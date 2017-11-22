FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Медики в Кузбассе осматривают 3 спасенных горняков, находившихся за завалом шахты


Рынки

КЕМЕРОВО, 22 дек /ПРАЙМ/. Трех горняков, в среду оказавшихся за завалом на шахте "Есаульская" в Новокузнецком районе, в пятницу эвакуировали из зоны обрушения, сейчас их осматривают медики, сообщили РИА Новости в главке МЧС по Кемеровской области.

Вечером в среду на шахте "Есаульская" произошло обрушение породы на тупиковом вентиляционном штреке в 100 метрах от места горных работ. В это время под землей находились 100 горняков, 97 из них самостоятельно вышли на поверхность. Еще трое оказались заблокированными за завалом. По данным Минэнерго РФ, работа шахты временно приостановлена. Телефонная связь, вентиляция и электроснабжение предприятия не нарушены.

"Связь с заблокированными шахтерами поддерживали все это время, сегодня спасатели добрались до них через поисково-спасательную выработку. Всех троих вывели из зоны обрушения, сейчас их осматривают медики. Травм они не получили, жалоб нет, состояние оценивается как стабильное", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время горнорабочих поднимут на поверхность. В спасательной операции участвуют более 100 человек и 20 единиц техники. Обстановка в шахте находится под контролем специалистов, все показатели в норме, отметили в ведомстве. Ход спасательных работ координирует областной штаб во главе с губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым.

В причинах и обстоятельствах аварии, в частности, разбираются Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей промышленности и следственное управление СК РФ по Кузбассу.

Шахта "Есаульсая" принадлежит компании "Южкузбассуголь", входящей в группу Evraz. Шахта образована в 1984 году, разрабатывает Байдаевское каменноугольное месторождение. Способ добычи — подземный. По данным Минэнерго, запасы составляют 14 миллионов тонн угля марок Ж, Г. Потребители — металлургические и коксохимические предприятия ООО "Евраз холдинг", ПАО "Мечел" MTLR.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ