреждением о большом сокращении числа страховых компаний, если порог минимального размера уставного капитала вырастет со 120 млн до 300 млн руб.

- Кофейни "Кофе хауз" поменяют внешний вид - Сеть кафе проведет ребрендинг: в 2018 году в новом формате заработает около полусотни заведений - Об изменении концепции кофейной сети "Ведомостям" рассказал Евгений Прохоров – управляющий директор концепции "Новый Кофе хауз", входящей в группу компаний "Шоколадница". В 2018 г., по его словам, около 15 из ныне работающих 86 московских заведений сети будут переделаны, ребрендинг каждого обойдется в 10–15 млн руб. Кроме того, еще 30 точек в обновленном формате группа рассчитывает открыть в Москве и Петербурге, продолжает Прохоров.

- Apple AAPL замедляет работу старых iPhone - Компания утверждает, что заботится о потребителях, а эксперты – что о продажах новых iPhone - Старые модели iPhone начинают работать медленнее после обновления операционной системы iOS, неоднократно сообщали пользователи. Apple действительно снижает функции старых смартфонов, сказано в ее комментариях на технологическом ресурсе TechCrunch, но вовсе не для того, чтобы стимулировать продажи новых.

- Что ждет вкладчиков в 2018 году - Банки готовятся менять ставки вкладов и приучать людей к альтернативным продуктам - Уходящий год не особо радовал вкладчиков. Еще год назад в некоторых банках из топ-50 можно было разместить рубли под 9,5–10% годовых, доллары – под 2–2,5%, евро – под 1–1,5%. При этом самым удачным банковским вложением уходящего года, несмотря на минимальные ставки, оказались вклады в евро. В рублевом эквиваленте они принесли доход до 10,8%, обойдя депозиты в рублях.

- Как торговец водкой научилась зарабатывать на полезных напитках - Взвары, чаи и напитки красоты приносят по миллиону рублей в месяц - Тридцатичетырехлетняя Мария Федотова, окончившая МЭСИ, начинала карьеру торговым представителем компании – производителя алкогольных напитков "НПК спиритс" и за 10 лет доросла до коммерческого директора компании "Золотая мануфактура", выпускающей водку "Белочка", "Калинка", "Высота" и "Русский бриллиант".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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- Культурой нельзя руководить, ее надо понимать и нести в себе - Владимир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству - Нужен новый закон о культуре, заявил президент на заседании Совета по культуре и искусству и предложил исправить закон о контрактной системе. Глава государства также прокомментировал дело режиссера Серебренникова и рассказал, как играл "двумя пальцами" "Мурку".

- Документы в номере - Сегодня "Российская газета" публикует новые законы, решения Верховного и Конституционного судов и другие нормативно-правовые акты.

- Точки сбора - Налоги можно будет оплатить в МФЦ без комиссии - Налоги можно будет оплатить без комиссии в центрах госуслуг "Мои документы". - Проект поправок в Налоговый кодекс об этом правительство внесло в Госдуму. Он также вводит механизм "налогового автомата" - при желании налоги можно будет оплатить заранее, не дожидаясь уведомлений в конце октября, с помощью "специальных авансовых взносов" ("РГ" писала об этом в номере от 12 декабря).

- Зеленая миля - Для продуктов без химикатов в магазинах выделят полки - В российских магазинах появятся "зеленые полки" с продуктами без химикатов и ГМО, - рассказал в интервью "Российской газете" статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев. Путь таких продуктов от поля до прилавка будет отслеживаться в соответствии с законом об органической продукции. Минсельхоз предлагает поддержать новые производства на проектной основе и в целом внедрить новую систему "эффективного гектара".

- Кандидаты обещают накормить - Еще три партии выдвинули кандидатов в президенты России - Президентская кампания-2018 набирает обороты. Вчера свои съезды провели Партия Роста, "Альянс Зеленых" и партия "Честно", которые выдвинули своих кандидатов в президенты России. Теперь кандидатам нужно собрать не менее 100 тысяч подписей для регистрации на выборах.

- Национальное собрание - В Кремле презентовали 35 томов Большой российской энциклопедии - КНИГИ представили академик РАН Юрий Осипов и ответственный редактор издательства "Большая российская энциклопедия" Сергей Кравец. Тома были аккуратно разложены на круглом столе в президентской библиотеке. Указ о создании Большой энциклопедии Владимир Путин подписал в 2002 году. В работе над статьями приняли участие 120 академиков РАН, сотрудники ведущих научных организаций и университетов.

- Сохранять концентрацию - Владимир Путин нацелил спецслужбы на продолжение системной работы - РОССИЯ будет и дальше нейтрализовывать очаги международного терроризма, действовать вместе с теми, кто готов бороться с этой угрозой, заявил президент в Кремле на торжественном вечере, посвященном Дню работника органов безопасности. Владимир Путин призвал поставить надежный барьер внешнему вмешательству во внутреннюю жизнь страны и пресекать деятельность иностранных спецслужб, которые пытаются активизировать работу в России.

- Не остаться в долгу - Дмитрий Медведев поручил разобраться с задержками зарплат - Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился разобраться с каждым случаем задержки заработных плат и наиболее проблемными предприятиями. Минтруд намерен расширять взаимодействие со Следственным комитетом по этому поводу.

- Стояние на Угре - На трассе "Украина" появился еще один платный участок - Участок трассы М-3 "Украина" в Калужской области со 174-го по 194-й километр открыт после реконструкции. Он сразу стал платным. В церемонии открытия участвовали глава минтранса Максим Соколов, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и председатель правления "Автодора" Сергей Кельбах.

- В целях обороны - Госдума одобрила соглашение о военной базе в Тартусе - Госдума ратифицировала соглашение о расширении базы ВМФ РФ в сирийском Тартусе. Документ носит оборонительный характер и не направлен против других стран. Площадь пункта материально-технического обеспечения может быть увеличена до 24 гектаров, пояснил депутатам заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Он отметил, что при этом "РФ получает в безвозмездное пользование элементы инфраструктуры порта Тартус, включая стационарные причалы и складские объекты, позволяющие осуществлять хранение и перевалку грузов различного назначения".

- Испытания карьерой - Во Владивосток на полуфинал конкурса "Лидеры России" со всего Дальнего Востока съехалось более 300 претендентов - Начались полуфинальные испытания Всероссийского конкурса "Лидеры России", в столицу Приморья съехалось более 300 человек из всех регионов Дальнего Востока. За три дня им предстоит пройти несколько этапов, доказав, что они являются или могут стать перспективными и эффективными управленцами.

- Грядет рост - Стоимость новых автомобилей в 2018 году может вырасти на 15 процентов - В 2018 году цена новых автомобилей может вырасти на 15 процентов, прогнозируют российские автомобильные дилеры по сообщениям ряда СМИ. При этом цена подержанных машин потихоньку, но падает, и их популярность, вполне возможно, в следующем году серьезно подрастет.

- Маршрут построен - Россия и Китай договорятся об экспорте газа с Дальнего Востока в 2018 году - "Газпром" GAZP и китайская CNPC подписали соглашение об основных условиях поставок газа с Дальнего Востока в Китай. В документе определены основные параметры экспорта, которые пока не раскрыты: объем поставок, когда они начнутся, срок действия контракта, период наращивания объемов и пункт пересечения границы. Как уточнили в "Газпроме", стороны рассчитывают в следующем году подписать сам контракт.

- Работа над ошибками - Процесс оздоровления банков во многом зависит от стремления акционеров сотрудничать с Центробанком Резонансным событием уходящего года, широко обсуждаемым в бизнес-сообществе, стало решение Центробанка о санации трех крупнейших российских банков - "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка PSBR. У регулятора возникли серьезные претензии к деятельности этих кредитных организаций, что дало повод экспертам и аналитикам высказывать предположения, будто ситуация вокруг банков может негативно отразиться на экономике в целом. Чем закончится история с оздоровлением кредитных организаций - вопрос по-прежнему стоит остро, хотя сегодня банки продолжают работать в обычном режиме.

- Нагреют на 5000 евро - В Австрии ввели необычный штраф - В Австрии за очистку автомашины от снега и льда на стоянке при работающем двигателе грозит штраф в 5 тысяч евро. Об этом водителей предупредил Австрийский автомобильный клуб (OAMTC), сообщает газета Kronen Zeitung. Власти мотивируют столь жесткое решение заботой о защите окружающей среды. В соответствии с параграфом 102 правительственного распоряжения, работающий на холостом ходу мотор загрязняет воздух и создает шумовые помехи для окружающих.

- Жителям дали право на благоустройство своего двора - Собственники квартир теперь могут принять решение о благоустройстве земельного участка, на котором расположен их дом. Закон, который дает им такое право, публикует сегодня "Российская газета" - Этот документ напрямую связан с реализуемой в стране программой создания комфортной городской среды. "Все субъекты Федерации включились в эту программу, - говорит Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

- Герб для всех и каждого - Сегодня "Российская газета" публикует закон о снятии ограничений на неофициальное использование гражданами герба РФ. Его авторы - спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников - Надо напомнить, что до принятия этого документа использование герба страны разрешалось только в случаях, специально оговоренных в законе. В противном случае была либо административная, либо, того хуже, - уголовная ответственность.

- Водитель, отдыхай - Новые поправки в Закон "О безопасности дорожного движения" устанавливают повышенные требования к перевозчикам пассажиров и грузов. Причем речь идет не только об автокомбинатах и индивидуальных предпринимателях, но и о частном транспорте. Поправки публикует "Российская газета" - Так, например, закон устанавливает право должностных лиц органов государственного надзора на доступ к тахографу - устройству, контролирующему режим труда и отдыха водителей.

- Пожизненно осужденным увеличили прогулки - Поправки в Уголовно-исполнительный кодекс увеличили время прогулок для заключенных, отбывающих пожизненный срок - Хронометраж будет составлять от полутора до трех часов - в зависимости от условий, в которых отбывает наказание заключенный. Осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы, весь срок содержатся в камерах, как правило, не более чем по два человека. В то время как обычные осужденные в основной своей массе содержатся в общежитиях.

- Нотариусам открыли ЗАГСы - В закон об актах гражданского состояния внесены две небольшие, но крайне важные поправки. Первая открывает нотариусам доступ к базе ЗАГСов. Вторая упрощает процедуру подачи заявления на свадьбу через Интернет - Единая база ЗАГС появится уже в ближайшее время: впервые будет создан единый электронный реестр граждан. До сих пор базы ЗАГСов были разрознены - в каждом регионе они велись отдельно, причем могли использоваться совершенно разные программы. Как рассказывают эксперты, в Единый реестр будет внесена вся информация из ЗАГСов начиная с 1926 года. Теперь многие вопросы будет решать проще.

- Живодеров пригласили на посадку - "Российская газета" публикует Федеральный закон об ужесточении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Закон долгожданный и выстраданный. Самое главное изменение - за жестокое обращение с животными вводится уголовная ответственность - Новшеств в законе много. Главные: теперь максимальный срок лишения свободы для живодеров вырос до пяти лет. Преступления, совершенные в присутствии ребенка или группой отморозков по предварительному сговору либо сопряженные с демонстрацией живодерами своих "художеств" в СМИ, будут наказываться штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, исправительными работами на срок до двух лет. За это могут грозить также принудительные работы сроком до пяти лет или реальное лишение свободы от трех до пяти лет.

- Мессенджер попал под штраф - С 1 января 2018 года владельцев мессенджеров будут штрафовать, если они откажутся выполнять Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" - Поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, грозящие нарушителям штрафом до миллиона рублей публикует сегодня "Российская газета". Мессенджер отказавшийся ввести обязательную идентификацию пользователей по номеру телефона, рискует получить штраф, если он не откажет анониму в обмене сообщениями.

- Банк на выбор - С будущего года военные пенсионеры смогут самостоятельно выбирать кредитные учреждения, которые будут ежемесячно выплачивать причитающиеся им суммы. Это право отставникам гарантирует закон, публикуемый сегодня в "Российской газете" - Прежде такие расчеты производились только через отделения Сбербанка SBER, либо с помощью почтовых переводов. Теоретически бывший военный мог открыть счет в другой кредитной организации и переводить туда деньги, снимая их в "штатном" финансовом учреждении. Но эта процедура требовала времени, а у работающего отставника его не так уж много. Выход из положения подсказал новый закон.

- Не отходя от кассы - Магазины начнут продавать лекарства - Лекарства могут начать продавать в супермаркетах. Минпромторг подготовил законопроект, разрешающий торговым предприятиям заниматься реализацией несложных безрецептурных препаратов вроде аспирина, анальгина, цитрамона или активированного угля.

- Хозяин выйдет из тени - Верховный суд объяснил, как при банкротстве предприятия привлекать к ответу теневых владельцев бизнеса - Пленум Верховного суда России принял два постановления. Первое прописывает, как привлекать к ответственности руководителей обанкротившейся компании. Второе объясняет, как правильно передать долг от одного кредитора другому. Вопросы специфические, но важные. Если некогда преуспевающий завод вдруг попал в финансовую пропасть и вынужден закрыться, кто-то должен за это ответить. Как минимум расплатиться по счетам. Кредиторы, а также сотрудники предприятия должны получить свои деньги.

- Перестрелку не пресекли - Полицейские, наблюдавшие за стрельбой у ресторана, могут сесть в колонию - Гособвинение просит для бывших полицейских, обвиняемых в злоупотреблении служебными полномочиями в связи со стрельбой на Рочдельской улице в Москве в 2015 году, от 4 до 5 лет лишения свободы. Об этом стало известно в четверг во время судебных прений по громкому уголовному делу. "Прошу суд назначить наказание Денису Ромашкину и Ильдару Шакирову в виде 5 лет лишения свободы, Ринату Зинатуллину - 4 лет заключения", - сказала прокурор Анастасия Шпаковская в Пресненском суде.

- Что останется региону после футбола - Самара ускорила темпы строительства объектов к чемпионату мира - Самара наращивает темпы строительства стадиона "Самара Арена", который примет в 2018 году матчи первого в истории чемпионата мира на территории России. В регионе выстроена жесткая система контроля за ходом работ. Власти уверяют, что предпринимаются дополнительные усилия по сокращению сроков отставания, которое было допущено в предыдущий период, и сейчас строители наверстывают упущенное. В последние два месяца контроль за строительством идет в ежедневном режиме.

- За мелкую аварию доплатят - Верховный суд занялся автостраховкой - Европротокол можно оспорить и потребовать доплаты, а неправильно введенные данные не делают полис ОСАГО недействительным. Таковы выводы Верховного суда РФ. Пленум ВС РФ рассмотрел проект постановления об автостраховке. Как сообщил корреспонденту "РГ" секретарь Пленума ВС Виктор Момотов, создана редакционная комиссия, и предполагается, что уже на следующей неделе, после внесения правок, это постановление будет принято.

- Постригли - и в суд - Могут ли длинные волосы стать основанием для изъятия детей из семьи? - В Хакасии органы опеки и попечительства забрали у приемной матери семерых детей из-за того, что воспитателям в детском саду не понравилась длина волос у одного из приемных сыновей. Сейчас дело 57-летней Любови Лицегевич из села Боград, воспитавшей 21 приемного ребенка, рассматривается в суде.

- Вошли без стука - В Подмосковье задержали банду дачных воров - ДЕРЗКИЙ налет совершили трое приезжих из ближнего зарубежья в подмосковном Домодедове. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступники незаконно проникли в частный дом, связали скотчем хозяйку и ее несовершеннолетнего сына и даже нанесли женщине несколько ножевых ранений. Налетчики забрали только то, что можно легко унести — ювелирные украшения и деньги. Всего примерно на 1 миллион рублей.

- Рубят путь к штреку - В Кемеровской области спасают горняков, заблокированных в шахте - НА ШАХТЕ "Есаульская" в Новокузнецком районе Кемеровской области продолжаются спасательные работы. После обвала кровли горной выработки трое горняков оказались заблокированы под землей. К ним вторые сутки пробиваются спасатели. ЧП случилось в среду в 18.55 по местному времени. Порода обвалилась примерно в ста метрах от места ведения горных работ. Информация поступила в экстренные службы в 19.10.

- Третий ребенок - к деньгам - Многодетные семьи в Башкортостане получат доплату - НОВУЮ социальную льготу для семей с детьми установили в Башкортостане. С 1 января 2018 года семьи, где родился третий ребенок и последующие дети, могут рассчитывать на ежемесячное пособие в размере 8993 рубля. Оно будет выплачиваться до достижения ребенком трех лет. Глава республики Рустэм Хамитов подписал соответствующий указ. Рассчитывать на пособие смогут лишь те семьи, среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума на детей. Если в итоге на ребенка будет приходиться меньше 8483, то тогда начислят пособие.

- Космическая кража - Лишены свободы главы предприятий, укравшие деньги на спутники ГЛОНАСС - ОСТАНКИНСКИЙ райсуд Москвы вынес вчера приговор по делу о мошенническом хищении около 400 млн рублей, выделенных из госказны на изготовление серии космических спутников "ГЛОНАСС-М". На скамье подсудимых оказались сразу несколько руководителей смежных предприятий, на мощностях которых должны были производиться детали к спутникам.

- Отнимут за цвет кожи - Белые фермеры в ЮАР могут лишиться земли - Жаркими спорами и едва ли не потасовками закончился съезд партии чернокожего большинства "Африканский национальный конгресс" (АНК), правящей в ЮАР. Делегаты по итогам бурной дискуссии, которая чуть не привела к срыву конференции, приняли резолюцию о внесении радикальных поправок в конституцию страны. Они позволят властям конфисковывать земли белых фермеров без уплаты землевладельцам каких-либо компенсаций. В АНК полагают, что такая мера "сможет значительно оживить экономику страны".

- Непокоренная Варшава - Еврокомиссия угрожает наказать Польшу за ослушание - Впервые в истории Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении государства-члена ЕС. И хотя в финале этой процедуры Польше грозит лишение права голоса в Евросовете, президент страны Анджей Дуда, узнав о принятом в Брюсселе решении, заявил, что теперь точно подпишет те законы, которые не устроили Еврокомиссию. В Варшаве делают вид, что не замечают небывалого кризиса своего членства в ЕС и того, что все достижения Польши, в течение многих лет добивавшейся того, чтобы старая Европа воспринимала младоевропейцев как равных, сходят на нет.

- Полиция пошла в отказ - В Мельбурне автомобиль врезался в толпу - В австралийском Мельбурне произошло происшествие, дать которому четкое определение местные правоохранители затруднились: автомобиль почти в центре города на большой скорости врезался в пешеходов. Ранения получили 19 человек, один из пострадавших - ребенок, был госпитализирован в тяжелом состоянии с открытыми травмами головы.

- Америка не забудет - Генассамблея ООН не поддержала позицию Трампа по Иерусалиму - Угроза президента Дональда Трампа сократить финансовую помощь странам, которые выступят в четверг на чрезвычайном заседании Генассамблеи ООН против решения Белого дома, теперь выглядит абсолютно реальной. Речь идет о голосовании по резолюции, которая осудила американского лидера за его планы признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство.

- Киев получит винтовки - США одобрили поставки оружия на Украину - Президент США Дональд Трамп впервые одобрил поставки летального оружия для украинских силовиков. Как сообщила в среду газета Washington Post со ссылкой на источник в американской администрации, хозяин Белого дома принял такое решение лично и после того, как ознакомился с рекомендацией, которую подготовили госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис.

- "Флешмоб" на фоне урн - В Каталонии прошли выборы в региональный парламент - В Каталонии прошли выборы в региональный парламент. Избирательные участки открылись в 8 утра, однако в течение часа в помещениях 2800 колледжей, расположенных по всему региону, могли находиться только члены избирательных комиссий, волонтеры и наблюдатели от семи партий, выставивших своих кандидатов. Голосование официально стартовало в 9 часов. К этому моменту возле школ собрались длинные очереди.

- За порогом реанимации - Денис Проценко: Все пациенты свои, когда человеку нужна экстренная помощь - Реанимация всегда вызывает страх, таит массу загадок и даже мифов. Отделение реанимации - это всегда terra incog-nita. Сегодня мы решили приподнять завесу над реанимацией и беседуем с главным внештатным анестезиологом-реаниматологом департамента здравоохранения Москвы Денисом Проценко.

- Чужая, как своя - В Склифе успешно проведена 500-я пересадка печени - На этой неделе из НИИ Скорой помощи имени Склифосовского выписался 37-летний москвич Александр, которому здесь пересадили печень. Вообще-то трансплантация органов давно стала буднями этого всемирно известного старейшего медицинского центра. Тут пересажено 1200 почек, проведено 127 трансплантаций сердца, 53 - легких, 50 - поджелудочной железы, 3 - кишечника. А об операции Александра сообщаем по той простой причине, что это была 500-я пересадка печени. Правда, академик Анзор Хубутия, под руководством которого операция была проведена, не преминул заметить, что главное не цифры, а высокий процент пятилетней выживаемости пациентов.

- Обязательно доплыть! - На Кубке России по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями незрячая Регина Парпиева победила свои страхи - Об этой удивительной девочке из города Бор Нижегородской области "РГ" писала не однажды. Регина страдает редким заболеванием - оптикомиелитом Девика. Сколько бед, сколько боли перенесла Регина, не передать. Сейчас ей 16 лет. Она учится в десятом классе. Увлекается музыкой. Плетет из бисера удивительные вещицы для благотворительных ярмарок, для подарков друзьям. Регина лихо катается на роликах, увлекается парашютным спортом. А в последнее время усердно занимается плаванием - мечтает попасть в паралимпийскую сборную Нижегородской области.

- Зуб даю - Имплантаты маскируются под кости - Титановые имплантаты будут быстрее приживаться в теле человека. Технологию их модернизации разработали томские ученые вместе с немецкими коллегами. В чем фишка? Поверхность улучшенных "заменителей кости" будет усеяна нанотрубками, а потом обработана кальцием и фосфором.

- Оливье на вес - Как встретить Новый год без вреда для желудка - Какой продукт на праздничном столе самый вредный? Есть ли допустимая норма алкоголя? Чем опасны "конфетные" подарки для детей? Об этом "РГ" рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы профессор Антонина Стародубова.

- Хотел знать все - Жителя региона будут судить за слежку за своими детьми - В Сосногорске, маленьком городке на севере Коми, на скамье подсудимых оказался мужчина, который заказал в интернет-магазине трекер. Гаджет он намеревался использовать, чтобы всегда знать, где находятся двое его малолетних детей. Отца семейства обвинили в незаконной покупке шпионских спецсредств.

- Офицеров завели в тупик - Отставникам ЧФ не отдали построенные для них квартиры - Уволенные со службы моряки-черноморцы годами бьются за право иметь собственное жилье. Квартиры, построенные для них в Севастополе и выведенные из числа служебных, недавно вновь вернулись в распоряжение военного ведомства. Полученное 10-15 лет назад жилье невозможно продать, оставить в наследство, прописать членов семьи. А Верховный суд РФ и вовсе посчитал процедуру "расслужебливания" незаконной. Офицеры пишут во все инстанции и просят найти выход из юридического тупика.

- "Ламбер" с примесью - В рубцовском сыре нашли антибиотики - Россельхознадзор предъявил серьезные претензии Рубцовскому молочному заводу — как оказалось, на предприятии хорошо знали, что в закупаемом им сырье для производства сыра "Ламбер" присутствуют антибиотики тетрациклиновой группы. Несмотря на это, его использование продолжалось.

- По принципу домино - Школьница запатентовала инновационный способ валки леса - Восьмиклассница пермской школы № 101 Люба Степанова придумала, как быстро и без усилий валить деревья на лесных делянках. Ее разработка заняла первое место в школьном, а потом и краевом конкурсе "Юные изобретатели". На семейном совете, после обсуждения с учителями и известными пермскими изобретателями – кураторами школьного проекта "Наставники", было решено отправить проект в Роспатент. В декабре оттуда пришел положительный отзыв и документ, доказывающий право собственности на изобретение.

- С новым мэром - Депутаты избрали нового главу приморской столицы - В НОВЫЙ, 2018 год приморская столица войдет с новым главой администрации — известный в крае и успешный 44-летний бизнесмен, генеральный директор компании "Технохолдинг Сумотори" Виталий Веркеенко примет присягу 28 декабря. Напомним, 3 ноября Игорь Пушкарев, который с июня 2016 года по обвинению в коррупционном преступлении находится под следствием и сидит в СИЗО, добровольно сложил с себя полномочия.

- Своим - везде "зеленый свет" - Суда под флагом России получат приоритет в перевозках по Севморпути - Далеко не все судовладельцы, работающие у берегов России, этому закону обрадуются. Но мы, не отменяя конкуренции, будем и впредь защищать интересы российских производителей и поставщиков услуг на своей территории и в морских зонах, на которые распространяется российская юрисдикция. Такой посыл городу и миру дали депутаты Госдумы, приняв в третьем окончательном чтении законопроект об исключительном праве судов под российским флагом на перевозку углеводородов по Северному морскому пути.

- Защита Александры - Русская мать по-прежнему не хочет отдавать четверых детей немецкому отцу - В минувший понедельник Ростовский областной суд приступил к рассмотрению апелляции на беспрецедентное для российского юга решение Первомайского районного суда Ростова-на-Дону, удовлетворившего поданный в рамках Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей иск гражданина Германии к российской гражданке, жительнице Сочи.

- Сердце года - Добровольчество стало феноменом 2017 года - Бум волонтерского движения в России пришелся на 2017 год. Его лицом стали неэкипированные волонтеры спортивного движения, набирающие популярность после Универсиады в Казани и Олимпиады в Сочи. Сердцем добровольчества стал скромный отряд "Лиза Алерт", занимающийся поиском без вести пропавших . По данным ГУ ВШЭ, 26 процентов россиян волонтерят в разных сферах жизни. По данным ФОМ - 25. По данным ВЦИОМ - 17. Разброс мнений ученые объясняют темпами роста добровольчества: от 47 (ВЦИОМ) и до 58 проц. (ГУ ВШЭ) готовы объединяться, но не знают, как это сделать. Свое стремление они часто объясняют тем, что им "не хватает гражданской солидарности" .

- Нет повода для грусти - Россияне смотрят в будущее с осторожным оптимизмом - Уходящий 2017 год запомнится россиянам военными действиями в Сирии, допинговыми скандалами и громкими судебными процессами. Каждый третий житель нашей страны верит, что худшее позади, но большинство пока смотрит в будущее с осторожным оптимизмом. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров подвел социологические итоги года.

- Новая жизнь для платья, прожженного сигаретой - Куда отнести хлам перед Новым годом - Обнаруженная в начале XXI века новая зависимость - шопоголизм - каждый сезон выталкивает в магазины 41 процент наших соотечественников. Научившись покупать много лишнего, мы не подумали о том, как избавиться от накопленного. Восхитительный обычай итальянцев выкидывать перед Новым годом хлам из дома нам понятен, но не освоен. Корреспондент "РГ" отправилась на склад, где сортируют ненужную одежду, чтобы понять, как кофточка из новой коллекции повлияет на экологию одного гардероба, города, страны и планеты.

- Семнадцатый год без революций - Россияне одержали над кризисом тихую победу, а новых переворотов не хотят - Отсутствие плохих новостей - само по себе хорошая новость. Похоже, это главное, что можно сказать об уходящем 2017-м. Он, к счастью, не стал революционным, как это вышло сто лет назад. Потрясений до основания и прочих судьбоносных событий не отмечено. Однако есть одна тихая победа, которую общество в 2017-м одержало и над экономикой, и над политикой, и над пропагандой с агитацией вместе взятыми. Люди научились жить внутри кризиса, жить с кризисом, жить наперекор кризисам. Просто - жить.

- Диалог налажен - Журналисты "Синьхуа" рассказали о специфике работы в Москве - В московском бюро китайского государственного информагентства "Синьхуа" в четверг состоялась встреча представителей печатных российских СМИ со своими китайскими коллегами. Во время организованной видеоконференции с Пекином журналистам удалось пообщаться с руководством и редакторами ленты новостей информагентства "Синьхуа" на русском языке.

ИЗВЕСТИЯ

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- Доверенных лиц президента нашли среди волонтеров - Полный список должен быть сформирован после 26 декабря - В список доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства могут войти члены инициативной группы по его выдвижению, представители волонтерских организаций и лидеры общественного мнения в регионах, а также люди, уже бывшие в списке доверенных лиц на выборах 2012 года. Об этом "Известиям" рассказали три представителя оргкомитета по сбору инициативной группы, информацию подтвердил федеральный чиновник.

- Жестокая леди Гаага - Какое наследие оставил после себя Международный трибунал по бывшей Югославии - В Гааге в четверг, 21 декабря, прекратил работу Международный трибунал по бывшей Югославии. Он просуществовал 24 года. Наступил новый век, менялись президенты, начинались и прекращались войны, а трибунал все судил и судил. О нем вспоминали всё реже — в основном лишь в связи с громкими событиями, вроде ареста бывшего сербского лидера Караджича или самоубийства прямо в зале суда хорватского генерала Праляка в минувшем ноябре. Для Запада, Боснии и Хорватии деятельность Гаагского трибунала — демонстрация неотвратимости правосудия для тех, кто совершает преступления против человечности; для России и Сербии — пример предвзятости и готовности поступиться совестью ради внешнеполитических целей. Кто прав — разбирался iz.ru.

- Цифровизация экономики станет темой Госсовета - На заседании, которое пройдет 27 декабря, будут обсуждаться предложения по реформе взаимодействия власти и бизнеса - Президент РФ Владимир Путин обсудит с членами Госсовета цифровизацию экономики, заседание пройдет 27 декабря. Об этом "Известиям" сообщили собеседники в трех регионах, дату мероприятия подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Среди предложений по реформе взаимодействия власти и бизнеса, которые представят губернаторы, — дистанционный контроль над предприятиями со стороны ведомств, использование технологии блокчейн при расчете налогов и механизмы для повышения инвестиционной привлекательности регионов.

- Индексации, штрафы и рост - Что изменится в жизни россиян с 1 января - С начала 2018 года в России в очередной раз увеличится размер минимальной заработной платы — она должна будет составлять 85% от установленного в стране прожиточного минимума, который во II квартале 2017 года составил 1163 рублей. С июля 2017-го МРОТ составляет 7800 рублей, а 1 января 2018 года его размер увеличится до 9489 рублей.

- "Такой тактический арсенал нами применен впервые" - Командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Герой России Сергей Кобылаш — о полетах в Сирии, над Арктикой и южными морями - Дальняя авиация — главная ударная сила российских ВКС. О сирийском опыте и маршрутах "дальников" в других районах мира "Известиям" рассказал командующий ДА генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

- ЦБ перетряхнул черный список банкиров - Перечень неблагонадежных сократили, а действие его расширили - Центробанк уточнил подход к формированию черного списка банкиров. Теперь в перечень попадают лишь те, кому запрещено работать по профессии. Это финансисты, чью репутацию регулятор признает неудовлетворительной. Таких к середине декабря набралось без малого пять тысяч, рассказали "Известиям" в Центробанке. С начала следующего года "волчий билет" получат не только банкиры, но и все неблагонадежные финансисты. Они пожизненно не смогут работать в любой компании финансового сектора.

- Минздрав втрое увеличил план по диспансеризации - В 2018 году обследование должны пройти не менее 63% от тех, кому оно положено - В следующем году пройти диспансеризацию должны не менее 63% россиян, которым она положена. Это запланировали в Минздраве. Соответствующий приказ ведомства уже утвердил Минюст. В этом году планы были более скромными — всего 21%. Эксперты считают, что для расширения охвата необходимо штрафовать пациентов за отказ от медосмотра. Сегодня россияне проходят его бесплатно и добровольно раз в три года.

- Пехота и танки получат новый зенитный купол - Возможности войсковой ПВО поднимут на качественно новый уровень - Российских пехотинцев, танкистов и артиллеристов прикроет эшелонированный купол ПВО. В 2018 году начнется перевооружение и значительное усиление штатных зенитно-ракетных дивизионов, которые имеются во всех танковых и мотострелковых дивизиях. Вместо устаревших ЗРК малой дальности "Оса" они получат на вооружение современные ЗРК средней дальности "Бук-М2" и "Бук-М3", которые благодаря высокой автоматизации получили прозвище "зенитные роботы".

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РБК RBCM daily

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