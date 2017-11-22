Евтушенков не комментирует встречу с Сечиным

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Основной владелец АФК "Система" AFKS Владимир Евтушенков не стал комментировать общение с главой "Роснефти" ROSN Игорем Сечиным, которое, по данным СМИ, состоялось в четверг после встречи президента РФ с представителями бизнеса.

"Не могу, не могу, завтра", - сказал Евтушенков по телефону корреспонденту РИА Новости.

АФК "Система" находится в процессе судебного разбирательства с "Роснефтью". Большинство активов корпорации арестованы в рамках этого спора. Всего "Роснефть" подала к АФК "Система" два иска. Общая сумма претензий превышает 300 миллиардов рублей.

Как заявил в начале декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин является сторонником мирового соглашения, однако решение принимать самим компаниям.

На этой неделе "Роснефть" выиграла очередной раунд спора: апелляция подтвердила взыскание с АФК 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти" BANE по первому иску на 170,6 миллиарда рублей. АФК обещала выплатить деньги, продолжая вместе с тем оспаривать решение суда в следующей инстанции. На этих новостях акции АФК на Московской бирже обваливались до трехлетних минимумов.