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S&P улучшило прогноз Eni до позитивного на фоне реализации стратегического плана


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 22 дек /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) улучшило прогноз по долгосрочному и краткосрочному кредитным рейтингам одной из крупнейших мировых энергетических компаний, итальянской Eni SpA, на уровне "BBB+/A-2" до позитивного со стабильного, говорится в релизе агентства.

"Пересмотр прогноза основан на успешной реализации стратегического плана, в частности продажи крупных активов и их быстрой монетизации, что должно привести к более сильным кредитным показателям, чем мы прогнозировали ранее", - пишет агентство.

Недавняя продажа 25% в проекте по разработке газового месторождение на шельфе Мозамбика компании ExxonMobil примерно за 2,8 миллиарда долларов, а также начало добычи на египетском месторождении Zohr спустя всего два с половиной года после открытия демонстрируют приверженность компании намерению снизить кредитное плечо, считают аналитики агентства.

"Позитивный прогноз отражает вероятность повышения рейтинга на следующий год или приблизительно около этого времени, если соотношение средств от операций к долгу компании будет в среднем устойчиво выше 45%",- добавляет S&P.

При этом агентство отмечает, что другие, более мелкие подразделения компании - такие как поставки газа, а также энергетика, переработка и химикаты, - остаются зависимы от слабой итальянской экономики.

Итальянская нефтегазовая компания Eni образована в 1953 году. Компания работает в 69 странах мира. Число сотрудников - более 33 тысяч.

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