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"Лукойл" перенес запуск завода смазочных материалов в Казахстане на II квартал 2019 г


МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH запустит завод смазочных материалов мощностью 100 тысяч тонн в год в Казахстане во втором квартале 2019 года, следует из презентации "ЛЛК-Интернешнл" - "дочки" "Лукойла" по производству смазочных материалов.

Ранее гендиректор "ЛЛК-Интернешнл" Максим Дондэ сообщал, что завод планировалось запустить до конца 2018 года.

"Мы сейчас консервативно оцениваем сроки ввода. Они потенциально могут быть сдвинуты. Мы были вынуждены поменять подрядчика строительства завода. При реализации таких проектов такие ситуации периодически случаются. Проект идет очень активно", - сказал он журналистам на пресс-конференции.

В 2016 году компания сообщила, что инвестиции в строительство нового завода составят порядка 85 миллионов долларов.

"ЛЛК-Интернешнл" была создана в конце 2005 года на базе департамента производства и продаж масел "Лукойла". На российских заводах "Лукойла" производится более 40% от общего объема производства смазочных материалов в РФ. Судовые масла компании охватывают 12% мирового рынка, 60% рынка России, 40% рынка Ближнего Востока.

Производство охватывает 7 собственных и 25 привлеченных заводов, а также 2 совместных предприятия. Производственные активы компании расположены как в России, так и за рубежом, в частности в Белоруссии, Турции, Румынии, Финляндии, Австрии.

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