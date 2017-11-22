FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ГТС Украины без участия России в управлении станет грудой металла - Медведчук


Энергосети / Рынки

КИЕВ, 21 дек /ПРАЙМ/. Лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук считает, что без российской стороны украинская газотранспортная система (ГТС) станет грудой металла.

"Кабмин начал поиск партнеров по управлению ГТС. Но без гарантий ее загрузки газотранспортный консорциум теряет всякий смысл. Этот проект будет эффективным лишь при условии участия в нем и поставщика газа — без российской стороны газопровод станет… грудой металла", — написал Медвечук в Twitter.

По его мнению, сохранить газотранспортную систему Украины после 2019 года реально только в том случае, если к ее управлению будут привлечены Россия, Украина и страны Евросоюза. Иначе, по мнению Медведчука, Украина рискует после 2019 года превратить собственную газотранспортную систему в руины.

Кабмин Украины 13 декабря принял решение об официальном начале процедуры отбора международного партнера для управления украинской ГТС. Основным критерием отбора определена максимальная загрузка ГТС. Поиском займется специально созданная правительством рабочая группа. Правительство Украины рассматривает в качестве партнеров для управления ГТС как европейские, так и американские газовые компании.

Верховная Рада Украины в 2014 году приняла закон, разрешающий правительству создать оператора ГТС страны, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС. Документ также предусматривает, что компания-оператор получит право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ.

Кабинет министров Украины в ноябре текущего года в рамках реструктуризации компании "Нафтогаз" принял решение о создании нового оператора ГТС - компании "Магистральные газопроводы Украины". Предполагается, что после завершения слушаний в арбитраже Стокгольма по спору "Нафтогаза" и "Газпрома" GAZP ГТС Украины будет передана в управление новому оператору.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ