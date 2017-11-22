СМИ: Компания Фридмана будет работать в Северном море, несмотря на запрет в 2015 г

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Компания, которая потенциально возникнет после слияния "дочек" немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана, будет допущена к работе на газовом месторождении Wingate в Великобритании, несмотря на то, что в 2015 году страна запретила компаниям Фридмана работать в Северном море, пишет издание Financial Times.

В 2015 году Великобритания потребовала от компании LetterOne Фридмана в течение шести месяцев продать активы в Северном море, приобретенные DEA, "дочкой" LetterOne, в рамках сделки с немецким концерном RWE. Власти страны объяснили свое решение опасениями возможных перебоев в работе месторождений в случае ужесточения санкций против РФ. DEA выполнила требования британского правительства, продав нефтегазовый бизнес в стране нефтехимической компании Ineos.

"Озабоченность Великобритании относительно Фридмана в 2015 году оказалась необоснованной, поскольку с тех пор не было введено никаких санкций против него или его компаний", - приводит газета комментарий неназванных источников. Они также добавили, что возможный запрет на предполагаемое косвенное владение LetterOne частью британского месторождения Wingate не имеет смысла, так как государственный российский "Газпром" GAZP уже владеет долей в месторождении.

В начале декабря немецкая BASF и LetterOne Фридмана подписали протокол о намерениях, предусматривающий слияние дочерних предприятий - Wintershall и DEA. Совместное предприятие будет работать под названием Wintershall DEA. Закрытие сделки ожидается во второй половине 2018 года.

Новое предприятие, в частности, будет заниматься добычей на газовом месторождении Wingate, расположенном на британском континентальном шельфе Северного моря в 177 километрах от береговой линии Великобритании. Потенциальная добыча может составить до 1,11 миллиарда кубометров газа в год. "Газпрому" принадлежит 20% в месторождении.