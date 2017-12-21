Ростовская АЭС в 2018 г планирует выработать около 28 млрд кВт.ч электроэнергии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек /ПРАЙМ/. План по выработке электроэнергии Ростовской АЭС на 2018 год составляет около 28 миллиардов кВт.ч, из которых 4-4,5 миллиарда кВт.ч придется на новый энергоблок, сообщил журналистам директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

"По 2018 году у нас плановые показатели около 28 миллиардов кВт.ч", - сказал он. Сальников уточнил, что около 4-4,5 миллиарда выработки из них придется на энергоблок №4. На сегодняшний день энергоблок находится в стадии физического пуска. До конца года планируется его вывод на минимально контролируемый уровень мощности.

Предполагается, что по итогам 2017 года АЭС выработает около 23 миллиардов кВт.ч.

Ростовская АЭС является филиалом концерна "Росэнергоатом". Станция расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километрах от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 — в 2010 году, энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года. С 6 декабря 2017 года начался физический пуск энергоблока №4.