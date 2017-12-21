Цена золота незначительно растет, реагируя на новости по налоговой реформе в США

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Стоимость золота незначительно растет в четверг вечером на фоне колеблющегося доллара после принятия налоговой реформы в конгрессе США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.40 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1 доллар, или на 0,08%, до 1270,6 доллара за тройскую унцию; стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,22%, до 16,24 доллара за унцию.

Днем ранее обе палаты конгресса США одобрили проект налоговой реформы. Для вступления его в силу необходимо подписание его президентом США Дональдом Трампом. Как заявил Трамп в среду, крупные компании уже начинают возвращаться в страну благодаря реформе. Он также отметил, что уровень безработицы в США продолжает снижаться.

"Мы наблюдали снижение доллара и фондовых индексов в связи с "продажей по факту" (после какого-либо позитивного события на рынке, которое было ожидаемо - ред.) после принятия реформы", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Mitsubishi Джонатана Батлера (Jonathan Butler).

Но участники рынка не стремились сильно повышать стоимость драгметалла накануне завершения года.

"Решающее испытание наступит в том случае, если продолжится рост доходности казначейских облигаций (US Treasuries) на ожиданиях инвесторов большего числа повышений процентной ставки регулятора в следующем году. Если это случится, что золото окажется менее привлекательным активом", - добавляет аналитик.