"Лукойл" продолжает переговоры о производстве масел в Белоруссии

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Позитивная динамика бизнеса присадок ЛЛК-НАФТАН ( СП ЛУКОЙЛа и Нафтана) способствует возобновлению обсуждения перспектив совместного производства масел с белорусским ООО "Нафтан", сообщил журналистам гендиректор "ЛЛК-Интернешнл" - "дочки" "Лукойла" по производству смазочных материалов — Максим Дондэ.

В конце прошлого года Дондэ говорил, что "Лукойл" рассматривает возможность расширения сотрудничества с Белоруссией, в частности, с компанией "Нафтан" в сфере смазочных материалов.

"Ту кооперацию, которую мы предполагали получить с "Нафтаном", - мы до сих пор находимся на стадии обсуждения. Физически ничего не произошло. То есть бизнес в Белоруссии развивается. Тема, которая на повестке дня стояла в рамках нашего совместного предприятия по присадкам, -открыть еще и масляную тематику - продолжает быть на повестке дня, но успехов пока не добились в этом направлении", - ответил он на вопрос о планах сотрудничества по поставкам техмасел.

"Лукойл" и "Нафтан" сотрудничают в рамках совместного предприятия по производству присадок - "ЛЛК-Нафтан".