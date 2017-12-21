Цены на нефть растут на новостях о планируемом открытии Forties в январе

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту, инвесторы отыгрывают новости о возможном открытии трубопровода Forties в Северном море, которое ожидается в начале января, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.09 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,39%, до 64,81 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,33%, до 58,28 доллара за баррель.

Ранее в четверг нефтехимическая компания Ineos, владеющая трубопроводом, заявила, что ожидает возвращения работы Forties к прежним мощностям в начале следующего года.

Трубопровод был закрыт 11 декабря в связи с поломкой, его остановка оказывала поддержку стоимости нефти. Forties обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки.

По плану Ineos, первоначально лишь небольшое количество компаний будут отправлять нефть и газ по трубопроводу в рамках плана по координации, который позволит Ineos "тщательно контролировать поток сырья".

Цены на нефть были также поддержаны данными о снижении запасов нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 декабря, снизились на 6,5 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 436,5 миллиона баррелей, сообщило в среду управление энергетической информации Минэнерго страны. При этом рост цен сдерживали данные по добыче в США, которая приближается к 10 миллионам баррелей в сутки.