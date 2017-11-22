Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне разнонаправленно

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги четверга на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN осталась на уровне предыдущего закрытия в 4,98 доллара, "Лукойла" LKOH - снизилась на 1,75%, до 56,75 доллара, "Новатэка" NVTK - выросла на 2,6%, до 118,5 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подешевели на 0,9% - до 4,45 доллара, "Газпром нефти" - остались на уровне закрытия среды в 20,85 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 1,85% - до 18 долларов, НЛМК - увеличилась на 2,88%, до 25 долларов, "Северстали" CHMF - опустилась на 0,53%, до 14,88 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,18% - до 1,71 доллара, Сбербанка SBER - на 1,22%, до 16,56 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,54%, до 18,55 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT подорожали на 0,65% - до 26,41 доллара, "Ленты" - на 0,69%, до 5,84 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" AFKS выросла на 2,64% - до 3,3 доллара.