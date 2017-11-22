Шахта "Есаульская" в Кузбассе возобновляет добычу угля после аварии

КЕМЕРОВО, 22 дек /ПРАЙМ/. Угледобыча на шахте "Есаульская" в Новокузнецком районе Кемеровской области, из которой спасли трех заблокированных после обвала породы горняков, возобновится в пятницу, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"Работа шахты по добыче угля возобновится с 8.00 (мск) 22 декабря. Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Работа шахты была временно приостановлена из-за обрушения породы на тупиковом вентиляционном штреке, которое произошло вечером в среду на глубине 94 метров. Телефонная связь, вентиляция и электроснабжение предприятия не нарушались. Под землей в момент аварии находились 100 горняков, 97 из них самостоятельно вышли на поверхность. Еще трое оказались заблокированы за завалом.

По данным Главного управления МЧС по Кемеровской области, спасательная операция не прекращалась ни на минуту и длилась почти 34 часа. В ней участвовали более 100 человек и 20 единиц техники. Горноспасатели и работники предприятия вручную отбойными молотками проложили до места нахождения шахтеров поисково-спасательную выработку длиной порядка 13-14 метров. С горняками поддерживалась связь, дважды им доставляли горячую еду и воду, а также необходимые вещи через специально пробуренные скважины. В пятницу всех троих эвакуировали из зоны обрушения и после осмотра медиков подняли на поверхность, травм они не получили.

Ход спасательных работ координировал областной штаб во главе с губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым. Глава региона взял ситуацию на шахте под личный контроль и по радиосвязи провел переговоры с заблокированными шахтерами. После успешного завершения спасательной операции Тулеев объявил благодарность всем, кто принимал в ней участие, и обещал особо отличившихся представить к областным наградам. В причинах и обстоятельствах аварии, в частности, разбираются Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей промышленности и следственное управление СК РФ по Кузбассу.

Шахта "Есаульская" принадлежит компании "Южкузбассуголь", входящей в группу Evraz. Шахта образована в 1984 году, разрабатывает Байдаевское каменноугольное месторождение. Способ добычи — подземный. По данным Минэнерго, запасы составляют 14 миллионов тонн угля марок Ж, Г. Потребители — металлургические и коксохимические предприятия ООО "Евраз холдинг", ПАО "Мечел" MTLR.