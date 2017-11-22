Спор "Роснефти" и АФК не обсуждался на встрече Путина с бизнесом - Калинин

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Тема судебного спора между "Роснефтью" ROSN и АФК "Система" AFKS не обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина с российскими деловыми кругами в четверг, сообщил РИА Новости глава "Опоры России" Александр Калинин, принимавший участие во встрече.

"Нет, не обсуждалась тема", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

АФК "Система" находится в процессе судебного разбирательства с "Роснефтью". Большинство активов корпорации арестованы в рамках этого спора. Всего "Роснефть" подала к АФК "Система" два иска. Общая сумма претензий превышает 300 миллиардов рублей.

Как заявлял в начале декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин является сторонником мирового соглашения, однако решение принимать самим компаниям.