Новак: "Сахалин-1" и "Газпром" ведут переговоры о цене покупки газа

МОСКВА, 22 дек /ПРАЙМ/. "Сахалин-1" и "Газпром" GAZP достигли принципиальной договоренности о поставках газа в контексте поставок "Газпромом" газа на ВНХК "Роснефти" ROSN, сейчас ведутся переговоры о цене, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью газете "Коммерсант".

"Между "Сахалином-1" и "Газпромом" существуют принципиальные договоренности об использовании газа "Сахалина-1" для третьей очереди проекта "Сахалин-2". Сейчас идут коммерческие переговоры по ценовым параметрам, которые бы удовлетворили как продавца, так и покупателя. Надеемся, что в ближайшее время стороны договорятся. Это коммерческие переговоры, министерство не может диктовать условия. Договоренность обсуждается в контексте того, что газ на ВНХК будет поставлять "Газпром", - сообщил Новак.

На вопрос, будет ли поставка идти по тарифу, министр отметил, что вопрос обсуждается "в рамках проводимых комплексных переговоров".

Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd, у "Роснефти" - 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC - 20%.

Рассматривается несколько вариантов монетизации газа с этого проекта. Первый — строительство нового завода "Дальневосточный СПГ" "Роснефти" в районе поселка Де-Кастри, второй — продажа газа для третьей очереди на действующем заводе по производству СПГ "Сахалина-2" (оператор проекта компания Sakhalin Energy, в которой 50% принадлежит "Газпрому"). В конце сентября замминистра энергетики Кирилл Молодцов заявил, что операторы проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" обменялись обязывающими офертами по покупке газа "Сахалина-1", содержащими формулы цены и детали поставок газа.

В конце 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры для снабжения газом со стороны "Газпрома" нефтеперерабатывающего и нефтехимического проекта "Роснефти" на Дальнем Востоке, который реализует "Восточная нефтехимическая компания" (ВНХК), а газовому холдингу рекомендовал обеспечить в приоритетном порядке технологическое присоединение объектов ВНХК к магистральным газопроводам и газораспределительным сетям.