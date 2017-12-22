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Минэнерго России не видит проблем, если Siemens поставит турбины для ТЭС в Тамани


Компании / Энергосети / Рынки
  • #Флаг с логотипом компании Siemens
    © AFP, Michele Tantussi

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Минэнерго России не видит проблем в том, чтобы Siemens стал поставщиком турбин для тепловой электростанции в Краснодарский крае на Таманском полуострове, сообщил глава ведомства Александр Новак в интервью газете "Коммерсант".

"Мы не видим проблем в том, чтобы Siemens пришли. Там 160 МВт (мощности электростанции) должны быть на 100% российского производства, а остальной объем, чуть более 300 МВт, может быть как российского, так и иностранного производства", - ответил Новак на вопрос, ожидаете ли Минэнерго, что Siemens может стать поставщиком турбин в Тамани.

В конце октября правительственная комиссия по развитию электроэнергетики одобрила предложенный Минэнерго проект проведения конкурса по строительству ТЭС в Тамани, он пока не объявлен.

Siemens летом заявил, что все четыре его турбины, предназначенные когда-то для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым. В связи с этим концерн заявил о намерении разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам.

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