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СМИ: Суд Лондона заморозил активы бизнесмена Григоришина


Энергосети

КИЕВ, 21 дек /ПРАЙМ/. Высокий суд Англии и Уэльса принял решение о заморозке активов группы "Энергетический стандарт" украино-российского бизнесмена Константина Григоришина, сообщает в четверг украинское издание LIGA.net со ссылкой на материалы суда.

"Решение вынесено как обеспечительная мера в рамках арбитражного разбирательства с Вадимом Новинским и Владимиром Лукьяненко-младшим на более чем 300 миллионов долларов вокруг крупного машиностроительного предприятия ПАО Сумское НПО. Обоснование суда от 20 декабря есть в распоряжении LIGA.net", - сообщает издание.

Сообщается, что решение вынесено по требованию адвокатов Владимира Лукьяненко-младшего и компаний, связанных с Новинским, которые опасаются, что Григоришин может скрывать активы, чтобы избежать выплат по решению арбитража.

По данным издания, 9 мая 2016 года Лондонский коммерческий арбитраж обязал "Энергетический стандарт" выплатить более 305,8 миллиона долларов Новинскому и Лукьяненко. Высокий суд Англии 5 октября отказал адвокатам Григоришина в апелляции на это решение.

"Энергетический стандарт" – компания, представляющая на российском рынке продукцию крупнейших промышленных предприятий стран СНГ.

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