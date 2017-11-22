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Производство масел "Лукойла" в 2017 г останется на уровне 2016 г - около 1 млн тонн


Компании / Нефть / Рынки

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. "Лукойл" LKOH планирует сохранить в 2017 году производство смазочных материалов на уровне 2016 года - около 1 миллиона тонн, сообщил журналистам гендиректор "ЛЛК-Интернешнл" - "дочки" "Лукойла" по производству смазочных материалов — Максим Дондэ.

"По результатам года объем останется около 1 миллиона тонн в целом. Меняется компоновка этого миллиона, то есть увеличивается доля фирменных масел. В целом объем находится в рамках тех производственных мощностей, которые есть", - сказал он на пресс-конференции компании.

В материалах "дочки" "Лукойла" отмечается, что, по предварительной оценке, в 2017 году объем продаж масел современных спецификаций увеличился на 12% по сравнению с 2016 годом. Высокую динамику показали сегменты смазок - 40% роста, и судовых масел - 23%.

"ЛЛК-Интернешнл" была создана в конце 2005 года на базе департамента производства и продаж масел "Лукойла". На российских заводах "Лукойла" производится более 40% от общего объема производства смазочных материалов в РФ. Судовые масла компании охватывают 10% мирового рынка, 60% рынка России, 40% рынка Ближнего Востока.

Производство охватывает 7 собственных и 25 привлеченных заводов и 2 совместных предприятия. Производственные активы компании расположены как в России, так и за рубежом, в частности в Белоруссии, Турции, Румынии, Финляндии, Австрии.

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