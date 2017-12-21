Нацплан РФ по конкуренции предполагает переход к рыночным ценам на газ к 2020 г

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Национальный план по развитию конкуренции в России на 2018-2020 годы предусматривает переход к рыночному ценообразованию на природный газ к 2020 году.

Ожидается, что произойдет "переход к рыночному ценообразованию путем формирования биржевых и внебиржевых индикаторов цен на природный газ, обеспеченных в том числе увеличением объема продаж природного газа на организованных торгах", - говорится в плане.

На рынке нефти и нефтепродуктов также произойдет переход к рыночному ценообразованию путем развития организованных торгов нефтью на экспорт и формирование эталона (бенчмарк) на российскую нефть, следует из плана.

Планируется развитие срочного биржевого рынка на нефтепродукты, развитие организованных мелкооптовых торгов и формирование рыночных ценовых индикаторов мелкооптового рынка, дерегулирование цен по транспортировке нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам, предусматривающих поддержание объемов организованных торгов нефтепродуктов на уровне более 10% поставок на внутренний рынок, а также увеличение объема совершаемых экспортных сделок на нефть.