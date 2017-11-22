ГТС Украины без участия России в управлении станет грудой металла - Медведчук

КИЕВ, 21 дек /ПРАЙМ/. Лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук считает, что без российской стороны украинская газотранспортная система (ГТС) станет грудой металла.

"Кабмин начал поиск партнеров по управлению ГТС. Но без гарантий ее загрузки газотранспортный консорциум теряет всякий смысл. Этот проект будет эффективным лишь при условии участия в нем и поставщика газа — без российской стороны газопровод станет… грудой металла", — написал Медвечук в Twitter.

По его мнению, сохранить газотранспортную систему Украины после 2019 года реально только в том случае, если к ее управлению будут привлечены Россия, Украина и страны Евросоюза. Иначе, по мнению Медведчука, Украина рискует после 2019 года превратить собственную газотранспортную систему в руины.

Кабмин Украины 13 декабря принял решение об официальном начале процедуры отбора международного партнера для управления украинской ГТС. Основным критерием отбора определена максимальная загрузка ГТС. Поиском займется специально созданная правительством рабочая группа. Правительство Украины рассматривает в качестве партнеров для управления ГТС как европейские, так и американские газовые компании.

Верховная Рада Украины в 2014 году приняла закон, разрешающий правительству создать оператора ГТС страны, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС. Документ также предусматривает, что компания-оператор получит право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ.

Кабинет министров Украины в ноябре текущего года в рамках реструктуризации компании "Нафтогаз" принял решение о создании нового оператора ГТС - компании "Магистральные газопроводы Украины". Предполагается, что после завершения слушаний в арбитраже Стокгольма по спору "Нафтогаза" и "Газпрома" GAZP ГТС Украины будет передана в управление новому оператору.