План по конкуренции включает снижение регулирования тарифов естественных монополий в РФ

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Национальный план по развитию конкуренции в РФ предусматривает поэтапное прекращение государственное регулирования тарифов в конкурентных отраслях для отдельных монополий, следует из указа президента.

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции. В качестве ее основных принципов определены обеспечение равных условий и свободы экономической деятельности на территории РФ, обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции. Указ также предписывает проводить политику по сокращению числа госкомпаний.

"Правительству РФ обеспечить до 1 января 2019 года внесение в установленном порядке в Госдуму проектов федеральных законов, предусматривающих... поэтапное прекращение государственного тарифного регулирования в конкурентных сферах деятельности на основе анализа последствий прекращения указанного регулирования в отношении отдельных субъектов естественных монополий", - говорится в документах.