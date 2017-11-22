Медики в Кузбассе осматривают 3 спасенных горняков, находившихся за завалом шахты

КЕМЕРОВО, 22 дек /ПРАЙМ/. Трех горняков, в среду оказавшихся за завалом на шахте "Есаульская" в Новокузнецком районе, в пятницу эвакуировали из зоны обрушения, сейчас их осматривают медики, сообщили РИА Новости в главке МЧС по Кемеровской области.

Вечером в среду на шахте "Есаульская" произошло обрушение породы на тупиковом вентиляционном штреке в 100 метрах от места горных работ. В это время под землей находились 100 горняков, 97 из них самостоятельно вышли на поверхность. Еще трое оказались заблокированными за завалом. По данным Минэнерго РФ, работа шахты временно приостановлена. Телефонная связь, вентиляция и электроснабжение предприятия не нарушены.

"Связь с заблокированными шахтерами поддерживали все это время, сегодня спасатели добрались до них через поисково-спасательную выработку. Всех троих вывели из зоны обрушения, сейчас их осматривают медики. Травм они не получили, жалоб нет, состояние оценивается как стабильное", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время горнорабочих поднимут на поверхность. В спасательной операции участвуют более 100 человек и 20 единиц техники. Обстановка в шахте находится под контролем специалистов, все показатели в норме, отметили в ведомстве. Ход спасательных работ координирует областной штаб во главе с губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым.

В причинах и обстоятельствах аварии, в частности, разбираются Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей промышленности и следственное управление СК РФ по Кузбассу.

Шахта "Есаульсая" принадлежит компании "Южкузбассуголь", входящей в группу Evraz. Шахта образована в 1984 году, разрабатывает Байдаевское каменноугольное месторождение. Способ добычи — подземный. По данным Минэнерго, запасы составляют 14 миллионов тонн угля марок Ж, Г. Потребители — металлургические и коксохимические предприятия ООО "Евраз холдинг", ПАО "Мечел" MTLR.