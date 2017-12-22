Новак: Выход из сделки ОПЕК+ должен быть постепенным

МОСКВА, 22 дек ПРАЙМ. Есть консенсус, что выход из соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ должен быть постепенным, по мере роста спроса, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью газете "Коммерсант".

"Что касается выхода из сделки, есть консенсус, что он должен быть постепенным, по мере роста спроса, как раз для того, чтобы избежать возвращения переизбытка предложения и затоваривания рынка. При этом мы продолжаем следить за развитием всех основных трендов на рынке, в том числе и производства сланцевой нефти", - заявил министр.

Он отметил, что при заключении соглашения закладывалось увеличение добычи в США примерно на 0,3–0,35 миллиона баррелей нефти в сутки в среднем по году, или же на 0,7–0,75 миллиона баррелей декабрь к декабрю.

"Наш прогноз оказался достаточно точным, в целом динамика спроса и предложения соответствует ожиданиям. Благодаря совместным усилиям у рынка появилась прочная основа для ребалансировки: спрос за два года вырос почти на 3 миллиона баррелей, а в 2018 году, скорее всего, добавит еще 1,4–1,5 миллиона баррелей в сутки", - отметил Новак.

Накануне, 21 декабря, агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что страны ОПЕК+ начали работу над стратегией выхода из сделки, пишет агентство Рейтер со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. В декабре Новак отмечал, что варианты завершения венского соглашения прорабатывать еще рано, но он склоняется к постепенному выходу из него. По словам Новака, процесс выхода может занять квартал или два, в зависимости от спроса на рынке на момент принятия соответствующего решения.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились год назад о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить сделку — до конца 2018 года.