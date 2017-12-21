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Доля муниципальных и госпредприятий в теплоснабжении сократится до 10% в 2020 г


Энергосети
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МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Национальный план по развитию конкуренции в РФ на 2018-2020 годы предусматривает, что доля муниципальных и региональных госпредприятий в отпуске ресурсов для тепло- и водоснабжения и водоотведения сократится до 20% в 2019 году и до 10% в 2020 году.

План, опубликованный на сайте Кремля, предполагает сокращение в регионе РФ доли полезного отпуска ресурсов, реализуемых государственными и муниципальными унитарными предприятиями, в общем объеме таких ресурсов, реализуемых в регионе, в тепло- и водоснабжении и водоотведении до 20% в 2019 году и до 10% в 2020 году.

Уточняется, что сокращение возможно, если доля отпуска ресурсов муниципальными и госпредприятиями не увеличится по сравнению с уровнем 2016 года в тех регионах, где на момент утверждения нацплана уже достигнуты показатели первого или последующих годов.

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