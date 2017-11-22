Горняков, заблокированных на шахте "Есаульская" в Кузбассе, подняли на поверхность - МЧС

КЕМЕРОВО, 22 дек /ПРАЙМ/. Трех горняков, которые более суток провели за завалом при обрушении породы на шахте "Есаульская" в Новокузнецком районе Кузбасса, в пятницу подняли на поверхность, травм они не получили, сообщили РИА Новости в главке МЧС по Кемеровской области.

Вечером в среду на шахте "Есаульская" произошло обрушение породы на тупиковом вентиляционном штреке в 100 метрах от места горных работ. В это время под землей находились 100 горняков, 97 из них самостоятельно вышли на поверхность. Еще трое оказались заблокированными за завалом, с ними поддерживали связь. По данным Минэнерго РФ, работа шахты временно приостановлена. Телефонная связь, вентиляция и электроснабжение предприятия не нарушены.

"Поисково-спасательная операция на шахте "Есаульская" успешно завершена. Трех заблокированных после обрушения породы в вентиляционном штреке шахтеров подняли на поверхность. По оценкам медиков, их состояние стабильное, травм нет. В ближайшее время они встретятся со своими родственниками, с которыми все это время работали психологи МЧС России", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в ведомстве, в спасательной операции, которая не прекращалась ни на минуту, участвовали более 100 человек. Горноспасатели и работники предприятия вручную, с помощью отбойных молотков, проложили поисково-спасательную выработку до места нахождения горняков. Ее длина составила порядка 13-14 метров. С горняками поддерживалась связь, дважды им доставляли еду и воду, а также необходимые вещи через специально пробуренные скважины.

Ситуацию на шахте сразу взял под личный контроль губернатор области Аман Тулеев. Глава Кузбасса лично пообщался с шахтерами. Тулеев рассказал одному из них, Алексею Ильиных, о плане спасательных работ, выразил горнякам слова поддержки. В причинах и обстоятельствах аварии, в частности, разбираются Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей промышленности и следственное управление СК РФ по Кузбассу.

Шахта "Есаульсая" принадлежит компании "Южкузбассуголь", входящей в группу Evraz. Шахта образована в 1984 году, разрабатывает Байдаевское каменноугольное месторождение. Способ добычи — подземный. По данным Минэнерго, запасы составляют 14 миллионов тонн угля марок Ж, Г. Потребители — металлургические и коксохимические предприятия ООО "Евраз холдинг", ПАО "Мечел" MTLR.