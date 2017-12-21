"Постфукусимские" мероприятия реализованы на всех энергоблоках Ростовской АЭС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек /ПРАЙМ/. Ростовская АЭС завершила реализацию "постфукусимских" мероприятий на новом энергоблоке, сообщил журналистам директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

В марте 2011 года на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. Вслед за подземными толчками на берег пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. В результате разрушений и цунами погибли и пропали без вести около 20 тысяч человек.

"По "постфукусимским" мероприятиям все реализовали", - сказал Сальников, отвечая на вопрос об энергоблоке №4, который находится в стадии физического пуска.

Ранее он сообщал журналистам, что на действующих энергоблоках АЭС также были реализованы данные мероприятия, и на новой технике проводятся противоаварийные тренировки. В "постфукусимскую" входят мобильная техника, передвижные насосные (высокого давления) и дизель-генераторные установки, а также дизельные мотопомпы, позволяющие перекачивать разные виды воды независимо от внешнего источника электроснабжения.

Ростовская АЭС является филиалом концерна "Росэнергоатом". Станция расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километрах от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 — в 2010 году, энергоблок №3 – в 2015 году. С 6 декабря 2017 года начался физический пуск энергоблока №4.