Евробонды РФ для возврата капитала будут номинированы в долларах - источник

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Евробонды РФ для возврата капитала будут номинированы в долларах, сообщил РИА Новости источник, принимавший участие во встрече президента РФ с представителями деловых кругов.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение обеспечить выпуск уже в следующем году специальных валютных государственных облигаций для возвращения капиталов в российскую юрисдикцию. Об этом он заявил в четверг в ходе встречи с представителями деловых кругов.

Как разъяснили позже в Минфине, РФ выпустит специальные валютные государственные облигации для возвращения капиталов в российскую юрисдикцию в виде евробондов без увеличения запланированного объема внешних заимствований.

"Бумаги будут номинированы в долларах", - сказал собеседник агентства.