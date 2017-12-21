Естественные монополии РФ должны перейти на долгосрочные тарифы - план по конкуренции

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Национальный план по развитию конкуренции в РФ на 2018-2020 годы предусматривает, что естественные монополии должны будут перейти на долгосрочные тарифы.

В числе ожидаемых результатов реализации национального плана, опубликованного на сайте Кремля, для естественных монополий указаны "исключение тарифной дискриминации" и "прозрачность и долгосрочность тарифного регулирования"

План также предусматривает развитие электронных систем транспортных услуг. К таким системам будут относиться в том числе электронные торговые площадки по перевозке грузов.

Уточняется, что электронные системы транспортных услуг будут развиваться в том числе для компаний малого и среднего бизнеса, не являющихся естественными монополиями, и в отношении которых не применяется ценовое регулирование.

Кроме того, планируется дальнейшее развитие взаимодействия государства и бизнеса в сфере транспортных услуг, формирование ценовых рыночных индикаторов, контроль концентрации на рынке грузового транспорта.

План также предполагает актуализацию нормативной базы в сфере грузовых перевозок, комплексное развитие межрегиональных и муниципальных перевозок различными видами транспорта, а также балансировку их конкуренции.

Также отмечается, что будет утвержден новый тарифный прейскурант для РЖД.